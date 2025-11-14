Slovenska ženska teniška reprezentanca danes v indijskem Bengaluruju igra prvi dvoboj uvodnega kroga kvalifikacij za finalni turnir pokala Billie Jean King 2026. Slovenska dekleta bodo v petek igrala proti reprezentanci Nizozemske, v soboto pa še proti Indijkam. V kvalifikacije za finalni turnir se uvrsti prva ekipa iz skupine.

Tamara Zidanšek bo šla prva na igrišče. Foto: Tenis Slovenija Prva bo danes na igrišče prišla Tamara Zidanšek (162. WTA), ki je z Nizozemko igrala že lani v Velenju. Takrat je oba tesna dvoboja izgubila, a 27-letna Slovenka verjame, da se bo tokrat zgodba končala drugače. Najverjetneje se bo pomerila z Arantxo Rus (139. WTA), ki je bila v Velenju boljša z 2:1. V drugem dvoboju bo za Slovenijo igrala 24-letna Kaja Juvan (98. WTA), njena tekmica pa bo Suzan Lemens (87. WTA). Za tem sledi še dvoboj dvojic. Zmaga ekipa, ki prva osvoji dve točki.

V slovenski v ekipi sta še Dalila Jakupović in Nika Radišić. 34-letna Jakupovićeva je v pokalu BJK debitirala leta 2014, zadnjič pa je nastopila leta 2020. Radišićeva je stara 25 let, tudi ona pa je bila zadnjič del reprezentance pred petimi leti.

V slovenski ekipi je očitno dobro vzdušje. Foto: Tenis Slovenija

Dobro so pripravljene

Slovenija je na lestvici pokala BJK na 19. mestu, Nizozemska pa je 14. "Mislim, da smo dobro pripravljene. Imeli smo dovolj časa, da smo se privadile na vse razmere: na nekoliko višjo nadmorsko višino, na žoge, ki tukaj hitreje in višje odskakujejo, ter na časovno razliko. Ta čas pred začetkom smo res dobro izkoristile. Organizacija je na vrhunski ravni. Hotel je zelo lep, igrišča so odlična. Klub je v parku in ima velik stadion s kapaciteto okoli 5.000 gledalcev. Upamo, da se bo zbralo čim več ljudi in da bo vzdušje odlično. Komaj čakamo, da se začne," je pred dvobojem povedala kapetanka Maša Zec Peškirič.

Iz sedmih skupin, ki bodo igrale po vsem svetu, bodo v aprilske zaključne kvalifikacije napredovale le zmagovalke.

Bilie Jean King Cup



Slovenija - Nizozemska



10.30 Tamara Zidanšek (Slo) - Arantxa Rus (Niz)

Kaja Juvan (Slo) - Suzan Lemens (Niz)

(za posamičnima dvobojema sledi tekma dvojic)

Lestvica skupine G



Nizozemska 0 zmag - 0 porazov

Slovenija 0 - 0

Indija 0-0

