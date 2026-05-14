Četrtek,
14. 5. 2026,
14.51

atletika Mednarodna atletska liga Atletska Zveza Slovenije Filip Jakob Demšar Živa Remic Anita Horvat Zala Istenič Klara Lukan Tina Šutej Kristjan Čeh Kristjan Čeh

Četrtek, 14. 5. 2026, 14.51

I feel Slovenia mednarodna atletska liga Telekom Slovenije

Kristjan Čeh in Tina Šutej v glavni vlogi spektakla, ki se začenja v Mariboru

Kristjan Čeh | Foto Guliverimage

Kristjan Čeh in Tina Šutej bosta branila naslova na I feel Slovenia mednarodni atletski ligi Telekom Slovenije, ki se bo začela v nedeljo v Mariboru. Tekmovanje bo sestavljeno iz petih mitingov ter iz državnega prvenstva in pokala. Vsi mitingi bodo tako kot lani šteli v serijo challenger Svetovne atletike.

V Mariboru bo v nedeljo potekal 12. memorial Iztoka Ciglariča v teku na miljo in 24. Stepišnikov memorial v metu kladiva. Slednji je bil doslej v Slovenki Bistrici, kjer pa letos tradicionalnega uvoda v novo sezono ne bo zaradi obnove stadiona.

Druga tekma slovenske lige bo 31. maja na Ptuju, kjer bo na 6. memorialu Roberta Preloga nastopil tudi najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Čeh. Maribor bo skupaj gostil tri tekme. Že 4. junija bo v štajerski prestolnici tudi 21. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana. Ta bi moral biti v Ljubljani, kjer pa zaradi gradnje atletskega centra v Šiški že nekaj sezon nimajo ustreznega stadiona za izvedbo tekem.

Celje bo 10. junija gostilo miting celjskih knezov, v Mariboru bodo nato 19. in 20. junija pripravili še državno prvenstvo ter pokal 10. in 11. julija. Vmes bo 1. julija v Novem mestu na vrsti 37. mednarodni miting. Sezona se bo tako z največjimi domačimi mitingi in prvenstvi končala že sredi julija.

Največja atletska tekma leta, ko ni olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva, bo v Birminghamu, kjer bo na evropskem prvenstvu med 10. in 16. avgustom Kristjan Čeh branil naslov v metu diska.

Tina Šutej bo skušala nadaljevati serijo odličjih na velikih tekmah. Lani je bila uspešna na vseh treh, na SP na prostem in v dvorani ter na dvoranskem EP. Letos je serijo nadaljevala marca s srebrom na dvoranskem SP na Poljskem.

Slovenska liga bo tudi zato strnjena v prvem delu sezone. "Naša liga je znanilec začetka poletne sezone. Veseli me, da imamo podobno število mitingov, kot v prejšnjih letih. Ni sicer v tej sezoni novosti, ki jih pripravljamo za naslednje leto, ko bodo tekmovanja še bolj mednarodno pomembna," je na novinarski konferenci dejal predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Primož Feguš.

Izpostavil je, da so domači mitingi priložnost, da se slovenski predstavniki, ki nimajo veliko možnosti nastopa na večjih tujih mitingih, "pomerijo v dostojni mednarodni konkurenci" in si pridobijo možnost nastopa na največjih svetovnih in celinskih tekmovanjih.

Sebastijan Jagarinec, glavni organizator uvodnega nedeljskega mitinga v Mariboru, je povedal, da je več kot 500 prijavljenih na čelu s slovenskimi rekorderji Klaro Lukan, ki je nedavno postavila tudi evropska rekorderka, Anito Horvat in Agato Zupin pa tudi najhitrejšo Slovenko ta čas Zalo Istenič.

Čeh si je lansko skupno zmago zagotovil zgolj s tremi nastopi od možnih štirih, ki so šteli v točkovanje. Tekmoval je na Ptuju in v Slovenski Bistrici ter na DP v Celju. Skupno je zbral 36 točk. Eno manj je imel Filip Jakob Demšar, tretje mesto pa je s 30 točkami osvojil Rok Ferlan.

V ženski konkurenci je bila za Šutej, ki je zbrala 34 točk, druga Živa Remic z 32 točkami, tretje mesto je z 31 točkami osvojila Nika Glojnarič.

Denarni sklad za vsak miting slovenske lige je tudi letos najmanj 12.000 evrov, razen za DP in pokal. Najboljši štirje v moški in ženski konkurenci v končnem seštevku dobijo po 2000, 1500, 1000 in 500 evrov, za skupno nagrado se lahko potegujejo le slovenski državljani.

