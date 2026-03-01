Luka Dončić, ki je praznoval 27. rojstni dan, in Los Angeles Lakers so po porazih proti Bostonu (89:111), Orlandu (109:110) in Phoenixu (110:113) v noči na nedeljo dosegli visoko zmago proti Golden State Warriors. V San Franciscu so zdesetkane Bojevnike premagali s 129:101 in prišli do 35. zmage v sezoni. So na šestem mestu zahodne konference.

Učinek Luke Dončića: 26 točk (za tri 4/9, za dve 5/8, prosti meti 4/4), 6 sk., 8 as., 2 izg. žog, 1 ukr. žog, 1 blokada (29 min)

Luka Dončić in Nate Williams Foto: Reuters Los Angeles Lakers so si že v prvi četrtini priigrali 13 točk prednosti, na glavni odmor pa odšli s plus 18. Zmaga ni bila vprašljiva v nobenem trenutku. Tako je lahko Luka Dončić igral samo 29 minut. Dal je 26 točk in imel še osem asistenc in šest skokov. Za zmago s 129:101 so imeli Jezerniki pet dvomestnih košarkarjev. LeBron James je dal 22 točk, dodal je devet asistenc in sedem skokov. Austin Reaves je tekmo končal z 18 točkami. S klopi sta se izkazala Luke Kennard in Jake LaRavia s 16 oziroma 15 točkami. Prvi center Deandre Ayton je dosegel 10 skokov, dal pa le štiri točke.

Trener ekipe iz San Francisca Steve Kerr ni mogel računati na poškodovane Jimmyja Butlerja, brata Stephena Curryja (deseta izpuščena tekma zaradi poškodbe kolena) in Setha Curryja, LJ Cryerja in bolnega Kristapsa Porzingisa. Tako je bil v prvi peterki le en stalni član, izkušeni Draymond Green. Ta je prispeval sedem točk, sicer pa je bil prvi strelec domače ekipe Giu Santos s 14 točkami. Za mladega Brazilca je bila to peta zaporedna tekma z dvomestnim številom točk, sicer je pri povprečju štiri točke na tekmo. Pred to je dobil novo triletno pogodbo.

Poglejte vrhunce tekme med Warriors in Lakers:

"Potrebovali smo takšno zmago," je Dončić po zmagi povedal za ABC. "Nista igrala Steph in Jimmy, a še vedno je šlo za nevarno ekipo. Torej je bila to odlična zmaga," je dodal Dončić, ki je dopolnil 27 let. "Šli bomo tekmo za tekmo, ampak kemija bo rasla. Mislim, da je bila današnja tekma ena najboljših tekem, ki smo jih odigrali skupaj." Slovenski košarkar verjame, da bo zmaga katalizator za Lakerse, ko vstopajo v zaključni del rednega dela sezone, saj so Dončić, James in Reaves po različnih poškodbah v tej sezoni znova vsi v pravi formi.

Za Lakerse je to tretja zmaga na zadnjih sedmih tekmah. So na šestem mestu, ki kot zadnje vodi neposredno v končnico. Imajo dve zmagi manj od Houstona, Denverja in Minnesote ter eno več od Phoenixa. Dončića in soigralca naslednja tekma čaka že v noči na ponedeljek (3.30), ko v svoji dvorani gostijo Sacramento Kingse.

Liga NBA, 28. februar:

Lestvici