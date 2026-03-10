Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
10. 3. 2026,
19.46

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
New York Knicks NBA Liga NBA Liga NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić

Torek, 10. 3. 2026, 19.46

26 minut

Luka Dončić bo moral plačati 50 tisoč dolarjev

Liga NBA kaznovala Luko Dončića zaradi nespodobne geste

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Luka Dončić | Luka Dončić je pred srečanjem z Minnesoto prejel kazen s strani vodstva tekmovanja lige NBA. | Foto Reuters

Luka Dončić je pred srečanjem z Minnesoto prejel kazen s strani vodstva tekmovanja lige NBA.

Foto: Reuters

Vodstvo košarkarske lige NBA sporoča, da bo moral slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić zaradi nespodobne in neprofesionalne geste, ki jo je izvedel na zadnji tekmi proti New Yorku, seči globoko v žep in plačati kazen v višini 50 tisoč ameriških dolarjev. Kaj je takrat zmotilo superzvezdnika Lakersov?

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Dončić in Reaves boljša brez LeBrona? Neprijetna naloga za trenerja.

Incident, zaradi katerega bo Luka Dončić ostal brez 50 tisoč ameriških dolarjev, se je zgodil v tretji četrtini nedeljske matineje med Los Angeles Lakersi in New York Knicksi. Jezerniki so na tej tekmi zmagali s 110:97, najboljši strelec je bil 27-letni Ljubljančan (35 točk), pri vodstvu Lakersov s 74:63 pa si je Dončić privoščil vložek, zaradi katerega je pozneje ostal brez lepega števila ameriških zelencev. Kaj se je zgodilo? Dončić je izgubil žogo proti branilcu Knicksov Landryju Shametu. Sledil je protinapad gostov iz New Yorka, v katerem se je Mohamed Diawara pod košem zaletel v Dončića. Čeprav je zadišalo po očitnem prekršku v napadu, saj se kapetan slovenske reprezentance sploh ni premikal, nato pa ga je ob naletu Francoza odneslo na tla, sodniki niso prekinili akcije.

V nadaljevanju je New York dosegel koš, Dončić pa ni skrival nezadovoljstva, saj je bil prepričan, da bi morali sodniki dosoditi prekršek v napadu. To ga je tako razjezilo, da si je privoščil neprofesionalno gesto, saj je med ležanjem na hrbtu strmel v sodnika, s prsti na rokah pa oponašal štetje bankovcev. S tem je namigoval, da so sodniki zaradi nečastnih namenov namerno ignorirali prekršek na napadu, ki bi ga lahko, kot so potrdili tudi poznejši počasni posnetki, mirno dosodili.

Vrhunci predstave Luke Dončića proti New Yorku:

Dončić je zato prejel kazen v višini 50 tisoč ameriških dolarjev. V tej sezoni je prejel že 15 tehničnih napak, le eno manj od rekorderja v tej sezoni Dillona Brooksa (16), zato mu grozi nova kazen. Če bi do konca sezone prejel še eno, bo suspendiran za eno tekmo. V noči na sredo ga čaka nov zahteven izpit, saj v mesto angelov prihaja Minnesota, neposredni tekmec v boju za mesta, ki vodijo neposredno v končnico.

Luka Dončić
Sportal Kakšna čarovnija Dončića! O tem se bo še dolgo govorilo ... #video
Shai Gilgeous-Alexander
Sportal Nor zaključek poslastice v Oklahomi, Gilgeous-Alexander izenačil rekord Chamberlaina
New York Knicks NBA Liga NBA Liga NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.