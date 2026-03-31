M. T., STA

Madžarski minister obrnil ploščo in priznal skrivne pogovore z Rusijo

"Odlično delo! Dokazali so, da javno povem enako kot po telefonu," se je Szijjarto na družbenem omrežju X odzval na objavo ugotovitev o njegovih stikih s Kremljem.

"Odlično delo! Dokazali so, da javno povem enako kot po telefonu," se je Szijjarto na družbenem omrežju X odzval na objavo ugotovitev o njegovih stikih s Kremljem.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je priznal, da je v Evropski uniji deloval v korist ruskih interesov, je navedeno v danes objavljenih ugotovitvah preiskovalnih novinarjev, ki temeljijo na posnetkih in prepisih njegovih telefonskih pogovorov s predstavniki ruskih oblasti.

Glede na ugotovitve preiskovalnih novinarjev, ki jih je danes objavil konzorcij več medijev, v katerem sodelujeta TheInsider in VSquare, si je Budimpešta prizadevala za odpravo sankcij proti bogatim ruskim poslovnežem in se izrekla proti nadaljnjim ukrepom, ki bi prizadeli t. i. rusko floto v senci, poroča Politico.

V ugotovitvah mediji navajajo prepise klicev med Szijjartom in ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom ter namestnikom ministra za energetiko Pavlom Sorokinom.

Peter Szijjarto je še pred tednom dni trdil, da so navedbe medijev, da je o sestankih voditeljev EU za zaprtimi vrati na skrivaj obveščal Moskvo, neresnične. Zdaj je obrnil ploščo, a medije znova kritizira, da zgolj poročajo o tem, kar naj bi bilo že tako ali tako znano.

"Na voljo sem vam," naj bi dejal Szijjarto Lavrovu. Domnevno naj bi obljubil podporo prizadevanjem za umik sestre ruskega milijarderja Ališerja Usmanova, tesnega sodelavca Vladimirja Putina, s seznama sankcij EU.

Vladimir Putin
Novice Tajni Putinov ukaz: Najdite in kaznujte jih

Potrdil je, da se je usklajeval z ministri iz držav, ki "niso članice EU"

"Odlično delo! Dokazali so, da javno povem enako kot po telefonu," se je Szijjarto na družbenem omrežju X odzval na objavo ugotovitev o njegovih stikih s Kremljem. "Že prej smo vedeli, da tuje obveščevalne službe prestrezajo moje telefonske pogovore," je sporočil. Toda zdaj so "prisluškovalci lahko videli, da sem isto govoril zasebno in javno," je dodal.

Potrdil je, da se je redno usklajeval z več zunanjimi ministri iz držav, ki niso članice EU, "glede zadev, povezanih s sankcijami".

Peter Szijjarto in ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

Po prepričanju Szijjarta ti posnetki ne prinašajo nobenih novih informacij, saj Madžarska zelo pogosto javno izraža nasprotovanje sankcijam, ki so ne koristijo madžarskim interesom.

"Že štiri leta pravimo, da je politika sankcij neuspešna in da povzroča več škode EU kot Rusiji," je dejal Szijjarto in dodal, da "Madžarska nikoli ne bo pristala na sankcije proti posameznikom ali podjetjem, ki so pomembni za našo energetsko varnost ali za doseganje miru".

Szijjartovo prijateljstvo z Lavrovom še nikoli doslej ni bilo dokumentirano, razkriti telefonski klici pa dokazujejo polni obseg njunega tesnega odnosa, je objavil konzorcij, povzema AFP.

Volodimir Zelenski
Novice Zelenski: Mislim, da gre za zgodovinske dogovore
Donald Trump
Novice "Če Trump ne stori tega, bodo ZDA poražene"
Vohun, vohunjenje, špeganje
Novice V Nemčiji aretirali Ukrajinca, ki je vohunil za Rusijo
AWACS letalo
Novice Iranci uničili dragoceno letalo. Resni sumi, da so v ozadju Rusi.
