Začela se je 77. sezona svetovnega prvenstva formule 1. Oscar Piastri (McLaren) je odpeljal najhitrejši čas petkovih treningov v Melbournu. Dobil je drugega, medtem ko je bil na prvem najhitrejši Charles Leclerc (Ferrari). Zelo hitra sta bila tudi oba dirkača Mercedesove ekipe in Lewis Hamilton (Ferrari). Velike težave pa ima ekipa Aston Martin, nastop obeh njihovih dirkačev na dirki je vprašljiv. Kvalifikacije bodo v soboto ob 6.00, dirka za veliko nagrado Avstralije, prva od 24 letos, v nedeljo ob 5.00.

Max Verstappen Foto: Reuters "Vsekakor zaupam vase in v ekipo, da lahko ubranimo oba naslova prvaka," je v Melbournu samozavesten Lando Norris (McLaren). "Najbrž nismo tako kot lani na začetku prepričani, da bomo na prvih dirkah najhitrejši, a smo prepričani v našo sposobnost, da lahko napredujemo tekom sezone." McLaren je to dokazal predvsem v sezoni 2023. Tudi aktualni podprvak Max Verstappen (Red Bull) ne napoveduje zmage na nedeljski VN Avstralije, ki se po srednjeevropskem času začne ob 5.00. "Mislim, da imamo še nekaj dela, da bomo povsem na vrhu. A smo pričakovali, da bo tako. Naredim bom, kar bom lahko. Sem pozitiven in zadovoljen z vsem, kar smo naredili doslej."

Aktualni prvak Lando Norris je zaradi okvare na menjalniku izpustil večji del prvega treninga. Foto: Reuters

George Russell Foto: Reuters "Imeli smo precej boljše priprave kot v prejšnjih štirih sezonah. Nobena stvar na dirkalniku nas zares ne skrbi. Vse deluje po pričakovanjih. Simulacije kažejo dobro." To pa so besede morda prvega favorita pred začetkom sezone. To je George Russell (Mercedes). Lani je bil četrti v prvenstvu, dobil je dve dirki. Brez enih samih stopničk pa je bil sedemkratni prvak Lewis Hamilton (Ferrari), na koncu šesti v seštevku. Ferrariju je na testiranjih izvrstno kazalo, v novem dirkalniku se tudi izkušeni Britanec počuti precej bolje. In zato je v Melbournu tako dobre volje, povsem drugačen kot ob koncu lanske sezone, ko je bil povsem resigniran. "Smo našpičeni, pripravljeni in vemo, kaj moramo postoriti. Nas pa z novimi pravili gotovo čakajo veliki izzivi. Cilj je, da bomo zmagovali. Za to vsi delamo, a za to dela vsaka ekipa. Moramo izkoristiti vsako priložnost."

VN Avstralije, prvi trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:20,267

2. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,469

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,522

4. Isack Hadjar (Red Bull) +0,820

5. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1,046

6. Oscar Piastri (McLaren) +1,075

7. George Russell (Mercedes) +1,104

8. Kimi Antonelli (Mercedes) +1,109

9. Gabriel Bortoleto (Audi) +1,429

10. Nico Hülkenberg (Audi) +1,702

11. Esteban Ocon (Haas) +1,894

12. Carlos Sainz (Williams) +2,056

13. Liam Lawson (Racing Bulls) +2,346

14. Oliver Bearman (Haas) +2,415

15. Alex Albon (Williams) +2863

16. Franco Colapinto (Alpine) +3,058

17. Valtteri Bottas (Cadillac) +3,755

18. Pierre Gasly (Alpine) +3,768

19. Lando Norris (McLaren) +4,124

20. Sergio Perez (Cadillac) +4,353

21. Lance Stroll (Aston Martin) +30,067

Brez časa: Fernando Alonso (Aston Martin)

Charles Leclerc in Lewis Hamilton Foto: Reuters Prvi prosti trening je potrdil vsaj dve napovedi: Ferrari je zelo hiter, Aston Martin pa ima zelo velike težave. Charles Leclerc (Ferrari) je trening dobil s časom 1:20,267, odpeljal je kar 33 krogov. Skoraj pol sekunde je za njim zaostal Hamilton na druge mestu, podobno hiter je bil še tretji Verstappen. Sledil mu je novi ekipni kolega Isack Hadjar (Red Bull), ki je zaostal že skoraj sekundo. Nekaj več kot sekundo sta na sedmem in osmem mestu zaostala dirkača Mercedesove tovarniške ekipe. Vsega tri kroge je naredil Aston Martin, a niti enega hitrega. Lance Stroll je odpeljal tri kroge in mu je že odpovedala baterija. Fernando Alonso sploh ni dirkal, saj imajo samo še dve bateriji.

Velike težave so imeli z njim že na testiranjih. Del motorja z notranjim izgorevanjem tako vibrira, da se kvari baterija. Še več: to vpliva tudi na dirkača in bojijo se celo za njuno zdravje. Vodja ekipe Adrian Newey je dejal, da naj bi bil Stroll zmožen na dirki odpeljati največ 15 krogov, Alonso pa 25, sicer bi tvegala tudi poškodbo živčnega sistema. Težave z dirkalnikom, točneje z menjalnikom, so imeli tudi pri ekipi prvakov, pri McLarnu. In sicer v dirkalniku branilca naslova Landa Norrisa, ki je tako odpeljal samo sedem krogov.

Lance Stroll je na prvem treningu odpeljal tri kroge, Fernando Alonso z Aston Martinom nobenega. Foto: Reuters

VN Avstralije, drugi trening:



1. Oscar Piastri (McLaren) 1:19,729

2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,214

3. George Russell (Mercedes) +0,320

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,321

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,562

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,637

7. Lando Norris (McLaren) +1,065

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1,193

9. Isack Hadjar (Red Bull) +1,212

10. Esteban Ocon (Haas) +1,450

11. Oliver Berman (Haas) +1,597

12. NIco Hülkenberg (Audi) +1,622

13. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,629

14. Gabriel Bortoleto (Audi) +1,939

15. Alex Albon (Williams) +2,188

16. Perre Gasly (Alpine) +3,438

17. Carlos Sainz (Williams) +2,524

18. Franco Colapinto (Alpine) +2,890

19. Valtteri Bottas (Cadillac) +3,931

20. Fernando Alonso (Aston Martin) +4,933

21. Lance Stroll (Aston Martin) +6,087

Brez časa: Sergio Perez (Cadillac)

Oscar Piastri je odpeljal najihtrejši čas petkovih treningov. Foto: Reuters Drugi prosti trening je dobil Oscar Piastri (McLaren), bil je še pol sekunde hitrejši kot Leclerc na prvem. Razlike med najboljšimi so bile manjše, šest desetink pred prvimi šestimi. Norris je dirkal brez težav in dosegel sedmi rezultat. Dirkači največjih štirih ekip (McLaren, Mercedes, Ferrari in Red Bull) so bili na prvih devetih mestih, kar potrjuje pričakovanja, da te ekipe ostajajo najhitrejše tudi z dirkalniki nove generacije. Tretjeuvrščeni Russell je imel precej buren trening, najprej je v boksih zadel z novincem Arvidom Lindbladom (Racing Bulls), nato še zapeljal na peščeno izletno cono. Pri Aston Martinu so vendarle naredili nekaj krogov (Alonso 18, Stroll pa 13), a bili z zaostankom petih oziroma šestih sekund daleč najpočasnejši. Pričakovano ima porodne težave tudi nova ekipa Cadillac, Sergio Perez je ostal v boksih.