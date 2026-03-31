Nepogrešljiva velikonočna potica, ki je hkrati zdrava in okusna

Velika noč se hitro približuje, z njo pa tudi čas dišečih domačih dobrot. Med njimi prav posebno mesto zaseda potica, brez katere si praznične mize skoraj ne moremo predstavljati. Če letos razmišljate o nekoliko bolj lahkotni in uravnoteženi različici, imamo za vas recept za zdravo orehovo potico, ki združuje tradicijo in nekoliko sodobnejši način prehranjevanja.

Sestavine:

Testo:

20 gramov svežega kvasa

500 gramov pirine moke

250 mililitrov toplega ovsenega mleka

60 gramov kokosovega sladkorja ali medu

50 g kokosovega olja

1 vaniljev strok

ščepec soli

1 žlica naribane limonine lupinice

Nadev:

350 gramov mletih orehov

150 mililitrov rastlinskega mleka

3 žlice medu ali javorjevega sirupa

1 žlica cimeta

1 vaniljev strok ali žlička vaniljevega ekstrakta

1 žlica ruma (po želji)

Foto: Shutterstock

Priprava:

Kvas najprej zmešamo s toplim rastlinskim mlekom in mu dodamo žlico sladkorja. Pustimo stati približno 10 minut, da se aktivira in vzhaja.

V večjo skledo stresemo moko, sladkor, vaniljo, sol in naribano limonino lupinico. Nato primešamo vzhajan kvas, stopljeno kokosovo olje ter preostanek mleka. Zamesimo mehko in gladko testo, ki naj vzhaja vsaj eno uro.

Medtem pripravimo nadev: v toplo mleko vmešamo mlete orehe, sladilo, cimet, vaniljo in rum. Zmes dobro premešamo in pustimo, da se ohladi.

Vzhajano testo na rahlo pomokani površini razvaljamo v pravokotno obliko. Po njem enakomerno razporedimo nadev, nato pa ga previdno zvijemo v rulado in položimo v namaščen pekač.

Pokrito pustimo še približno pol ure, da ponovno vzhaja. Nato v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, pečemo približno 40 minut oziroma dokler ne postane lepo zlato rjave barve.

Pečeno potico pustimo, da se ohladi, pred serviranjem pa jo lahko po želji posujemo s kokosovo moko ali eritritolom v prahu.

Preberite še: