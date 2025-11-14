Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Petek,
14. 11. 2025,
8.51

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nika Radišić Dalila Jakupović Tamara Zidanšek Kaja Juvan Billie Jean King pokal

Petek, 14. 11. 2025, 8.51

4 minute

Billie Jean King Cup, Slovenija - Nizozemska

Prva bo na igrišče stopila Tamara Zidanšek

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
BJK_Indija | Kaja Juvan, Maša Zec Peškirič in Tamara Zidanšek | Foto Tenis Slovenija

Kaja Juvan, Maša Zec Peškirič in Tamara Zidanšek

Foto: Tenis Slovenija

Slovenska ženska teniška reprezentanca danes v indijskem Bengaluruju igra prvi dvoboj uvodnega kroga kvalifikacij za finalni turnir pokala Billie Jean King 2026. Slovenska dekleta bodo v petek igrala proti reprezentanci Nizozemske, v soboto pa še proti Indijkam. V kvalifikacije za finalni turnir se uvrsti prva ekipa iz skupine.

Tamara Zidanšek bo šla prva na igrišče. | Foto: Tenis Slovenija Tamara Zidanšek bo šla prva na igrišče. Foto: Tenis Slovenija Prva bo danes na igrišče prišla Tamara Zidanšek (162. WTA), ki je z Nizozemko igrala že lani v Velenju. Takrat je oba tesna dvoboja izgubila, a 27-letna Slovenka verjame, da se bo tokrat zgodba končala drugače. Najverjetneje se bo pomerila z Arantxo Rus (139. WTA), ki je bila v Velenju boljša z 2:1. V drugem dvoboju bo za Slovenijo igrala 24-letna Kaja Juvan (98. WTA), njena tekmica pa bo Suzan Lemens (87. WTA). Za tem sledi še dvoboj dvojic. Zmaga ekipa, ki prva osvoji dve točki.

V slovenski v ekipi sta še Dalila Jakupović in Nika Radišić. 34-letna Jakupovićeva je v pokalu BJK debitirala leta 2014, zadnjič pa je nastopila leta 2020. Radišićeva je stara 25 let, tudi ona pa je bila zadnjič del reprezentance pred petimi leti.

V slovenski ekipi je očitno dobro vzdušje. | Foto: Tenis Slovenija V slovenski ekipi je očitno dobro vzdušje. Foto: Tenis Slovenija

Dobro so pripravljene

Slovenija je na lestvici pokala BJK na 19. mestu, Nizozemska pa je 14. "Mislim, da smo dobro pripravljene. Imeli smo dovolj časa, da smo se privadile na vse razmere: na nekoliko višjo nadmorsko višino, na žoge, ki tukaj hitreje in višje odskakujejo, ter na časovno razliko. Ta čas pred začetkom smo res dobro izkoristile. Organizacija je na vrhunski ravni. Hotel je zelo lep, igrišča so odlična. Klub je v parku in ima velik stadion s kapaciteto okoli 5.000 gledalcev. Upamo, da se bo zbralo čim več ljudi in da bo vzdušje odlično. Komaj čakamo, da se začne," je pred dvobojem povedala kapetanka Maša Zec Peškirič.

Iz sedmih skupin, ki bodo igrale po vsem svetu, bodo v aprilske zaključne kvalifikacije napredovale le zmagovalke.

Bilie Jean King Cup

Slovenija - Nizozemska

10.30 Tamara Zidanšek (Slo) - Arantxa Rus (Niz)
Kaja Juvan (Slo) - Suzan Lemens (Niz)
(za posamičnima dvobojema sledi tekma dvojic)

Lestvica skupine G

Nizozemska 0 zmag - 0 porazov
Slovenija 0 - 0
Indija 0-0

Preberite še:

Kaja Juvan
Sportal Slovenka je v Indiji pomirjena
Slovenija, pokal Billie Jean King
Sportal Slovenke v Indiji dobro razpoložene in borbene pričakujejo prvi dvoboj
Maša Zec Peškirič
Sportal V to zgodbo je šla, ker želi pomagati
Nika Radišić Dalila Jakupović Tamara Zidanšek Kaja Juvan Billie Jean King pokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.