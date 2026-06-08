Gašper Kirn in Vita Prijanovič pokalna prvaka, priprave na EP že v teku

Telovadca Gašper Kirn (Narodni dom) in Vita Prijanovič (Zelena jama) sta na tridnevnem tekmovanju v Rušah postala zmagovalca pokala Slovenije v športni gimnastiki. Tekmo je sicer izpustila večina reprezentantov, ki nastopajo na največjih tekmovanjih, med njimi tudi skupna zmagovalka svetovnega pokala sezone na preskoku, Teja Belak.

Kirn je tako na pokalu Slovenije ubranil lansko zmago v mnogoboju. "S tekmovanjem sem kar zadovoljen, vendar vem, da sem v prihodnosti zmožen še več. Največ mi pomeni, da se mi je uspelo vrniti po operaciji kolena oktobra 2025 in spet nastopiti v mnogoboju," je med drugim za krovno zvezo povedal komaj 17-letni Kirn.

Srebro je osvojil Maj Zalaznik (Narodni dom), bron pa Tin Štros (Center Maribor).

Kirn je mnogobojskemu naslovu dodal še zmagi na krogih in bradlji, na parterju je zmagal Zalaznik, ki je postal pokalni prvak tudi na preskoku, na drogu pa je bil najboljši Toni Kastelic (Partizan Vič).

Na konju z ročaji se je gledalcem predstavil tudi finalist zadnjega evropskega prvenstva Gregor Rakovič (Center Maribor), ki pa se mu je tako kot na svetovnem izzivu v Kopru med nastopom pripetila velika napaka. Pokalni zmagovalec na konju je tako postal član domačega kluba Timon Sternad Hiter (Ruše).

Gregor Rakovič Foto: Guliverimage

Najprej EP

Slovenske telovadce sredi avgusta najprej čaka evropsko prvenstvo, nato sledijo sredozemske igre, jeseni pa še svetovno prvenstvo, zato je imela po koprski tekmi svetovnega pokala večina reprezentantov nekaj oddiha.

Kot je dejal selektor Sebastijan Piletič, je reprezentanca z izjemo Bena Kunsta, ki se bo treningom priključil ta teden, že začela priprave na drugi del sezone.

"Postava šestih telovadcev za EP bo znana šele konec julija po interni izbirni tekmi," je za STA povedal Piletič. Kandidati za nastop so ob že omenjenih Rakoviču, Sternadu Hitru, Štrosu, Kastelicu in Kunstu še Anže Hribar, Luka Bojanc, Kevin Buckley in Nikolaj Božič.

Med telovadkami je bila na pokalu Slovenije daleč najboljša Prijanovič, ki je mnogobojski zmagi dodala še zmage na dvovišinski bradlji, gredi in parterju. Na preskoku pa je zmagala Hana Rebec (Zelena jama).

"Zadovoljna sem z današnjo tekmo. Po nekaj mesecih sem spet tekmovala v mnogoboju in sem ponosna, da sem se dobro pripravila. Najbolj sem bila vesela za uspešno sestavo na bradlji, kjer mi je končno uspela nova vaja, ki je veliko težja od prejšnje. Ostala orodja bi seveda lahko bila boljša, vendar sem zadovoljna, da mi je uspelo tako, kot mi je," je za krovno zvezo dejala Prijanovič, prva tekmovalka pokala Slovenije.

Srebro je v mnogoboju pripadlo Neži Rojc (Zavod za šport Celje), bron pa je osvojila Ronja Glažar Tamše (GIB Šiška).

Sicer pa so tudi telovadke že začele priprave na drugi del sezone, v katerem jih najprej čaka EP. Reprezentanca za največje tekme je za razliko od moških pri ženskah že znana; na prvenstvo stare celine bodo poleg Belak odpotovale še Lucija Hribar, Zala Trtnik, Tjaša Kysselef in pokalna prvakinja Prijanovič.

Preberite še: