Liga NBA kaznovala Luko Dončića zaradi nespodobne geste

Vodstvo košarkarske lige NBA sporoča, da bo moral slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić zaradi nespodobne in neprofesionalne geste, ki jo je izvedel na zadnji tekmi proti New Yorku , seči globoko v žep in plačati kazen v višini 50 tisoč ameriških dolarjev. Kaj je takrat zmotilo superzvezdnika Lakersov?

Incident, zaradi katerega bo Luka Dončić ostal brez 50 tisoč ameriških dolarjev, se je zgodil v tretji četrtini nedeljske matineje med Los Angeles Lakersi in New York Knicksi. Jezerniki so na tej tekmi zmagali s 110:97, najboljši strelec je bil 27-letni Ljubljančan (35 točk), pri vodstvu Lakersov s 74:63 pa si je Dončić privoščil vložek, zaradi katerega je pozneje ostal brez lepega števila ameriških zelencev. Kaj se je zgodilo? Dončić je izgubil žogo proti branilcu Knicksov Landryju Shametu. Sledil je protinapad gostov iz New Yorka, v katerem se je Mohamed Diawara pod košem zaletel v Dončića. Čeprav je zadišalo po očitnem prekršku v napadu, saj se kapetan slovenske reprezentance sploh ni premikal, nato pa ga je ob naletu Francoza odneslo na tla, sodniki niso prekinili akcije.

Did Luka Doncic just signal what I think he signaled with his hands? 😬 pic.twitter.com/FKGgJpj5kd — Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 8, 2026

V nadaljevanju je New York dosegel koš, Dončić pa ni skrival nezadovoljstva, saj je bil prepričan, da bi morali sodniki dosoditi prekršek v napadu. To ga je tako razjezilo, da si je privoščil neprofesionalno gesto, saj je med ležanjem na hrbtu strmel v sodnika, s prsti na rokah pa oponašal štetje bankovcev. S tem je namigoval, da so sodniki zaradi nečastnih namenov namerno ignorirali prekršek na napadu, ki bi ga lahko, kot so potrdili tudi poznejši počasni posnetki, mirno dosodili.

Vrhunci predstave Luke Dončića proti New Yorku:

Dončić je zato prejel kazen v višini 50 tisoč ameriških dolarjev. V tej sezoni je prejel že 15 tehničnih napak, le eno manj od rekorderja v tej sezoni Dillona Brooksa (16), zato mu grozi nova kazen. Če bi do konca sezone prejel še eno, bo suspendiran za eno tekmo. V noči na sredo ga čaka nov zahteven izpit, saj v mesto angelov prihaja Minnesota, neposredni tekmec v boju za mesta, ki vodijo neposredno v končnico.