Obračun med aktualnimi prvaki lige, košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, in Denver Nuggetsi je ponudil pravo zaključno dramo, ki jo je s trojko tri sekunde pred koncem za zmago domačih s 129:126 odločil Shai Gilgeous-Alexander. K 51. zmagi vodilnega moštva je prispeval 35 točk, 15 asistenc in devet skokov ter s tem izenačil rekord Wilta Chamberlaina. Na drugi strani je blestel Nikola Jokić, a je bil njegov trojni dvojček (32 točk, 14 skokov, 13 asistenc) premalo za zmago. Jalyin Williams je k zmagi dodal 28 točk in 12 skokov, Ajay Mitchell pa 24 točk. Tim Hardaway je ob porazu dosegel 28 točk, Aaron Gordon pa 23.

Gledalci dvoboja med Oklahomo in Denverjem so v Paycom Centru pospremili šov zvezdnikov in kandidatov za MVP, ki se je končal s tesno končnico.

Prvaki so v zaključku najprej zapravili vodstvo za osem (121:113). Shai Gilgeous-Alexander je nato s trojko 13 sekund pred koncem zvišal na 126:122, Denver je odgovoril s trojko Nikole Jokića in nato še z izenačenjem. Štiri sekunde pred iztekom igralnega časa pa je Gilgeous-Alexander z novo trojko zapečatil že 51. zmago Oklahome za 129:126.

"Poskušal sem le odigrati takšno igro, v kateri sem se počutil najbolj udobno," je po zmagi dejal Gilgeous-Alexander, potem ko je na noge spravil domače navijače v Oklahoma Cityju. "Poskušal sem ustvariti prostor za met - pa je padel," je dejal o odločilni potezi tekme.

Gilgeous-Alexander je še dodal, da so Nuggets prisilili Thunder, da dvigne raven igre. "So res dobri tekmeci. Osvojili so prvenstvo, imajo dobre igralce, res dobre trenerje in res dobre načrte," je dejal Gilgeous-Alexander.

"Igranje proti njim iz tebe izvabi najboljše. To je raven košarke, ki jo želiš igrati na koncu sezone," je poudaril.

Razigrani Kanadčan je prispeval 35 točk, 15 asistenc in devet skokov, Jalyin Williams je k zmagi dodal 28 točk in 12 skokov, Ajay Mitchell pa 24 točk. Na drugi strani je Jokić prišel do novega trojnega dvojčka (32 točk, 14 skokov, 13 asistenc), Tim Hardaway ml je ob porazu dosegel 28 točk, od tega je zadel osem trojk, Aaron Gordon pa 23.

Gilgeous-Alexander je na 126. zaporedni tekmi dosegel vsaj 20 točk ter tako izenačil rekord vseh časov Wilta Chamberlaina. Foto: Reuters

Izenačil rekord Chamberlaina

Gilgeous-Alexander je na 126. zaporedni tekmi dosegel vsaj 20 točk ter tako izenačil rekord Wilta Chamberlaina.

Luko Dončića in LA Lakerse naslednja tekma čaka v sredo zjutraj po slovenskem času (4.00), ko se bodo na domačem parketu udarili z Minnesota Timberwolvesi. Lakersi so zdaj na lestvici tik pred Denverjem.

James Harden je Cleveland popeljal do zmage nad Philadelphio. Foto: Reuters

Četrto moštvo vzhoda Cleveland Cavaliers je s 115:101 premagalo Philadelphia 76ers, James Harden je ob zmagi nad svojim nekdanjim klubom dosegel 21 točk.

Los Angeles Clippers so nadaljevali lov na končnico in s 126:118 premagali New York Knicks. Kawhi Leonard je bil prvi strelec kalifornijske ekipe z 29 točkami, Bennedict Mathurin jih je dodal 28.

Utah Jazz so s 119:116 premagali Golden State Warriors, Brooklyn Nets pa so s 126:115 Memphis Grizzlies.

Liga NBA, 9. marec

Lestvici

