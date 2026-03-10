Fotografije ujetih vojakov ZDA v Iranu burijo duhove: "Sveta pomagavka, če je to res ..."

Po družbenih omrežjih že pet dni krožijo fotografije domnevnih ameriških vojakov, ki naj bi jih zajela iranska revolucionarna garda, brez kakršnekoli kritične presoje pa jih delijo celo vplivne osebe, kot je Jill Stein, večkratna kandidatka za predsednico ZDA. Mnogi so spregledali, da so bile fotografije v resnici ustvarjene z umetnointeligenčnimi pomočniki, pa čeprav to izdaja celo logotip orodja Google Gemini, prisoten na vsakem od posnetkov.

"Iranska revolucionarna garda je zajela pripadnike ameriške enote Delta Force, ki so trenutno v pridržanju v Iranu" in podobne objave s fotografijami domnevnih ujetih ameriških vojakov že od 5. marca krožijo po družbenih omrežjih, še posebej pogosto pa jih je mogoče videti na X oziroma nekdanjem Twitterju.

Ena od objav, ki jo je videlo skoraj 300 tisoč uporabnikov platforme X: Iranska vojska je ujela Američane, zdaj so pod nadzorom Irana. Foto: Posnetek zaslona

"Sveta pomagavka, če je to res, bo spremenilo vse!" je v objavi s pripetimi fotografijami ameriških vojakov in njihovih iranskih paznikov na družbenem omrežju X med drugim razglasila Jill Stein, trikratna kandidatka za predsednico ZDA in domnevna tesna prijateljica ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Objava ameriške političarke Jill Stein je še vedno dostopna na omrežju X, objava profila, ki je delil lažne fotografije, pa ne več, saj je bil odstranjen s platforme. Foto: Posnetek zaslona

Kaj je narobe s fotografijami?

Posnetki so zaokrožili po tem, ko administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa v začetku prejšnjega tedna ni izključila možnosti, da bi Združene države Amerike za dosego ciljev napadov na Iran dejansko poslale vojake. Med drugim se govori o skupinah pripadnikov posebnih ameriških vojaških enot, ki bi lahko poskusile zaseči iranske zaloge obogatenega urana.

Tik pred prvimi objavami teh posnetkov je odmevala tudi izjava iranskega zunanjega ministra Abasa Aragčija, ki je ZDA svaril, da bi bila kopenska invazija katastrofa za Američane.

Pokazateljev, da so posnetki ustvarjeni z umetno inteligenco, je kar nekaj, a daleč najbolj očiten je logotip oziroma vodni žig Googlovega umetnointeligenčnega pomočnika Gemini, ki ga je mogoče najti na vseh treh fotografijah (objava, na kateri so vse tri, klik) domnevno zajetih ameriških vojakov, ki so prisotne v vsaki takšni objavi:

Obkroženo: izmaličene vklenjene roke "ameriških vojakov", iranski vojak s tremi rokami in vodni žig orodja Google Gemini. Foto: omrežje X

Druge podrobnosti, ki razkrivajo umetnointeligenčno poreklo fotografij – seveda ob tem, da niti iranske oblasti, čeprav bi bila to zanje ogromna propagandna zmaga, niso razglašale, da naj bi zajele večje število ameriških vojakov –, so:

- eden od pripadnikov iranske revolucionarne garde ima na eni od fotografij tri roke,

- na eni od fotografij je kot domnevni datum nastanka posnetka naveden datum 18. april 2026, torej dan, ki šele prihaja (gre za občasno halucinacijo umetnointeligenčnih orodij),

- tako iranski kot ameriški vojaki imajo nekonsistentne uniforme (Iranci imajo tri različne, na rokavu enega od ameriških vojakov ni kamuflažnih barv).

Obkroženo: napačen datum in vodni žig Google Gemini Foto: omrežje X

- zvezane roke zajetih ameriških vojakov so izmaličene (pogosta napaka, ki jo delajo umetnointeligenčna orodja),

- tako rekoč vsi ameriški vojaki na fotografijah so starejši moški, ki praviloma niso v prvih bojnih linijah tovrstnih operacij ameriških posebnih vojaških enot, obenem pa so si vsi podobni kot jajce jajcu.

