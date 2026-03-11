Po potrditvi novice, da je razdrl zaroko z dolgoletno partnerko Anamario Goltes , je košarkarski zvezdnik Luka Dončić storil še en korak, s katerim je potrdil, da je njune zveze res konec. Pred dnevi je to storila že Anamaria Goltes , zdaj pa je tudi Dončić na družbenih omrežjih izbrisal vse njune skupne fotografije.

Kot je razvidno z njegovega profila, so ostale le fotografije, na katerih je skupaj s hčerkama. Izbrisal je torej tudi fotografijo z zaročnega dne na Bledu.

Počilo že pred rojstvom druge hčerke

Da sta se Luka Dončić in Anamaria Goltes po dolgih letih zveze razšla, v javnosti kroži že nekaj časa. Par sta bila vse od najstniških dni, ko sta skupaj dopustovala na otoku Krk, leta 2023 pa sta v svoji zvezi storila korak dlje in se na Bledu zaročila. Še isto leto se jima je rodila hči Gabriela, pred nekaj meseci pa sta starša postala še drugič in se razveselila rojstva deklice Olivie. Medtem ko se je Gabriela rodila v ZDA, kjer je par vrsto let živel, se je Olivia rodila v kranjski porodnišnici.

Ameriški mediji so pred kratkim poročali, da naj bi med Luko in Anamario počilo že pred rojstvom druge hčerke, zato se je Anamaria preselila v Slovenijo, Luka pa je ostal v Los Angelesu, kar je sprožilo številne govorice o razhodu.

Zdaj je sprva le namigovanja potrdil tudi Dončić ter za ESPN povedal, da je zaroko razdrl in se z Goltes tudi razšel. "Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli na svetu in naredil sem vse, kar lahko, da bi bili med sezono z mano v ZDA, vendar to ni bilo mogoče, zato sem pred kratkim sprejel težko odločitev, da prekinem zaroko," je zapisal v izjavi, ki jo je v torek posredoval ESPN. "Vse, kar počnem, počnem za njuno srečo in vedno se bom boril, da bom z njima ter jima omogočil najboljše življenje."

Viri so za omenjeni portal povedali še, da je Dončić z nekdanjo izbranko v sporu glede skrbništva nad njunima hčerka, portal TMZ pa je poročal, da je Goltes vložila zahtevo za preživnino za otroka in povračilo odvetniških stroškov.

