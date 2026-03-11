Berlin lahko Sloveniji vzame štart dirke po Franciji

Slovenija je eden od kandidatov za začetek kolesarske dirke po Franciji 2029. A vse kaže, da je ob Pragi za naslednjega tekmeca dobila tudi Berlin. "Francozi so nam potrdili, da so naše možnosti zelo, zelo dobre, če bo gostitelj uvodne dirke res Berlin in se vključil v projekt Toura," je dejal Thomas Hofmann iz berlinskega organizacijskega odbora.

Thomas Hofmann iz berlinskega organizacijskega odbora za Le Grand Depart oziroma uvodne etape Toura, pravi, da so imeli Nemci zelo uspešne pogovore s francoskimi organizatorji. "Francozi so nam potrdili, da so naše možnosti zelo, zelo dobre, če bo gostitelj uvodne dirke res Berlin in se vključil v projekt Toura," pravi Hofmann, ki je obenem priznal, da bo traso treba še določiti in da je prezgodaj za to, da se razkrije, ali bo to prolog, kronometer, ali kaj drugega.

Osnovna želja je bil uvod v Tour leta 2030 ob 40-letnici ponovne združitve po drugi svetovni vojni razdeljenih nemških držav (3. oktober 1990), etape pa naj bi potekale v kar treh nemških deželah. "Vprašal sem jih: zakaj pa ne že 2029?" pa je že januarja razkril Toura Christian Prudhomme in kot pomembno obletnico izpostavil 40 let od padca Berlinskega zidu. "Ko govorimo o združitvi kot motivu za nemško kandidaturo, najprej pomislimo na padec Berlinskega zidu," je še dodal.

Dirka Tour de France se je iz Nemčije v preteklosti začela že leta 1965 v Kölnu, 1980 v Frankfurt, 1987 v Zahodnem Berlinu in leta 2017 v Düsseldorfu. Začetek dirke v tujini je postal tradicionalen. Po obdobju pandemije koronavirusa se je Tour v Franciji začel le leta 2025 v Lillu. Leta 2022 je bil gostitelj Grand Departa Koebenhavn, 2023 Bilbao, 2024 Firence, letos se bo dirka začela v Barceloni in prihodnje leto v Edinburghu.