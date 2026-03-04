Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na sredo prišli do svoje tretje zaporedne zmage v ligi NBA. Jezerniki so se pošteno namučili za domačo zmago s 110:101 proti New Orleans Pelicans, odločilen pa je bil delni izid 14:0 v zadnjem delu srečanja. Luka Dončić je bil s 27 točkami, devetimi skoki in sedmimi asistencami prvi strelec srečanja, a je ob tem izgubil kar sedem žog, že v prvem polčasu pa je prejel tudi svojo 14. tehnično napako v sezoni, kar pomeni, da je le še dve oddaljen od kazni suspenza ene tekme.

Los Angeles Lakers : New Orleans Pelicans 110:101 Strelci: Dončić 27 (9 sk., 7 as.), James 21 (7 sk., 7 as.), Reaves 15 (7 sk.), Ayton 13 (8 sk.), Smart 10 (7 as.); Williamson 24, Murpy 21 (8 sk.), Bey 18, Murray 15 (8 sk., 8 as.)

Učinek Luke Dončića 27 točk (7/12 za 2, 3/10 za 3, 4/5 prosti meti), 9 skokov, 7 asistenc, 1 blokada, 7 izg. žog v 37:11

Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem so na svoji 61. tekmi sezone vse prej kot navdušili, a na koncu proti New Orleansu prišli do tako želene zmage, svoje 37. v sezoni, s čimer so trenutno na šestem mestu zahoda. Čeprav so bili Lakersi proti New Orleans Pelicans v izraziti vlogi favorita, pa se je zasedba JJ Redicka proti 13. ekipi zahoda, ki ima v tej sezoni le 19 zmag, pošteno namučila za uspeh. Lakersi so šele tretjič od novembra zabeležili tri zaporedne zmage v nizu, to jim je uspelo še v prvem tednu januarja in na začetku februarja, Pelikani so na drugi strani izgubili drugič zapored, še četrtič na četrti medsebojni tekmi v sezoni pa so bili proti Jezernikom prekratki. Lakersi so proti tokratnemu tekmecu sicer že v nizu kar devetih zaporednih zmag, oziroma so proti njim izgubili le enkrat na zadnjih 13 tekmah, nazadnje 31. decembra 2023.

Na izjemno nervozna tekma s kar nekaj tehničnimi napakami je bil na koncu s 27 točkami, devetimi skoki in sedmimi asistencami najbolj učinkovit Luka Dončić, ki pa je bil daleč od svoje najboljše podobe, a je bil na koncu vseeno najbolj pomemben kamenček v mozaiku uspeha Lakersov, četudi je izgubil kar sedem žog, je pa na koncu minuto pred koncem z izredno pomembno trojko potrdil uspeh Lakersov, ki so izkoristili mrk gostov v zadnjih minutah srečanja.

V zasedbo New Orleansa se je vrnil Zion Williamson. Foto: Reuters

Izenačen boj, Dončić izgubil živce

Tekmeci iz New Orleansa so se izkazali za vse prej kot lahkega nasprotnika, po tekmi premora pa se je v zasedbo vrnil Zion Williamson. V prvi četrtini sta bila tekmeca izjemno izenačena, s košem Fearsa pa je prvih dvanajst minut s 33:31 pripadlo gostom. Lakersi so v drugi četrtini po trojki Dončića 7:36 pred koncem prvega polčasa prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko (47:37), a so Pelikani vrnili udarec.

Slovenski as je 1:17 pred koncem druge četrtine imel na voljo dva prosta meta, prvega je zgrešil, se zatem pritoževal pri sodnikih, da je eden od članov New Orleansa prestopil, nato je drugi prosti met unovčil, a se še naprej pritoževal pri sodnikih. Zatem je prejel tehnično napako, kar ga je vrglo povsem iz tira, preden bi skočil v enega izmed sodniške trojice, pa ga je zaustavil Austin Reaves. Za Dončića je to 14. tehnična napaka v sezoni, prva po 20. januarju v Denverju. V prvih 42 tekmah je sicer pejel 13 tehničnih napak, v zadnjih 15 tekmah pa le eno. Do konca rednega dela sezone je še 21 tekem, Dončića pa še dve tehnični napaki ločita od tekme suspenza.

Trenutek, ko je Dončić prejel tehnično napako:

Luka Doncic misses the 1st free throw, complains to the referees about a lane violation by a Pelican player, makes the second free throw, keeps on complaining, gets a technical foul, and Austin Reaves hold him back (with a replay) pic.twitter.com/dQQ39pNoTm — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 4, 2026

Lakersi so se po košu Slovenca sicer na glavni odmor podali s prednostjo 54:51, Dončić pa je prvi polčas končal pri 16 točkah /6/13 met iz igre), treh skokih in treh asistencah, a je imel ogromno težav z izgubljenimi žogami.

Tudi tretja četrtina ni prinesla niti približne odločitve o tem, kdo se bo na koncu veselil zmage v Crypto.com areni, kjer so bili domači Lakersi vidno znervirani in daleč od svojih najboljših predstav v sezoni. Ogromno težav so imeli košarkarji s sodniškimi odločitvami, slabo minuto pred koncem tretjega dela si je tehnično napako prislužil še Luke Kennard, zatem si je enako usodo na drugi strani prislužil še Trey Murphy, kljub temu pa so se gostje v zadnji del srečanja podali s prednostjo 78:76.

Mrk New Orleansa v zadnjem delu

Zion Williamson je 7:20 pred koncem zadel prosta meta za vodstvo New Orleansa s 94:86, nato pa je sledil niz Lakersov, ki so se v naslednjih dveh minutah in 39 sekundah podpisali pod delni izid 14:0, ki mu je piko na i 4:29 pred koncem s košem iz obrata ob glasnem vzkliku proti enemu izmed sodnikov za vodstvo z 98:94 dodal Dončić. Strategu Pelikanov Jamesu Borregu ni preostalo drugega kot da poseže po minuti odmora. Zatem se je pod koš podpisal še James, zatem pa je po več kot štriminutnem strelskem mrku za New Orleans koš le dosegel Williamson.

LeBron James je dosegel 21 točk. Foto: Reuters

Pod izjemno pomembno trojko se je po asistenci Dončića ob padcu 1:34 pred koncem podpisal Marcus Smart, ki je ob navdušenju v Crypto.com areni zadel za vodstvo s 105:98. Po minuti odmora pa je nato z uspešnim metom za tri za 108:98 točno minuto pred koncem navdušil še Dončić. To je bilo na koncu dovolj za 37. zmago Lakersov v tej sezoni, na koncu so slavili s 110:101.

Poleg Dončića so pri Lakersih strelsko izstopali še James z 21 točkami, Austin Reaves, ki je imel v zadnjih minutah očitne težave z bolečinami v roki, je prispeval 15 točk (8 skokov, 8 asistenc), dve manj pa je ob prav tako osmih skokih dodal Deandre Ayton. Za poražence je povratnik Williamson dosegel 24 točk, tri manj je vknjižili Murphy.

Jezernike naslednja tekma čaka v noči na petek, ko se bodo ob 4. uri po slovenskem času mudili na gostovanju pri Denver Nuggets.

Charlotte Hornets so ugnali Dallas Mavericks. Foto: Reuters

Košarkarji Dallas Mavericks še naprej ne najdejo poti iz krize, potem ko so izgubili 40. na svoji 61. tekmi sezone ter se podpisali pod svoj četrti zaporedni poraz. Mavs so z 90:117 izgubili na gostovanju pri Charlotte Hornets, ki so zmagali petič zapored. Hornets so sicer naredili kar 31 osebnih napak, Dallas je imel na voljo kar 42 prostih metov (unovčili so jih 31), a so zadeli le tri trojke iz 22 poskusov, v drugem polčasu pa so zadeli le enajst metov iz igre. Pri Charlottu je kar osem košarkarjev doseglo dvomestne številke, največ, 17, jih je dosegel Brandon Miller. Za Dallas, pri katerme je manjkal Cooper Flagg, je Brandon Williams prispeval 18 točk.

Cleveland Cavaliers so s 113:109 premagali vodilno ekipo vzhoda, Detroit Pistons. Jaylon Tyson je za Cleveland prispeval 22 točk, dve več je na drugi strani ob 14 skokih dosegel Jalen Duren. Do zmage so prišli prvaki Oklahome City Thunder, ki so brez Shaija Gilgeousa-Alexandra s 116:108 ugnali Chicago Bulls. OKC je prišel do šeste zmage na zadnjih sedmih tekmah, zdaj pa so pri izkupičku 48-15. 20 točk je ob zmagi prispeval Jared McCain, pod enako število se je na drugi strani podpisal Collin Sexton.

San Antonio Spurs so s 131:91 zmagali na gostovanju pri Philadelphi 76ers. Za Spurse je bila to dvanajsta zmaga na zadnjih 13 tekmah, že ob polčasu pa so vodili z 78:53. Dylan Harper in Devin Vassell sta ob zmagi dosegla po 22 točk, Vassell je dosegel šest trojk iz osmih poskusov. Za 76ers je Tyrese Maxey vknjižil 21 točk in osem skokov.

Anthony Edwards je ob zmagi Minnesote nad Memphisom (117:110) dosegel 41 točk, od tega je zadel sedem trojk v 13 poskusih.

Liga NBA, 3. marec:

Lestvici