"V to zgodbo sem šla v smislu, da nimam česa izgubiti," je pred odhodom v Indijo povedala Maša Zec Peškirič, nova kapetanka slovenske ženske teniške reprezentance.

Slovenska ženska teniška reprezentanca se že nekaj dni pripravlja v Indiji. Foto: Tenis Slovenija

Slovensko žensko reprezentanco v Indiji (Bengaluru) čaka play off v pokalu Billie Jean King (BJK). Tam bodo slovensko reprezentanco zastopale Kaja Juvan, Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović in Nika Radišič. Slovenija bo v tekmovanju, ki bo potekalo od 14. do 16. novembra, v svoji skupini igrala proti Nizozemski in Indiji. Prvič pa bo slovensko ekipo v vlogi kapetanke vodila Maša Zec Peškirič. S to vlogo je stopila v velike čevlje, saj so se leta 2023 naša dekleta pod vodstvom Andreja Kraševca uvrstila v polfinale zaključnega turnirja prestižnega ekipnega tekmovanja Billie Jean King Cup. Je kaj razmišljala, preden je sprejela vlogo kapetanke?

"V to zgodbo sem šla v smislu, da nimam česa izgubiti. Želela sem si to vlogo, ker sem hotela na najboljši možen način pomagati slovenskemu tenisu in biti del te zgodbe. Na koncu se je odvilo tako, da sem postala kapetanka in tega sem zelo vesela. Zelo se veselim te vloge in videli bomo, kako nam bo šlo. Za zdaj je zelo razburljivo."

Veronika Erjavec se je odpovedala nastopu. Foto: Guliverimage

Razume težave Veronike Erjavec

Tudi ona tako kot tudi drugi kapetani pred njo, se je že ob prvi reprezentančni akciji soočala z odpovedjo igralk. Tokrat se je vpoklicu odpovedala Veronika Erjavec, ki ji je letos uspel preskok na lestvici, in zagotovo bi bila lahko velika pomoč v reprezentanci. Maša je dejala, da je bila z Veroniko v stiku in upala, da se bo Erjavec odzvala njenemu povabilu. Po drugi strani pa jo tudi razume.

"Pridejo tudi stvari vmes, glede na poškodbo. To se dogaja v profesionalnem športu in seveda je prva naloga, da se čim bolje pozdravi, potem pa, da je pripravljena igrati. Če je nekaj napol in ni najbolje pripravljena, je zagotovo bolje, da ne gre zraven. Tako da jo s tega vidika razumem in je vse v redu," je povedala novopečena kapetanka, ki namesto Veronike ni poklicala nadomestne igralke. Sama meni, da če se zgodi kaj nepredvidljivega, lahko v posamičnih dvobojih vskoči Dalila Jakupović. "Načrtovali smo jih sicer pet, ampak če gremo s štirimi, je še vseeno optimalno."

Po dolgem času je v ekipi spet Dalila Jakupović. Foto: Teniška zveza Slovenije

Prav Dalila Jakupović se po petih letih vrača v slovensko reprezentanco. Štiriintridesetletna teniška igralka nam je v nedavnem pogovoru zaupala, da ji je igranje za reprezentanco velika čast in ob enem tudi velika odgovornost. Predvsem Dalila in Nika v zadnjem obdobju v igri dvojic kažeta uspehe.

"Dalila in Nika sta v zadnjem času res uspešno igrali v dvojicah ter nanizali veliko uspehov, tako da sem jo vpoklicala predvsem s tega vidika. Dalila je trenutno tudi posamično takoj za našima igralkama, ki sta zdaj v ekipi. S tega vidika sem šla v bistvu po vrsti in se potem odločila zanju."

Svojih ambicij ne skriva

Danes 38-letna kapetanka, ki že nekaj let živi v Berlinu, ne skriva svojih ambicij v tem ekipnem tekmovanju. Poudarja, da bodo šli tekmo za tekmo in videli, kam jih bo to pripeljalo. In ne skriva želje, da bi se uvrstile na zaključni turnir.

"Osnovni cilj je zmaga, dati vse od sebe, dobro trenirati in se imeti fino. Potem bomo pogledali, kam nas to pripelje. Imamo res super ekipo, dobre igralke. Vsem vsa čast za rezultate, ki so jih dosegle v zadnjih letih, tako da jaz res verjamem v dekleta. Želim si, da gremo sproščeno tja, in tako kot sem že rekla, tekmo za tekmo in bomo videli, kam nas to pripelje."

Maša Zec Peškirič v Indiji v družbi svojih varovank Foto: Tenis Slovenija

Kakšna je njena vizija za prihodnost?

Maša, ki je bila nekdaj tudi sama uvrščena med najboljših 100 igralk na svetu, ima tudi jasno vizijo za prihodnost. Želi si, da se igralke in Tenis Slovenija čim bolje povežejo skupaj in sledijo skupnemu cilju. V prihodnje si želi več skupnih priprav in treningov, kjer bi se priključile tudi mlajše igralke, saj bi to prispevalo k večji povezanosti in ekipnemu duhu.

