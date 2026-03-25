Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je s svetovnega dvoranskega prvenstva v Torunu prinesla srebrno medaljo, ki je bila že njena osma z velikih tekmovanj. "Če bi mi kdo pred šestimi leti rekel, da bom do danes osvojila osem medalj, mu ne bi verjela," je 37-letna atletinja povedala na današnjem sprejemu v Ljubljani. Odličja je začela zbirati prav v Torunu, na dvoranskem evropskem prvenstvu leta 2021. Zdaj ji v imenitni zbirki odličij, ki jih je danes postavila na ogled, manjka le še zlato.

Tini Šutej je lani na svetovnem prvenstvu v Tokiu po dveh lesenih odličjih iz Eugena in Budimpešte končno uspel preboj na oder za zmagovalke tudi na največjem atletskem tekmovanju na sploh, letos je v močni svetovni konkurenci v dvorani dosežek še nadgradila. – in to zelo suvereno. V Torunu je morala sicer priznati premoč Britanki Molly Caudery, saj ji višine 4,85 metra v treh poskusih ni uspelo premagati. Zato je bila takoj po tekmi celo malce razočarana, saj je na Poljsko odpotovala odločena osvojiti naslov svetovne prvakinje.

"Škoda, da se mi je na koncu malo ustavilo"

Po treh prespanih nočeh je vendarle ponosna na srebrno odličje. "Zagotovo imam zelo lepe občutke. Tudi po tekmi, ko smo čakali na medalje, sem bila presrečna in še danes sem seveda zelo zadovoljna in ponosna, da mi je to uspelo," je razlagala slovenska rekorderka, ki je prepričana, da je sposobna preseči tudi znamko 4,82 metra.

Na Poljskem je bila blizu, na 4,85 so odločali milimetri. Vse druge višine je premagala v prvem poskusu, zato je bilo tudi nervoze veliko manj kot običajno. "Da, res je, mislim, da je bila razlika med to tekmo in prejšnjimi ta, da tu nisem imela težav na začetnih višinah. Na vseh prejšnjih prvenstvih sem podirala tiste nižje višine, tudi pred pol leta v Tokiu. Tam sem 4,75 preskočila šele v tretjem poskusu. Zato se strinjam, da je bila tokrat v Torunu ena izmed mojih boljših tekem. Prikazala sem dobre skoke, tako da tudi ni bilo neke živčnosti na tekmovališču. Načrtovala sem, da bom vse višine preskočila prvič. To mi je uspelo, škoda, da se mi je na koncu malo ustavilo, da bi z državnim rekordom osvojila zlato. A če bi mi kdo pred šestimi leti rekel, da bom do danes osvojila osem medalj, mu ne bi verjela."

Foto: Guliverimage

Zdaj je na vrsti poletna sezona. "Obožujem vročino!"

Zdaj si bo vzela nekaj dni počitka, v tem času pa bo lahko dobro predelala vse, kar se ji je zgodilo v zimski sezoni. "Lahko se bom v mislih vrnila na tekmovališče in mogoče razmislila malo o tem, kaj je šlo prav, kaj je mogoče šlo malo narobe, da ni bilo še tiste naslednje višine," pravi, nato pa se bo že osredotočila na poletno sezono, katere vrhunec bo avgustovsko evropsko prvenstvo v Birminghamu. "Komaj čakam poletje. Obožujem vročino, zato zelo rada skačem v zunanji sezoni. To bom začela z diamantnim ligami, vrhunec pa bo prvenstvo v Birminghamu, a za zdaj o tem še ne razmišljam. Najprej se bom posvetila treningom, da se kar najbolje pripravim. Zdi pa se mi, da nama je v zadnjih letih s trenerjem nekako uspelo moj trening spraviti na tako raven, da sem vedno najboljša takrat, ko je najpomembnejše. Po takem principu bova delala tudi v tej poletni sezoni in seveda upam, da v Birminghamu pokažem, da 4,80 ni moj limit."

"Nič ni samoumevno"

Medaljo je v Torunu prejel tudi njen trener Milan Kranjc, kar je v atletiki novost. Trenerji so bili do zdaj bolj ali manj spregledani. "Na prvenstvo smo prišli z velikimi cilji. Vsa čast, da je imela Tina Šutej tako izjemen 'fokus' in je izvrstno nastopila. V ekipnih športih pa so trenerji že prej dobivali medalje, zdaj so nas nagradili tudi v atletiki in se spomnili na naše delo. Zagotovo pa bomo osvojili še kakšno medaljo," je napovedal Kranjc.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Ob tem pa je opozoril, da dosežkov svoje varovanke nikakor ne gre jemati kot nekaj samoumevnega – konkurenca je v ženskem skoku s palico izjemna, tudi evropska, zato tudi v Birminghamu pričakuje napeto tekmo. Poleg nove svetovne dvoranske prvakinje Molly Caudery, ki bo na domačem terenu čez nekaj mesecev še dodatno motivirana, je izpostavil mladi izzivalki, Švicarko Angelico Moser in Čehinjo Amalie Švabikovo, ki sta si z Novozelandko Imogen Arys v Torunu razdelili bronasto odličje, pa tudi Francozinjo Marie-Julie Bonnin in Finko Wilmo Murto, ki se poskuša vrniti na najvišjo raven. "Nič ni samoumevno, našteli smo pet deklet, ki so sposobne osvojiti zlato medaljo. Res je, da bo tukaj najbolj motivirana domačinka, ampak vse druge se ne bodo pustile premagati kar tako."

Šutej bo poletno sezono odprla na mitingu diamantne lige v Rabatu 31. maja, nato namerava tekmovati na najmočnejših atletskih mitingih. "Če se želim kosati z najboljšimi, moram z njimi tekmovati ne samo na prvenstvih, ampak najprej na mednarodnih mitingih," pravi članica celjskega Kladivarja, ki pa ne izključuje možnosti, da jo bomo letos na delu videli tudi na kakšnem mitingu Atletske lige Telekoma Slovenije.

