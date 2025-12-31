Staro leto se je za nogometaše madridskega Reala končalo z novim udarcem. Zaradi poškodbe levega kolena bo moral francoski zvezdnik Kylian Mbappe počivati vsaj tri tedne, poročajo mediji na Iberskem polotoku, potem ko je klub potrdil poškodbo.

Udarec je boleč tako za klub, kot za navijače. Mbappe je bil ob vratarju Thibautu Curtoisu eden redkih na zelenici v zadnjem obdobju, ki je ob slabi igri belega baleta izstopal s svojimi potezami. Zdaj vse kaže, da bo moral izpustiti španski superpokal, ki ga bo med 7. in 11. januarjem gostila Savdska Arabija.

Po poročanju medijev je že jasno, da Francoza v ekipi zanesljivo ne bo na naslednji ligaški tekmi proti Betisu iz Seville. Pri Realu pa še vedno upajo, da bo Mbappe morda le nared za superpokal. Tega bosta odprla Barcelona in Athletic Bilbao, dan kasneje pa bo Real igral z mestnim tekmecem Atletico Madridom in Janom Oblakom. Nazadnje je je superpokal osvojila Barcelona, ki je Real ugnala kar s 5:1.

Mbappe je nazadnje povsem normalno treniral v torek. Očitno pa so na dan zdaj prišle preobremenitve. V tekoči sezoni je Francoz za Real odigral kar 24 uradnih tekem, štiri tudi za francosko reprezentanco. V ligi je na 18 tekmah dosegel 18 golov, dvakrat je zadel v pokalu, na petih tekmah lige prvakov pa se je podpisal pod devet golov, s čimer je daleč najnevarnejši napadalec ekipe iz prestolnice.

