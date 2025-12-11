Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Marta Kostjuk Arina Sabalenka

Iskrena Arina Sabalenka

Iskrena Arina Sabalenka je spregovorila o komentarjih Ukrajinke

Arina Sabalenka | "To ni pošteno. Ženska je vso življenje delala, da bi dosegla najvišjo mejo, nato pa se mora soočiti z moškim, ki je biološko veliko močnejši. " | Foto Guliverimage

"To ni pošteno. Ženska je vso življenje delala, da bi dosegla najvišjo mejo, nato pa se mora soočiti z moškim, ki je biološko veliko močnejši. "

Foto: Guliverimage

"Najverjetneje ima več mišic kot jaz," je iskreno odgovorila Arina Sabalenka, prva teniška igralka sveta, ki je prekinila molk glede komentarjev Marte Kostjuk glede testosterona, pred tem pa ji je že odgovorila s poziranjem v kopalkah na družbenih omrežjih. Belorusinja je tudi povedala, kaj si mislil o transspolnih ženskah v tenisu.

Marta Kostjuk je oktobra s svojimi izjavami dvignila veliko prahu. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Marta Kostjuk je oktobra s svojimi izjavami dvignila veliko prahu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Marta Kostjuk, ukrajinska teniška igralka, je oktobra v enem izmed intervjujev dvignila precej prahu, ko je namignila, da imajo nekatere igralke več testosterona kot druge. Izpostavila je predvsem Arino Sabalenka in Poljakinjo Igo Swiatek. Ta izjava je dobila velike razsežnosti, saj se je o tem govorilo tudi izven športnih medijev.

"Res je smešno, da sploh razpravljamo o komentarjih nekoga, kot je Marta Kostjuk, saj tukaj vidim le izgovore. Pravzaprav je smešno, ker gre za močno dekle. Najverjetneje ima več mišic kot jaz, saj je videti zelo dobro pripravljena," je 27-letna Belorusinja povedala v oddaji Piers Morgan Uncensored.

Želela je, da jo vidi v pravi podobi

V času objave intervjuja s Kostjuk je Sabalenka skupaj s svojo teniško prijateljico Paulo Badosos počitnikovala v Dubaju. Nekaj dni po tem je štirikratna zmagovalka turnirjev za Grand Slam objavila vrsto fotografij v kopalkah. Morgan jo je vprašal, ali je bil to na nek način odgovor Ukrajinki. "Samo želela sem se prepričati, da vidi pravo sliko," je bila jasna Sabalenka, ki je bila v štirih medsebojnih dvobojih proti 23-letni Kostjuk vedno boljša.

Arina Sabalenka | Foto: Reuters Foto: Reuters Zadržana glede transspolnih športnic

Sabalenka je v intervjuju spregovorila tudi o vključevanju transspolnih športnic v ženski tenis. Po pravilih WTA je v določenih okoliščinah transspolnim ženskam dovoljeno nastopati na ženskih tekmovanjih. Transspolna ženska mora uradno povedati, da živi kot ženska, in pri tem ostati najmanj štiri leta. Pred nastopom mora imeti nivo testosterona pod določenim pragom (po zadnjih pravilih pod 2,5 nanomola na liter) in ta raven mora ostati znotraj teh mej tudi med turnirji. V tenisu je bil pred leti že en takšen primer.

Renee Richards
Sportal Hude grožnje, ker je želela tekmovati kot ženska #video

"S takšnimi stvarmi v športu se zato ne strinjam." | Foto: Guliverimage "S takšnimi stvarmi v športu se zato ne strinjam." Foto: Guliverimage

"Ni pošteno"

Štirikratna zmagovalka turnirjev za Grand Slam je glede te teme precej zadržana. Sama je dejala, da gre za zelo zapleten položaj, a da sicer nima nič proti njim.

"Vseeno imam občutek, da imajo še vedno veliko prednost pred ženskami, in mislim, da ni pošteno do žensk, da se pravzaprav soočajo z biološkimi moškimi," je uvodoma glede tega povedala Arina, ki je med drugim v oddaji promovirala svoj spopad z Nickom Kyrgiosom v okviru Bitke spolov 28. decembra v Dubaju. "To ni pošteno. Ženska je vso življenje delala, da bi dosegla najvišjo raven, nato pa se mora soočiti z moškim, ki je biološko veliko močnejši. S takšnimi stvarmi v športu se zato ne strinjam," je dodala. S temi besedami se je nedvomno strinjal Nick Kyrgios, nekdanji finalist Wimbledona, ki je dejal, da je Sabalenka s temi besedami zadela bistvo.

Arina Sabalenka
Elena Rybakina Ribakina
Marta Kostjuk Arina Sabalenka
