Kazahstanka med najboljših pet, Kaja Juvan edina Slovenka v "top 100"

Arina Sabalenka je na vrhu svetovne lestvice tudi po sklepnem turnirju ženske teniške sezone. Za Belorusinjo sta na drugem in tretjem mestu ostali Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff. Ribakina, ki je prvič v karieri osvojila sklepni turnir, je napredovala na peto mesto. Slovenija ima v "top 100" le eno igralko - Kaja Juvan je 98.

Druga najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec je glede na minuli teden zdrsnila iz najboljše stoterice, po padcu za 16 mest pa je po novem 114. na svetu. Tamara Zidanšek je 162., med prvimi petsto igralkami pa sta še Danila Jakupović in Pia Lovrič, ki sta na 335. oziroma 495. mestu.

Kaja Juvan na svetovni lestvici zaseda 98. mesto. Foto: Aleš Fevžer

Slovenske igralke so brez Erjavec, ki je zadnji trenutek odpovedala udeležbo, konec minulega tedna odpotovale v Indijo, kjer jih čaka nastop v pokalu Billie Jean King.

Slovenija bo igrala v petek in soboto. Najprej sta na sporedu dvoboja posameznic, nato pa še igra dvojic. Za prvi partiji sta predvideni Kaja Juvan in Zidanšek, za igro parov pa Jakupović in Nika Radišić. Vse štiri slovenske igralke so v dobri formi.