Dončiću se po nenavadni drami v Denverju ni smejalo #video

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA izgubili na gostovanju pri Denver Nuggets (113:120). Jezerniki niso niti enkrat vodili na srečanju. V zaključku so se približali na točko zaostanka (111:112) in pošteno zapretili, a so nato gostitelji na krilih Nikole Jokića le prekrižali načrte Jezernikom. Srbski as je vknjižil nov trojni dvojček, a izgubil tudi devet žog, Luka Dončić pa je bil s 27 točkami prvi strelec gostov. Slovenski virtuoz je poskrbel za nekaj čarovnij, LeBron James pa je postavil nov rekord lige NBA po številu doseženih košev iz igre in prehitel legendarnega Kareem-Abdula Jabbarja.

Denver Nuggets : Los Angeles Lakers 120:113 (32:22, 64:54, 93:86)

Učinek Luke Dončića: 27 točk (za tri 3/10, za dve 8/14, prosti meti 2/4), 11 sk., 7 as., 4 ukr. žoge, 3 izg. žoge v 40 minutah

Najboljši strelci: Murray 28 (trojke 5/9, 7 as.), Jokić 28 (met iz igre 10/15, 12 sk., 13 as., 9 izg. žog), Strawther 18 (trojke 2/5), Braun 15 (trojke 2/6, 5 sk.), Hardaway Jr. 14 (trojke 2/4); Dončić 27, Hayes 19 (5 sk.), James 16 (met iz igre 7/11, 8 as., 5 sk., 3 ukr. žoge), Reaves 16 (met iz igre 6/11, 7 as., 5 sk., 3 ukr. žoge), Hachimura 16 (trojke 4/5)

Dvoboj v Ball Areni, ki je odločal o petem mestu zahodne konference, je postregel z nenavadnim sosledjem dogodkov. Ne zgodi se pogosto, da Jezerniki ne bi niti enkrat vodili na srečanju, a vseeno ostali v igri za zmago skoraj do zadnje sekunde. Tokrat se je. Dvoboj je ponudil kar nekaj mejnikov. Nenazadnje je bila to jubilejna 500. tekma Luke Dončića v rednem delu lige NBA, LeBron James se je podpisal pod še enega veličastnih rekordov, ki jih bo v prihodnosti tekmovanja izjemno težko popraviti, še enkrat več pa je svojo že tako bogato zbirko trojnih dvojčkov izboljšal Nikola Jokić. Kaj vse se je dogajalo v Koloradu?

Vrhunci dvoboja v Denverju:

Poslastica lige NBA, Luka Dončić se vselej rad pomeri z velikim prijateljem Nikolo Jokićem, s katerim že dolgo spada med svetovno košarkarsko elito, se je začela katastrofalno za Lakerse. Jubilejna stota tekma med Nuggetsi in Lakersi, ki so v dvoboj vstopili s tesnim vodstvom v zmagah 50:49, se je komaj začela, pa so nemočni Jezerniki že naleteli na strelski šov Jamala Murrayja in soigralcev, ki so po treh minutah povedli z 11:0.

Luka Dončić je dosegel 27 točk in bil najboljši strelec svoje ekipe. Foto: Reuters

Jezernikom ni šlo nič od rok, uvodne mete z razdalje je zgrešil tudi Dončić, ki je nato po prvi minuti odmora kot prvi gost prekinil strelski post. Zadel je drugi prosti met, Lakersi pa so sramežljivo le začeli dosegati več točk. Dončić je v svojem slogu prispeval imenitno asistenco za zverinsko zabijanje LeBrona Jamesa, ki je znižal na 7:16. Takrat se je na večni lestvici največjega števila zadetkov iz igre izenačil s Kareem-Abdul Jabbarjem, proti koncu prve četrtine pa je 41-letni Američan postal novopečeni rekorder. Zadel je za 22:32, kar je bil tudi končni rezultat prve četrtine.

Kako je LeBron James postavil nov rekord v ligi NBA. Ko je zadel za 22:32, to je bil njegov tretji uspešen met za dve točki na tekmi, je na večni lestvici igralcev z največjim številom zadetih metov iz igre (15.838) prehitel prejšnjega rekorderja Kareem-Abdula Jabbarja (15.837):

LEBRON JAMES.



MOST FIELD GOALS MADE IN NBA HISTORY.



👑 pic.twitter.com/yCj3h4j6rO — NBA (@NBA) March 6, 2026

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA’s all-time leader in field goals made! pic.twitter.com/ar6n2f0nG1 — NBA (@NBA) March 6, 2026

Dončić je imel opravka s prav posebno tekmo. To je bila njegova 500. tekma rednega dela lige NBA. Ko je bil na začetku druge četrtine že tradicionalno na klopi, je spremljal razigranega tekmeca Murrayja. Kanadčan je popeljal Denver do najvišjega vodstva (40:25), do takrat dosegel že 14 točk, trojke pa metal 3/3. Trener Lakersov JJ Redick se je odzval z minuto odmora, po kateri pa je sledila rapsodija njegovih varovancev. Vrnitev Dončića na parket je prebudila goste, ki so se z delnim rezultatom 12:0 približali Denverju le na tri točke zaostanka (37:40), tako 27-letni Slovenec kot tudi James pa sta se lahko pohvalila z dvomestnim številom doseženim točk. V nadaljevanju pa so se Nuggetsi le prebudili iz krize, povišali prednost na 49:39, takrat pa je sledil nov udarec za Dončića.

Kako si je Luka Dončić prislužil že 15. tehnično napako v tej sezoni:

Luka got a tech for no reason💀 pic.twitter.com/eLbpoCj2Tp — 𝗠𝗔𝗟 (@MindOfBron) March 6, 2026

Sodnik mu je zaradi "komentarja" po košu gostiteljev strogo prisodil tehnično napako. To je bila že 15. v tej sezoni, ki jo je prislužil slovenski virtuoz. Če bo prejel še eno, bo moral prisilno počivati na eni tekmi lige NBA. Lakersi so se s trojko Luka Kennarda še približali na 52:57, sicer pa je polčas pripadel gostiteljem, ki so odšli na premor s prednostjo +10.

Foto: Reuters Murray je prvi polčas zaznamoval z 20 točkmi. Za tri točke je metal 4/7, podelil je tudi pet asistenc. Eno več je zbral njegov zvezdniški soigralec Jokić, ki je tako prvi polčas sklenil z 10 točkami (met iz igre 5/6), šestimi skoki in šestimi asistencami. Izgubil je tudi štiri žoge, a je Denver vseeno računal na lepo prednost desetih točk (64:54). Jokić je v tej sezoni tudi na dobri poti, da postane prvi košarkar, ki bi v zgodovini lige NBA končal redni del kot prvi v rubriki skokov in asistenc.

Nora trojka Dončića za -7

V drugem polčasu, v katerem gostje zaradi poškodbe kolena niso mogli računati na prvega centra DeAndreja Aytona, je šlo sprva veliko bolje Denverju, ki je ob manj prepričljivi obrambi Lakersov povišal prednost na +15 (80:65). Jokić se je hitro bližal trojnemu dvojčku. Sedem minut pred koncem tretje četrtine si je prislužil že četrto osebno napako. Kot da bi s tem napovedal obdobje, ko je šlo Jezernikom znova bolje. Z delnim rezultatom 13:2 so se po košu Austina Reavesa približali gostiteljem na zgolj štiri točke zaostanka (78:82), a je nato sledil izjemen odgovor Nuggetsom, ki so ušli na 89:78, Jokić pa je potrdil nov trojni dvojček. Jake LaRavia je bil nerazpoložen v napadu, zapravljal odprte mete, a se je v zaključku tretje četrtine razigral Dončić.

Kako je Luka Dončić iz težkega položaja zadel tretjo trojko na tekmi:

LUKA STEP BACK BANK THREE HOW???? pic.twitter.com/pjNr6c4lpV — 𝗠𝗔𝗟 (@MindOfBron) March 6, 2026

Z dvema zaporednima trojkama, atraktivna je bila zlasti druga, s katero je spomnil na že bogat opus čarovnij, ko je iz težkega položaja zadel nor met od table, je znižal zaostanek na 86:93. Lakersi so se približali gostiteljem, v napadu je opozarjal nase tudi bodoči slovenski reprezentant Jaxson Hayes, tako da se je napovedal razburljiv zadnji dan srečanja.

Denver ušel na +14, nato so Lakersi napravili 11:0

V uvodnih minutah zadnje četrtine, ko je Dončić počival na klopi gostov, je Denver ušel Lakersom na 14 točk razlike (102:88). Zadišalo je že po dokaj prepričljivi zmagi gostiteljev, ki zaradi poškodb niso mogli računati na Aarona Gordona in Peytona Watsona, a je košarka v ligi NBA še enkrat več pokazala svoj nepredvidljiv obraz. Vrnitev Slovenca na parket je le še okrepila vroče minute gostov iz Kalifornije, ki so se po delnem rezultatu 11:0 približali na zgolj tri točke zaostanka. Z natančnimi meti za tri točke je gostujoče navijače spravljal v zadovoljstvo Rui Hachimura. Lakersi so imeli na voljo tudi napad za izenačenje, a se jim ni izšlo, nato pa je Denver po trojki Juliana Strawtherja slabih šest minut pred koncem znova zadihal lažje (107:101).

Nikola Jokić je vknjižil že 23. trojni dvojček v tej sezoni, na tej tekmi pa je izgubil tudi kar devet žog. Foto: Reuters

Jezerniki se niso kar tako predali, pri zaostanku s 106:110, pa je dvorana obnemela, ko je LeBron James po uspešnem polaganju pri padcu na tla obležal v bolečinah. Padel je na levi komolec in moral na klop. Ko se je odpravil na klop, je prejel bučen aplavz. To je bil njegov dan, saj je popravil dolgoletni rekord legendarnega Jabbarja.

Kako je LeBron James utrpel poškodbo levega komolca:

LeBron James was holding his left elbow area after his fall. He's on the bench being tended to by his longtime trainer right now. pic.twitter.com/Oy676TN19U — Khobi Price (@khobi_price) March 6, 2026

Lakersi so se brez Jamesa povsem približali Denverju, drama je dosegla vrelišče po tem, ko so se manj kot tri minute pred koncem približali na 111:112. Austin Reaves je zgrešil prosti met za prvo izenačenje na tekmi, sledil je napet naključek, v katerem pa so Jezerniki nanizali preveč zapravljenih metov iz igre, da bi se lahko resneje vključili v boj za zmago. Dvakrat je tako zgrešil trojko Marcus Smart, ki je bil do takrat dokaj natančen pri metu za tri točke, dobrih 22 sekund pred koncem pa je Jokić ukanil Hayesa in popeljal Denver v vodstvo s 116:111. V naslednjem napadu je trojko zgrešil še Dončić, ladja Lakersov se je dokončno potopila.

Ni manjkalo veliko, pa bi Nikola Jokić zaradi visokega števila izgubljenih žog lahko proti Lakersom vknjižil "četvorni" dvojček. Foto: Reuters

Denver je tako zadržal peto mesto zahodne konference in se še približal četrtemu, saj je Houston izgubil proti Golden Statu, Lakersi pa so prekinili niz treh zaporednih zmag. Jokić je vpisal že 23. trojni dvojček v tej sezoni, skupno pa že 187. v karieri, tako da je vse bližje rekorderju Russellu Westbrooku (207). Na dvoboju je izgubil kar devet žog, kar je največ v tej sezoni, a se je z Denverjem vseeno razveselil pomembne zmage v boju za končnico.

Trojnemu dvojčku se je približal tudi Dončić, do njega so mu zmanjkale vsaj še tri asistence, novo priložnost pa bo iskal že v noči na soboto, ko čaka Lakerse bistveno bolj ugoden tekmec, v tej sezoni zelo skromna Indiana. Za tisti dvoboj bo najverjetneje še kako vprašljiv nastop Jamesa.

Liga NBA, 5. marec

Lestvici

