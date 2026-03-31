Viralni posnetek Trumpove mame, podobnost z Donaldom je osupljiva

Po spletu je zakrožil posnetek Mary Anne MacLeod Trump, ki so ga leta 1994 posneli za irsko TV-oddajo It's Bibi. Gre za intervju, v katerem Mary Anne, mati zdajšnjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, govori o svojem odraščanju na Škotskem in prihodu v New York, kjer je spoznala moža Freda Trumpa. Bolj kot to, kar je govorila, pa je ljudi osupnilo, kako je govorila – po videzu, govoru in gestah ji je namreč sin neizmerno podoben.

Poglejte:

"Videti je, kot bi se Donald Trump naličil in si nadel lasuljo," je komentiral spletni uporabnik, drugi pa dodal: "Mislil sem, da je to on, preoblečen v žensko."

Mary Anne MacLeod je odraščala na otoku Lewis, največjem otoku Zunanjih Hebridov. Leta 1930 je prišla v New York in kmalu zatem spoznala Freda Trumpa, s katerim sta se poročila leta 1936. Umrla je leta 2000, ko je imela 88 let, dobro leto za možem Fredom, ki je umrl pri 93 letih.

