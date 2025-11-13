"Igranje za reprezentanco je zelo pomembno, ampak še pomembnejše je, da igralec v svoji karieri doseže svoje cilje," je v pogovoru o odpovedi svoje reprezentančne kolegice Veronike Erjavec, povedala naša trenutno najboljša teniška igralka Kaja Juvan, ki bo imela na prihajajočem turnirju Billie Jean King Cup eno vidnejših vlog.

Foto: Tenis Slovenija

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo v petek v indijskem Bengaloreju odigrala prvi dvoboj uvodnega kroga kvalifikacij za finalni turnir pokala Billie Jean King 2026. Najprej jo čaka Nizozemska, dan pozneje bodo igrali še proti domačinkam. Oba dvoboja se bosta začela ob 10.30 po slovenskem času. Iz sedmih skupin, ki bodo potekale širom sveta, bodo v aprilske zaključne kvalifikacije napredovale le zmagovalke.

Zaradi ekipe okrog sebe je pomirjena

Slovenska ekipa, ki se že od začetka tedna pripravlja na dvoboje, je v Indijo odšla v močni zasedbi. Pomembno vlogo bo igrala tudi Kaja Juvan, naša trenutno najboljša teniška igralka. Ljubljančanka nam je pred odhodom v Indijo povedala, da ima po naporni sezoni še vedno dovolj motivacije za igranje, spraševala pa se je, ali bo imela dovolj moči, saj je imel v času našega pogovora težave s časovno razliko, potem ko se je vrnila s Kitajske.

"Poskušam se pomiriti z dejstvom, da imamo kar nekaj časa, da se prilagodimo in spočijemo. Če ne bo kakšnih specifičnih težav, povezanih z Indijo (hrana in okolje), mislim, da bi se moral ta zadnji del sezone razviti v redu. Me pa po eni strani pomirja to, da imam okrog sebe ekipo, ki bo vseeno poskrbela zame. Imam manj pritiska, ker smo v reprezentanci, po drugi strani ga je več, ampak je nekoliko drugačen kot sicer. Mislim, da mi to malo razbije tisto vsakotedensko rutino turnirjev in tekem," je na začetku povedala trenutno 98. igralka sveta.

Foto: Tenis Slovenija

Maša Zec Peškirić je v ekipo povabila tudi Niko Radišić in Dalilo Jakupović, ki sta v zadnjih mesecih blesteli v igri dvojic in lahko veliko pripomoreta k morebitnemu uspehu slovenske reprezentance. Da je igra dvojic v tem tekmovanju še kako pomembna, se zaveda tudi Kaja.

"Tukaj imamo samo dva dni tekmovanja, zato mislim, da je pomembno, da vse dovolj treniramo. Dalila bi lahko igrala tudi posamični dvoboj, če bi bilo treba. Zdi se mi prav, da da ona poudarek na posamično igro, ker veliko igra dvojice, zame pa je pomembno, da dvojice treniram, če jih bom slučajno igrala. Super se mi zdi, da lahko med seboj kombiniramo, ker smo vse igralke dovolj kakovostne. Maša je z nami komunicirala glede taktike. V stiku je tudi z Nikom (Nik Razboršek, op. p.), tako da imamo veliko pomoči za samo pripravo."

Tamara Zidanšek je ni prestrašila s svojim zapisom. Foto: Aleš Fevžer

Zapis Tamare Zidanšek je ni prestrašil

Pred časom je kar nekaj teniškega prahu dvignila Tamara Zidanšek, potem ko je na družbena omrežja objavila, da končuje sezono. Mnogi so njen zapis razumeli, kot da je ne bo na reprezentančni akciji. Pozneje se je izkazalo, da je šlo samo za ponesrečeno komuniciranje. Za razliko od drugih je Kaja razumela, kaj je želela Tamara povedati.

"Tudi jaz sem po eni strani svojo teniško sezono že zaključila, to pa je zdaj dodatno skupinsko tekmovanje. Tamara nam je že prej povedala, da bo igrala, tako da se nismo prestrašili, ko so se pojavile novice. Saj bi bilo tudi čudno, da bi to iz medijev izvedeli prej kot od nje. Hitro se je potem tudi potrdilo, da bo igrala."

"Mislim, da je prav, da se je odločila tako, kot se je odločila." Foto: Guliverimage

Kaj je povedala o odpovedi Veronike Erjavec?

Dejansko pa se je nastopu v reprezentanci odpovedala Veronika Erjavec, ki je trenutno na prvo mesto postavila lastno kariero, poleg tega pa je staknila tudi manjšo poškodbo. 24-letna teniška igralka je odkrito spregovorila o svoji kolegici.

"Veronika je prvič v svoji karieri tako visoko na lestvici in mislim, da je vsakemu igralcu prioriteta, da je v glavnih delih turnirjev za grand slam. Ne gre samo za to, ali si želiš igrati turnirje ali ne, ampak tudi za preživetje s finančnega vidika. Takšni turnirji ti ustvarijo podlago za celo leto. To je tudi edini čas v letu, kjer praktično lahko zaslužiš malo več, ker se sicer vse vlaga. Potovanja pa so tako draga, da se skoraj vse vrne."

"Vem, da si je želela igrati, zato je po mojem mnenju tudi čakala do zadnjega trenutka, da preveri, ali bo res lahko igrala. Mislim, da ji je poškodba še otežila odločitev. Poleg tega, če želi iti še na zadnje turnirje na peščeni podlagi, mislim, da je prav, da se je odločila tako, kot se je odločila. Igranje za reprezentanco je zelo pomembno, ampak še pomembnejše je, da igralec v svoji karieri doseže svoje cilje. Mislim, da je prav, da igraš za Slovenijo kot nekaj, kar je dodatek in te dvigne, ne pa nekaj, za kar bi moral žrtvovati svojo kariero."

Preberite še: