V noči na sredo je v ligi NBA prav poseben dosežek uspel članu Miami Heata Bamu Adebayu, ki je ob zmagi svojega kluba nad Washington Wizardsi (150:129) dosegel kar 83 točk in se na večni lestvici strelskih dosežkov lige NBA vpisal na drugo mesto, pred Kobeja Bryanta, ki jih je leta 2006 dosegel 81.

Učinek Bama Adebaya: 83 točk (13/21 za 2, 7/22 za 3, 36/43 prosti meti), devet skokov, tri asistence, dve ukradeni žogi, dve blokadi, 5 izg. žog v 41 minutah in 54 sekundah

"Wilt Chamberlain 100 točk. Kobe Bryant 81 točk. In zdaj je med tema nesmrtnima dosežkoma vpisan igralec, ki je znan predvsem po obrambi," je o večeru Bama Adebaya zapisala liga NBA. 28-letni ameriški košarkar, ki je z reprezentanco leta 2024 osvojil zlato odličje v Parizu, se je na tekmi z Washingtonom v Kaseya Centru vpisal v zgodovino in krepko presegel svoj osebni strelski rekord, ki je do zdaj znašal 41 točk. Za mnoge je Adebayo poskrbel za enega najbolj presenetljivih statističnih dosežkov v zgodovini lige NBA.

Adebayo je na parketu preživel skoraj 42 minut, v katerih je za dve metal 13/21, za tri pa 7/22. Zadel je še 36 prostih metov iz 43 poskusov, s čimer je prav tako popravil rekord v številu tako vrženih kot zadetih prostih metov na eni tekmi. Svojemu dosežku je dodal še devet skokov, tri asistence, dve ukradeni žogi, dve blokadi, izgubil pa je pet žog.

Trenutek, ko je dosegel 83 točk:

Trener ekipe Miami Heat Erik Spoelstra je po tekmi novinarsko konferenco začel s šaljivim vprašanjem: "Se je nocoj morda kaj zgodilo?" "Zadnjih šest minut tretje četrtine in vso četrto četrtino sem bil tudi sam predvsem navijač," je dejal. "To je prišlo od nikoder. Vse nas je presenetilo. Ko smo videli, da se nadaljuje, smo vedeli, da smo lahko del nečesa posebnega." Ko se je Adebayo približal Bryantovim znamenitim 81 točkam, ki jih današnja generacija skoraj časti, je Spoelstra priznal: "Kot vsi drugi se prepustiš trenutku. Nisem se želel postaviti na pot temu in vsekakor ga nisem nameraval zamenjati."

Adebayo je imel že 31 točk v prvi četrtini, ob polčasu pa 43. To je odprlo možnost za nekaj izjemnega. "To je poseben trenutek," je dejal Adebayo. "Na lestvici je Wilt, potem jaz, nato Kobe, kar zveni skoraj neverjetno." Po treh četrtinah je imel ob svojem imenu 63 točk, le šest točk manj, kot jih je imel Chamberlain po treh četrtinah na svoji zgodovinski tekmi 2. marca 1962 v Hersheyju v Pensilvaniji, in deset več, kot jih je imel Bryant po treh četrtinah leta 2006.

Ob svojem dosežku se je Adebayo spomnil tudi na Bryanta. "Sprašujem se, kaj bi rekel. Dosegel sem 83 točk in ga prehitel. Vedno sem si želel govoriti z njim … Verjetno bi mi rekel, naj to naredim še enkrat," je še dejal. Povsem osupla je bila tudi izbranka Adebaya, sicer košarkarica A'ja Wilson, ki je dogajanje spremljala iz prvih vrst. "Kot kaže, v naši hiši ne bom več imela najboljšega strelskega izkupička v karieri, a imam vsaj motivacijo, da skušam to preseči," se je pošalila članica kluba Las Vegas Aces, ki je leta 2023 na tekmi lige WNBA dosegla 53 točk.

Najboljši strelski dosežek na eni tekmi lige NBA: 1. Wilt Chamberlain - 100 točk (2. marec 1962)

2. Bam Adebayo - 83 točk (10. marec 2026)

3. Kobe Bryant - 81 točk (22. januar 2006)

4. Wilt Chamberlain - 78 točk (8. december 1961)

5. Luka Dončić - 73 točk (26. januar 2024)

Wilt Chamberlain 2-krat - 73 točk (12. januar 1962 in 16. november 1962)

David Thompson - 73 točk (9. april 1978)

Zvezdniki lige osupli

Dogajanju niso mogli verjeti niti zvezdniki lige. Po tekmi Lakersov in Minnesote se je odzval tudi Luka Dončić. "To je nekaj posebnega, vse čestitke Bamu," je dejal Dončić, ki je s 73 doseženimi točkami iz leta 2024 v dresu Dallasa še na petem mestu večne lestvice. Na vprašanje, ali bi sam lahko kdaj presegel ta mejnik, je z nasmehom odvrnil: "Ne vem, morda da, morda ne."

"Nisem mogel verjeti, ko sem slišal. Čestitke Bamu. Vem, koliko dela vlaga. Takšen dosežek zahteva res veliko. Čestitke. To je ogromen, ogromen dosežek. Nekaj, o čemer bomo vedno govorili," je dejal Kevin Durant. "Bam, Bam, Bam!" pa je na omrežju X zapisal LeBron James.

BAM BAM BAM 💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — LeBron James (@KingJames) March 11, 2026

Dosežku se je poklonil tudi član Milwaukee Bucksov Giannis Antetokounmpo. Prav Milwaukee bo naslednji tekmec Miamija. "Ni pomembno, kako prideš tja. Pomembno je le, ali ti je uspelo. Poskušali mu bomo preprečiti, da doseže 83 točk. Morda 82, nikakor pa ne 83," se je pošalil Grk.

