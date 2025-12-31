Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Sreda,
31. 12. 2025,
19.19

30 minut

Liga NBA, 31. december

Sreda, 31. 12. 2025, 19.19

Liga NBA, 31. december

Kako se bo znašel Denver brez Nikole Jokića?

S. K.

Nikola Jokić | Nikola Jokić bo z igrišč odsoten vsaj mesec dni. Kako se bodo brez odličnega Srba znašli njegovi Denver Nuggets? | Foto Reuters

Nikola Jokić bo z igrišč odsoten vsaj mesec dni. Kako se bodo brez odličnega Srba znašli njegovi Denver Nuggets?

Foto: Reuters

Moštvo Denver Nuggets je za vsaj mesec dni ostalo brez svojega prvega zvezdnika, srbskega košarkarskega virtuoza Nikole Jokića, ki si je poškodoval koleno na torkovi tekmi proti Miamiju. Močno oslabljeni Nuggets na prehodu v leto 2026 gostujejo pri Toronto Raptors. Prvaki iz Oklahome ponoči na domačem parketu pričakujejo Portland Trail Blazers, Gainnis Antetokounmpo pa s svojimi Milwaukee Bucks gosti Washington Wizards. San Antonio Spurs Victorja Wembanyame se bodo spopadli z New York Knick Jalena Brunsona.

Luko Dončića in njegove Los Angeles Lakers naslednja tekma čaka v noči na soboto po slovenskem času, ko se bodo v domači dvorani Crpto.com spopadli z Memhpis Grizzlies.

Liga NBA, 31. december

