STA

Sreda,
11. 3. 2026,
10.10

Tina Šutej

Sreda, 11. 3. 2026, 10.10

Svetovno prvenstvo v dvorani

Na dvoransko SP 13 slovenskih atletov

STA

Tina Šutej, Tokio 2025 | Foto Reuters

Atlete prihodnji teden od 20. do 22. marca v Torunu na Poljskem čaka svetovno prvenstvo v dvorani, na katerem bo nastopilo tudi 13 Slovencev. Prvo ime reprezentance bo 37-letna izkušena skakalka s palico Tina Šutej, ki ima z dvoranskih SP doslej eno srebrno (2025) in eno bronasto kolajno (2022).

Na Poljskem bo nastopilo šest slovenskih atletov in sedem atletinj.

Poleg Šutej, Aneja Čurina Prapotnika (60 m), Zale Istenič (60 m) in Nike Glojnarič (60 m ovire), ki so v času kvalifikacijskega obdobja izpolnili norme za nastop v Torunu, so se preko svetovne lestvice na prvenstvo uvrstili še Jernej Gumilar (60 m), Lovro Mesec Košir (400 m), Jan Vukovič (800 m), Žan Rudolf (1500 m), Rok Markelj (1500 m), Lucija Potnik (60 m), Anita Horvat (800 m), Lana Andolšek (60 m ovire) in Neja Filipič (troskok).

Normo je v teku na 800 metrov sicer izpolnila tudi mlada slovenska rekorderka Živa Remic, ki je v začetku marca osvojila tudi članski državni naslov, vendar je nastop po dogovoru s trenerjem že pred časom odpovedala.

