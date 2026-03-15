Potovanja na Bližnji vzhod odpovedana: kam bodo zdaj potovali Slovenci

Varnostne razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo izjemno nestabilne, kar se že pozna tudi pri načrtovanju dopustov. Turistične agencije potrjujejo, da so potovanja v rizične države odpovedana, v ospredje pa prihajajo Azori, Madeira, Kanarski otoki, Karibi in Amerika. Slovenci se sicer še naprej odločajo tudi za Azijo, a pogosteje iščejo alternativne poti. Ker je zdaj čas načrtovanja prvomajskih in poletnih počitnic, smo preverili, kako so se na spremenjene razmere odzvale agencije Sonček, Pozejdon, Palma in Svet križarjenj.

Večina njihovih skupin se je prek komercialnih ali repatriacijskih letov že pred dnevi vrnila varno domov, razmere pa budno spremljajo. Poudarjajo, da je prav na področju turizma prilagodljivost vedno ključna, zato programe prilagajajo zanimanju potnikov in razmeram na trgu. Pri vseh sogovornikih potovanja na Bližnji vzhod predstavljajo manjši del ponudbe, zato razmere na Bližnjem vzhodu na njihovo poslovanje ne vplivajo v veliki meri.

Sonček: odpovedana potovanja v varnostno tvegana območja

Nataša Jeza Kotnik: "Ob podobnih razmerah vsakič ugotovimo, da se turistični tokovi ne ustavijo, ampak se preusmerijo drugam. Ko negativni dogodki ustavijo tokove v en del sveta, vedno pridobijo tisti na drugem koncu." Foto: Osebni arhiv Potovanja v države Bližnjega vzhoda (Dubaj, Abu Dabi, Oman, križarjenja …) pri agenciji Sonček predstavljajo manjši del njihove ponudbe, veliko več pa imajo potovanj prek hubov letalskih prevoznikov Emirates, Qatar Airways ali FlyDubai naprej na azijske destinacije (Maldivi, Mavricij, Tajska, Vietnam, Indonezija …).

Pri teh se še naprej poslužujejo varnih in odprtih letalskih poti. Nataša Jeza Kotnik poudarja, da je kar nekaj potnikov po izbruhu krize že odletelo na oddaljene azijske destinacije. Potovanja na tvegana območja pa so umaknjena iz njihove ponudbe, tudi povpraševanj zdaj ni bilo.

Več potovanj po Evropi in čez Atlantik

Dodaja, da se v Azijo vzpostavljajo močnejše povezave prek drugih vozlišč, na primer Istanbul, Rim, Dunaj, Pariz, zato ne pričakujejo večjega osipa v prihajajočih mesecih.

Pred prvomajskimi počitnicami opažajo, da se ljudje preusmerjajo na letalska potovanja po Evropi, pa tudi na destinacije čez Atlantik. V agenciji so ponudili dodatne programe predvsem na sever Evrope, pa tudi v Španijo, Italijo, na Malto, poleti pa večjih sprememb ne pričakujejo. Meni, da različne možnosti kljub vsemu omogočajo tudi varne lete v Azijo, zato "statistike potnikov v Azijo v drugi polovici leta verjetno ne bodo drastično zanihale".

Malta je ena najbolj priljubljenih sredozemskih turističnih destinacij. Foto: Shutterstock

Palma: namesto Bližnjega vzhoda Azori, Madeira, Kanarski otoki, Karibi in Amerika

V turistični agenciji Palma posamezne države predstavljajo le majhen delež celotnega poslovanja, praviloma odstotek ali dva skupnih prihodkov. Nena Kraševec pravi, da so poleg upoštevanja priporočil zunanjega ministrstva v stalnem stiku s partnerji na destinacijah. Odpovedali so vsa potovanja na območje Bližnjega vzhoda z odhodi v marcu, med drugim v Jordanijo, Združene arabske emirate in Oman.

Potniki imajo možnost vračila denarja, vendar se večina odloči za spremembo destinacije. Tudi sicer ne opažajo zmanjšanega zanimanja za potovanja. Tisti, ki imajo več zadržkov, pogosteje izbirajo evropske ali bližnje atlantske destinacije, kot so Azori, Madeira, Tenerife ali Gran Canaria.

Plaža Las Teresitas je ena najbolj priljubljenih plaž na otoku Tenerife. Foto: Getty Images

Potniki, ki želijo potovati dlje, se odločajo za Karibe, Južno Ameriko ali Združene države Amerike, medtem ko tisti, ki želijo v Azijo, poiščejo alternativne poti in destinacije v tem delu sveta.

Potovanja se po mnenju Nene Kraševec niso ustavila, se je pa nekoliko prilagodila logistika. Eden izmed pomembnejših vozlišč za nadaljnja potovanja je trenutno Istanbul, od koder potniki nadaljujejo proti Maldivom, Tajski, Šrilanki, Kitajski …

Svet križarjenj: odpovedana križarjenja

V podjetju Svet križarjenj so specializirani za križarjenja prek velikih ladijskih družb, te pa redno spremljajo razmere in se glede na varnostne ocene odločajo o prilagoditvah programov, spremembah poti ali odpovedih. Njihovi načrtovani odhodi se prilagajajo uradnim odločitvam ladjarjev in razmeram v letalskem prometu, potnike pa sproti obveščajo o vseh spremembah.

Na Bližnjem vzhodu so predvidena marčevska križarjenja odpovedana, če pa se bodo zgodile spremembe tudi na drugih destinacijah, bodo potnike sproti obveščali.

Prihodki agencije Svet križarjenj v zadnjih letih rastejo, v letu 2024 so zabeležili kar 40-odstotno povečanje čistih prihodkov od prodaje glede na leto prej. Na fotografiji direktor Mladen Barukčić. Foto: Osebni arhiv

Direktor Mladen Barukčić pojasnjuje, da je po takšnih dogodkih običajno opazen kratkoročen padec zanimanja oziroma več previdnosti. Večji izziv vidi v letalskem prometu, saj sta letališči v Dubaju in Dohi med najbolj povezanimi vozlišči za Azijo in Avstralijo, zato bodo morali pri delu potnikov prilagoditi povezave.

Njihova ponudba križarjenj je globalna, po destinacijah po vsem svetu, največ pa ravno v Sredozemlju.

Med naslednjimi najbolj priljubljenimi destinacijami so Karibi, veliko zanimanja pa je tudi za Severno Evropo ter bolj oddaljene destinacije, kot so Aljaska, Južna Amerika in druge.

Pozejdon: ključne bodo mediteranske države

V podjetju Pozejdon turizem, kjer so v letu 2024 zabeležili skoraj 12-krat večjo prodajo kot leto prej (vir: Bizi), trenutno na Bližnji vzhod nimajo načrtovanih odhodov. Njihovi programi so po besedah Adrijane Bezjak v prihodnjem mesecu večinoma usmerjeni na Mediteran.

Tudi sicer potovanja na Bližnji vzhod predstavljajo manjši del njihove ponudbe, gre pa predvsem za organizirana križarjenja, kjer potniki v okviru programa obiščejo več držav v regiji. Pripravljajo že programe za prihodnje leto, končne odločitve o izvedbi pa bodo prilagajali aktualnim razmeram in varnostnim priporočilom. Opažajo še, da se je povpraševanje po potovanjih na Bližnji vzhod v zadnjem času nekoliko umirilo, večjih sprememb v strukturi ponudbe pa trenutno ne načrtujejo.

