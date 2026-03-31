Torek, 31. 3. 2026, 14.46
Viralni posnetek Trumpove mame, podobnost z Donaldom je osupljiva
Spletne uporabnike je osupnil ponovno objavljen posnetek pokojne matere Donalda Trumpa, ki je nastal leta 1994.
Po spletu je zakrožil posnetek Mary Anne MacLeod Trump, ki so ga leta 1994 posneli za irsko TV-oddajo It's Bibi. Gre za intervju, v katerem Mary Anne, mati zdajšnjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, govori o svojem odraščanju na Škotskem in prihodu v New York, kjer je spoznala moža Freda Trumpa. Bolj kot to, kar je govorila, pa je ljudi osupnilo, kako je govorila – po videzu, govoru in gestah ji je namreč sin neizmerno podoben.
Poglejte:
"Videti je, kot bi se Donald Trump naličil in si nadel lasuljo," je komentiral spletni uporabnik, drugi pa dodal: "Mislil sem, da je to on, preoblečen v žensko."
Mary Anne MacLeod je odraščala na otoku Lewis, največjem otoku Zunanjih Hebridov. Leta 1930 je prišla v New York in kmalu zatem spoznala Freda Trumpa, s katerim sta se poročila leta 1936. Umrla je leta 2000, ko je imela 88 let, dobro leto za možem Fredom, ki je umrl pri 93 letih.
Preberite še: