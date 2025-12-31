Kako se bo znašel Denver brez Nikole Jokića?

Moštvo Denver Nuggets je za vsaj mesec dni ostalo brez svojega prvega zvezdnika, srbskega košarkarskega virtuoza Nikole Jokića, ki si je poškodoval koleno na torkovi tekmi proti Miamiju. Močno oslabljeni Nuggets na prehodu v leto 2026 gostujejo pri Toronto Raptors. Prvaki iz Oklahome ponoči na domačem parketu pričakujejo Portland Trail Blazers, Gainnis Antetokounmpo pa s svojimi Milwaukee Bucks gosti Washington Wizards. San Antonio Spurs Victorja Wembanyame se bodo spopadli z New York Knick Jalena Brunsona.