Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na sredo zmagali tretjič zapored v ligi NBA. Po zaslugi odličnega drugega polčasa so s 120:106 premagali Minnesoto Timberwolves. Voz Jezernikov je na začetku tretjega dela povlekel prebujeni Luka Dončić, ki je tekmo končal pri trojnem dvojčku – 31 točk, 11 skokov, 11 asistenc. Še tretje srečanje zapored je zaradi poškodbe izpustil LeBron James. Bam Adebayo je ob zmagi Miami Heat nad Washington Wizards (150:129) dosegel kar 83 točk in poskrbel za drugi najboljši strelski dosežek v zgodovini lige NBA.

Los Angeles Lakers : Minnesota Timberwolves 120:106 Strelci: Dončić (11 sk., 11 as.) in Reaves (7 sk., 8 as.) 31, Ayton 14 (12 sk.), Kennard 10, Hachimura 9; Randle in Edwards 14, Reid in Dosunmu 13

Učinek Luke Dončića: 31 točk (7/12 za 2, 4/12 za 3, 5/6 prosti meti), 11 skokov, 11 asistenc, 2 ukr. žogi, 1 blokada, 4 izg. žoge v 34:56.

Vrhunci tekme:

Čeprav je prvi polčas v Crypto.com Areni pošteno dolgočasil zvezdnike in gledalce pred malimi zasloni, pa so Los Angeles Lakers na obračunu z Minnesoto Timberwolves dokazali svojo moč. Prvi je voz Jezernikov v tretjem delu tekme povlekel Luka Dončić, ki se je na začetku zadnje četrtine podpisal pod svoj sedmi trojni dvojček v tej sezoni. Srečanje je končal pri 31 točkah, enajstih skokih in enajstih asistencah, prav toliko točk je dosegel tudi Austin Reaves, ki je v drugem polčasu dosegel 27 točk.

"Vsi, ki smo bili na parketu, smo dodali svoje v obrambi, držali smo se načrta in igrali trdo in fizično. Dobra obramba te vedno nagradi. V drugem polčasu sem zadel nekaj metov," je po tekmi dejal Reaves, ki mu je Dončić zatem šaljivo vrgel brisačo. "Nekajkrat sva skupaj proslavila kakšen koš, a to je vse za televizijo, v resnici ga ne maram," se je pošalil Reaves in v resnejšem tonu dodal: "Skušali bomo graditi na tem, kar delamo." Lakersi so se z zmago na petem mestu zahoda izenačili s tokratnimi nasprotniki, zdaj so oboji pri 40 zmagah in 25 porazih. Mesto pred njima je Houston z izkupičkom 40-24, šesti Denver pa ima na svojem računu 39 zmag in 26 porazov, takoj zatem sledi še Phoenix, tako da se do konca rednega dela obeta hud boj, na koncu pa bi lahko bila pomembna prav vsaka zmaga.

Še tretjič brez Jamesa

Los Angeles Lakers so pred tekmo z Minnesoto ostali brez LeBrona Jamesa, Maxija Kleberja in Jaxsona Hayesa. James je izpustil že svojo tretjo zaporedno tekmo. Priložnost v prvi peterki je namesto njega vnovič dobil Rui Hachimura, ob njem so srečanje odprli še Marcus Smart, Austin Reaves, Dončić in Deandre Ayton. Slovenec srečanja ni odprl po željah, saj je zgrešil prvih pet metov iz igre, šestega je le unovčil in Lakerse popeljal v prvo vodstvo na tekmi (7:6). Ayton je zatem zgrešil dva prosta meta, sledil pa je niz Minnesote, ki je dosegla naslednjih devet točk za vodstvo s 15:7. Lakersom nikakor ni steklo v napadu, Dončić je v prvi četrtini zadel le prva dva od desetih poskusov iz igre.

Minnesota je prvo četrtino dobila z 21:16, Lakersi so iz igre zadeli le sedem od 25 poskusov, v prvih 12 minutah so ostali brez zadetega meta za tri točke (0/11). Na njihovo srečo pretirano razpoloženi niso bili niti gostje. Dončić je v prvi četrtini dosegel štiri točke.

Luka Dončić v prvi četrtini ni bil pri metu. Foto: Reuters

Izenačenje ob polčasu

Dončić je drugo četrtino začel na klopi, nase pa je opozoril Ayton, ki je med drugim navdušil z dvema zabijanjema, s tem pa Lakerse držal povsem v igri. Reaves je šest minut in 49 sekund pred koncem druge četrtine izid poravnal na 30:30, svojo prvo trojko na tekmi pa je zatem dodal Dončić (33:33).

Izenačena druga četrtina se je končala z izidom 45:45. Nobena izmed ekip ni bila posebej razpoložena pri metu, Lakersi so v prvem polčasu unovčili le 36,5 odstotka metov iz igre, gostje na drugi strani 40, so pa Jezerniki izgubili le dve žogi. Dončić je v prvih dveh četrtinah dosegel 12 točk, prav toliko jih je dosegel prebujeni Ayton, ki je temu dosežku dodal še enajst skokov. Pri Minnesoti je bil dvomesten le Julius Randle z 12 točkami.

Dončić se je prebudil

S košem je drugi polčas odprl Dončić, ki je nato po slabih treh minutah igre v tretji četrtini iz step backa zadel za tri in vodstvo s 54:48. Slovenski as je nato nekoliko prestrašil navijače, ko je po prostih metih Anthonyja Edwardsa ob boju za žogo Donteja DiVincenza in Jaka LaRavie zadnji ob padcu priletel v njegovo koleno. Po izrazih Slovenca je bilo jasno, da je v bolečinah, a to ga ni zaustavilo, v naslednjem napadu pa je košu iz zahtevnega položaja dodal še zadeti prosti met za svojo 20. točko na tekmi.

Austin Reaves je v tretji četrtini dosegel 14 točk. Foto: Reuters

Lakersi so nato vendarle ujeli ritem, po zadetih prostih metih LaRavie je njihova prednost šest minut in 47 sekund pred koncem tretje četrtine prvič dosegla dvomestno številko (63:52). Kljub pred tem slabšemu strelskemu večeru so Jezerniki imeli dober nadzor nad žogo, o čemer priča podatek, da je Minnesota šele v tretji četrtini dosegla prvi točki iz njihovih izgubljenih žog.

Svojega večera ni imel niti prvi zvezdnik Minnesote Edwards, ki je šele štiri minute pred koncem tretjega dela dosegel svojo prvo trojko na srečanju, pred tem je za tri metal 0/9. Po košu Luka Kennarda je prednost Lakersov narasla na 82:63 in Chrisu Finchu ni preostalo drugega, kot da poseže po novi minuti odmora. Tudi ta v zadnjih minutah ni prinesla preobrata, Lakersi pa so se po odlični tretji četrtini, ki so jo dobili z 39:23, v zadnji del podali s prednostjo 84:68. Tako Dončić kot Reaves sta v tretji četrtini dosegla po 14 točk.

Anthony Edwards ni bil pri metu. Foto: Reuters

Takoj na začetku zadnje četrtine se je Dončić ob asistenci Kennardu podpisal pod nov trojni dvojček, nato pa je dobil nekaj oddiha. Taktirko je nato prevzel Reaves, Lakersi pa so brez večjih pretresov in težav držali prednost pred nerazpoloženimi tekmeci. Po trojki slovenskega asa pet minut pred koncem za vodstvo s 107:89 je bilo bolj ali manj jasno, da je tekma odločena. Na koncu so Lakersi zmagali s 120:106 in še tretjič na tretji medsebojni tekmi v tej sezoni premagali Minnesoto.

Poleg Dončića in Reavesa sta bila dvomestna še dva košarkarja. Ayton je tekmo končal pri 14 točkah in dvanajstih skokih, deset točk je dodal Kennard. Pri nerazpoloženih gostih sta Julius Randle in Edwards dosegla po 14 točk.

Naslednja tekma Lakerse čaka v noči na petek, ko se bodo ob 3.30 po slovenskem času pomerili s Chicago Bullsi.

Adebayo do številke 83

Center Miami Heat Bam Adebayo je na lestvici najboljših strelcev prehitel legendo Los Angeles Lakersov Kobeja Bryanta in s 83 točkami dosegel drugi najvišji dosežek v eni tekmi v zgodovini lige NBA. Adebayo je v 42 minutah igre dosegel 83 točk, ob tem so Heat s 150:129 premagali Washington. 193 centimetrov visoki ameriški reprezentant je iz igre metal 20/43, zadel je sedem trojk v 22 poskusih, unovčil je 36 od 43 prostih metov, s tem pa je podrl rekord lige NBA po številu zadetih prostih metov (prej 26, Adrian Dantley in Wilt Chamberlain). Že v prvi četrtini je dosegel 31 točk.

Adebayo je s tem prehitel Bryanta, ki je 22. januarja 2006 dosegel 81 točk. Na vrhu ostaja Wilt Chamberlain z neverjetnimi stotimi doseženimi točkami. Na petem mestu je Luka Dončić, ki je v dresu Dallasa januarja 2024 proti Atlanti dosegel izjemnih 73 točk.

Še en poraza Dallasa

Dončićev nekdanji klub je izgubil še 18. na zadnjih 20 tekmah, potem ko jih je s 124:112 ugnala Atlanta, ki je zmagala še sedmič zapored. Navijači Hawksov so Mavericske pozdravili z vzkliki "Kdo sploh ste vi?!". Zasedba Jasona Kidda je dobrih devet minut pred koncem izid še poravnala na 97:97, v zadnjih minutah pa je dve pomembni trojki, s katerima je zapečatil usodo tekme, dosegel Nickeil Alexander-Walker, ki je bil z 29 točkami prvi strelec tekme, dve manj je dosegel Jalen Johnson. Za Mavse je Klay Thompson dosegel 21 točk.

Victor Wembanyama je ob zmagi svoje ekipe dosegel 39 točk. Foto: Reuters

San Antonio Spurs so s 126:116 ugnali Boston Celtics, blestel je Victor Wembanyama, ki je dosegel 39 točk (8/15 za 3) in enajst skokov. Derrick White je za Boston prispeval 34 točk. Cameron Payne je ob zmagi Philadelphie 76ers nad Memphisom (139:129) zadel osem trojk iz osmih poskusov, z 32 točkami (10 asistenc) je bil prvi strelec tekme.

Vodilna ekipa vzhoda, Detroit Pistons, je s 138:100 nadigrala skromni Brooklyn. Houston Rockets pa so s 113:99 zaustavili Toronto Raptors, Kevin Durant se je podpisal pod 29 točk in sedem skokov. Phoenix Suns so z 129:114 premagali Milwaukee Bucks, Sunsi so zadeli 24 trojk, kar je njihov najvišji izkupiček v sezoni. Phoenix je dobil zadnjih pet od šestih tekem, Bucks so na drugi strani izgubili šestič na zadnjih sedmih obračunih. Devin Booker je vknjižil 27 točk.

Chicago Bulls so po podaljšku s 130:124 premagali Golden State Warriors, Matas Buzelis je ob zmagi Bullsov prispeval 41 točk.

Liga NBA, 10. marec

Lestvici