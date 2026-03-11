Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
11. 3. 2026,
9.49

Donald Trump Gianni Infantino

Infantino: Trump zagotavlja Iranu nastop na mundialu

Trump Infantino | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriško-izraelska vojna proti Iranu manj kot tri mesece pred svetovnim prvenstvom predstavlja resen izziv za odnos predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Ta je zdaj Infantinu zagotovil, da bo to poletje iranski nogometni reprezentanci kljub vojni dovoljeno sodelovati na SP.

"Med pogovori je predsednik Trump ponovil, da je iranska reprezentanca seveda toplo vabljena k sodelovanju na turnirju v ZDA," izjave Infantina po srečanju s Trumpom navaja nemška tiskovna agencija dpa.

"Vsi potrebujemo dogodek, kot je svetovno prvenstvo v nogometu, da bi ljudi združili bolj kot kdaj koli prej."

Moški mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki se bo začel 11. junija. Iran je bil ena prvih reprezentanc, ki se je marca lani uvrstila na svetovno prvenstvo 2026. Vse tri tekme Irana v skupinskem delu so na sporedu v ZDA. Vendar ZDA in Izrael napadajo Iran že od konca februarja.

Lahko se zgodi, da se bo Iran umaknil s turnirja. Predsednik Iranske nogometne zveze FFI Mehdi Tadž je na to možnost namignil že prej. "Katera razumna oseba bi poslala svojo reprezentanco v ZDA, če bi bilo svetovno prvenstvo tako politično nabito kot v Avstraliji?" je povedal za tiskovno agencijo ISNA.

Nastop iranske ženske reprezentance na azijskem prvenstvu v Canberri je povzročil veliko razburjenje. Več igralk je sprejelo ponudbo avstralske vlade za humanitarne vizume in se ne bo vrnilo v domovino.

Šestindvajsetčlanska iranska delegacija je v Avstralijo prispela le nekaj dni pred začetkom ameriško-izraelskih zračnih napadov na Iran, v katerih je bil že prvi dan 28. februarja ubit vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej.

Prvo uvrstitev iranske ženske nogometne reprezentance na azijsko prvenstvo po letu 2002 so pozdravili aktivisti, ki zagovarjajo enakost spolov. Zlasti glede na zatiranje, ki ga iranski režim izvaja nad ženskami.

