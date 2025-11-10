Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
9.16

Veronika Erjavec Kaja Juvan Arina Sabalenka Elena Ribakina Lestvica WTA

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 9.16

57 minut

Lestvica WTA (10. november 2025)

Kazahstanka med najboljših pet, Kaja Juvan edina Slovenka v "top 100"

STA

Elena Ribakina je prvič v karieri osvojila sklepni turnir. | Foto Reuters

Elena Ribakina je prvič v karieri osvojila sklepni turnir.

Foto: Reuters

Arina Sabalenka je na vrhu svetovne lestvice tudi po sklepnem turnirju ženske teniške sezone. Za Belorusinjo sta na drugem in tretjem mestu ostali Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff. Ribakina, ki je prvič v karieri osvojila sklepni turnir, je napredovala na peto mesto. Slovenija ima v "top 100" le eno igralko - Kaja Juvan je 98.

Carlos Alcaraz
Sportal Sprememba na vrhu, Alcaraz prehitel Sinnerja

Druga najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec je glede na minuli teden zdrsnila iz najboljše stoterice, po padcu za 16 mest pa je po novem 114. na svetu. Tamara Zidanšek je 162., med prvimi petsto igralkami pa sta še Danila Jakupović in Pia Lovrič, ki sta na 335. oziroma 495. mestu.

Kaja Juvan na svetovni lestvici zaseda 98. mesto. | Foto: Aleš Fevžer Kaja Juvan na svetovni lestvici zaseda 98. mesto. Foto: Aleš Fevžer

Slovenske igralke so brez Erjavec, ki je zadnji trenutek odpovedala udeležbo, konec minulega tedna odpotovale v Indijo, kjer jih čaka nastop v pokalu Billie Jean King.

Slovenija bo igrala v petek in soboto. Najprej sta na sporedu dvoboja posameznic, nato pa še igra dvojic. Za prvi partiji sta predvideni Kaja Juvan in Zidanšek, za igro parov pa Jakupović in Nika Radišić. Vse štiri slovenske igralke so v dobri formi.

Jelena Ribakina
Sportal Ribakina na kolena spravila številko 1 in osvojila zaključni turnir, Đoković do 101. naslova

Lestvica WTA (10. november):

  1.  (1) Arina Sabalenka (Blr)          10.870 točk
  2.  (2) Iga Swiatek (Pol)                8395
  3.  (3) Coco Gauff (ZDA)                 6763
  4.  (4) Amanda Anisimova (ZDA)           6287
  5.  (6) Jelena Ribakina (Kaz)            5850
  6.  (5) Jessica Pegula (ZDA)             5583
  7.  (7) Madison Keys (ZDA)               4335
  8.  (8) Jasmine Paolini (Ita)            4325
  9.  (9) Mira Andrejeva (Rus)             4319
 10. (10) Jekaterina Aleksandrova (Rus)    3375
...
 98. (97) Kaja Juvan (Slo)                  770
114. (98) Veronika Erjavec (Slo)            760
162.(164) Tamara Zidanšek (Slo)             445
335.(308) Dalila Jakupović (Slo)            188
...

Novak Đoković
Sportal Đoković v 144. finalu na turnirjih ATP, Sabalenka in Ribakina za naslov na zaključnem turnirju
Veronika Erjavec Kaja Juvan Arina Sabalenka Elena Ribakina Lestvica WTA
