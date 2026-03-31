David Kos

dopust plaža hotelirstvo gostje turizem Ciper

Torek, 31. 3. 2026, 17.09

Konflikt na Bližnjem vzhodu

Ciper beleži 40-odstoten upad turističnih rezervacij

Limassol na Cipru | Sprehajališča ob morju in plaže v mestu Limassol te dni samevajo. | Foto Reuters

Turistične rezervacije na Cipru so v zadnjih tednih močno upadle, predvsem zaradi strahu britanskih turistov pred zaostrovanjem razmer na Bližnjem vzhodu. Število odpovedi rezervacij strmo narašča, hoteli pa se soočajo z množičnimi preklici aranžmajev za marec, april in tudi poletne mesece.

Ciprski turizem se je znašel v nenavadno težavnem obdobju, kakršnega otok, ki je tradicionalno veljal za eno najbolj stabilnih in priljubljenih sredozemskih destinacij, ni doživel že vrsto let. Tamkajšnji turistični delavci poročajo, da se je vzdušje na otoku v zadnjih tednih drastično spremenilo. Kot bi se nekdaj živahna pomladna sezona nenadoma umaknila nepričakovanemu zatišju. Razlog za to niso ne slabo vreme ne gospodarske razmere, temveč nekaj precej bolj nepredvidljivega – strah pred zaostrovanjem razmer na Bližnjem vzhodu.

Po poročanju britanskega tabloida Daily Mail so britanski turisti, ki so sicer tradicionalno najštevilčnejši gosti Cipra, množično začeli odpovedovati svoje spomladanske in poletne rezervacije, potem ko so se na otoku zgodili incidenti, povezani s konfliktom na Bližnjem vzhodu. Velik preobrat se je zgodil po napadih brezpilotnih letalnikov na britansko vojaško oporišče Akrotiri na Cipru, ki je pomemben strateški položaj Združenega kraljestva v Sredozemlju. Že dva dni po prvih napadih so turistične agencije in hotelirji beležili nenaden val preklicev letalskih vozovnic in turističnih aranžmajev, kar je na nekaterih območjih povzročilo skoraj popolno izpraznitev sicer polnih hotelskih kapacitet.

Kdor je v teh dneh obiskal mesti Limassol ali Protaras, je lahko videl prizore, ki so še pred nekaj tedni delovali nepredstavljivo, piše Daily Mail. Sprehajališča ob morju in plaže samevajo, prav tako hoteli in restavracije. Medtem ko je Ciper še lani dosegel rekordnih 4,5 milijona obiskovalcev, od tega kar 1,4 milijona Britancev, se danes zdi, kot da je nekdo pritisnil na ročno zavoro.

Podatki o rezervacijah so izjemno zgovorni. Hotelirsko združenje na Cipru poroča o skoraj 40‑odstotnem padcu rezervacij v mesecu marcu, enako se nadaljuje tudi za rezervacije v aprilu, ko se običajno začne bolj živahna turistična sezona. Nekatera hotelska podjetja, kot sta Muskita Hotels in Thanos Hotels & Resorts, opisujejo dogajanje kot "val odpovedi", ki ga še nikoli niso doživela v tako kratkem času. Rezervacije za preostanek leta prihajajo bistveno počasneje, februar in marec pa sta bila najslabša po epidemiji covid-19.

Ne le hoteli, tudi platforme za kratkoročne najeme kažejo dramatičen preobrat. Po podatkih ameriškega podjetja AirDNA, ki se ukvarja z analitiko kratkoročnih najemov, so dnevne odpovedi, ki so v običajnih razmerah znašale okoli 15 odstotkov, po izbruhu napetosti skokovito narasle. Najprej na sto odstotkov, kasneje pa so se stabilizirale pri okoli 45 odstotkih, kar je še vedno izjemno visoko za državo, kjer so bile rezervacije leto dni nazaj zagotovljene praktično vse do jeseni.

Otoška turistična industrija se je na padec povpraševanja že odzvala z znižanjem cen. Cene hotelskih nočitev so se za april in maj po navedbah Daily Maila zmanjšale za okoli 12 odstotkov, potovalni aranžmaji pa se prodajajo po najnižjih cenah v zadnjih letih. Nekateri paketi v vzhodnem Sredozemlju so, po navedbah medijev, naprodaj že za okoli 115 evrov. To kaže na to, da si turistični ponudniki močno prizadevajo ohraniti vsaj del povpraševanja.

Velik del odločitve turistov narekuje geografska resničnost: Ciper leži le približno sto milj od obal Libanona in Sirije, kar je v času vojaških operacij in mednarodnih napetosti za marsikaterega počitnikarja dovolj, da se raje usmeri proti Zahodu. To potrjujejo tudi izjave letalskih prevoznikov, kot je Jet2, ki poročajo, da se njihovim destinacijam na Cipru povpraševanje močno zmanjšuje, medtem ko rast registrirajo destinacije, kot so Španija, Italija ter nekatere atlantske otoške države.

