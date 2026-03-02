Cena elektrike se spreminja vsakih 15 minut – kako to izkoristiti?

Cena elektrike danes ni več nekaj, kar bi bilo ves dan enako. Na trgu z dinamično ceno se lahko ta spreminja vsakih 15 minut, razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo istega dne pa lahko pomeni opazno razliko na končnem računu. A čeprav so te spremembe tudi priložnost za prihranek, jih je v praksi skoraj nemogoče spremljati in sproti prilagajati porabo ali delovanje hranilnika energije. Prav zato postaja vse pomembnejše vprašanje, kako cenovne signale pravočasno prepoznati in jih obrniti sebi v prid, brez brez vsakodnevnega preračunavanja in spremljanja trga.

Foto: Osebni arhiv

V novi seriji člankov tokrat v sklopu Energetika 2.0 na Siol.net podrobneje predstavljamo delovanje napredne umetnointeligenčne nadgradnje (AI) SG Brain, ki je del pametnega energetskega sistema SG Connect podjetja NGEN. Po prvem članku, v katerem smo predstavili delovanja tega naprednega sistema, danes podrobneje predstavljamo, kako sistem analizira cene elektrike, s čimer poskrbi za največje prihranke danes industrijskih, pozneje pa tudi gospodinjskih odjemalcev elektrike podjetja NGEN. Več o delovanju SG Brain si oglejte v spodnjem videu:

Kaj so dinamične cene in zakaj so pomembne?

Na trgu z dinamično ceno (ceno elektrike za naslednji dan) se vrednost električne energije določi dan vnaprej za vsakih 15 minut posebej. To pomeni, da ima vsak dan več različnih cen, eno za vsakih 15 minut naslednjega dne. Te cene so odvisne od ponudbe in povpraševanja, razpoložljivosti proizvodnih virov ter vremenskih razmer, ki vplivajo na proizvodnjo iz obnovljivih virov energije.

Kaj to pomeni v praksi? Elektrika je lahko ob določenem času razmeroma poceni, nekaj ur pozneje pa bo že bistveno dražja. V obdobjih visoke porabe ali omejene proizvodnje lahko cena hitro naraste, ob presežkih energije pa pade. Razlike niso zgolj teoretične, posebej pri večjih porabnikih lahko pomenijo občutne razlike v skupnih stroških.

Foto: Shutterstock

Za industrijske in večje poslovne odjemalce, ki za razliko od gospodinjskih odjemalcev v večji meri uporabljajo dinamično ceno električne energije, to predstavlja priložnost za optimizacijo. Če znajo porabo ali delovanje hranilnika prilagoditi dinamičnim cenam, ko je energija ugodnejša, lahko dolgoročno zmanjšajo stroške. Če pa cenovnim signalom ne sledijo, se lahko zgodi ravno nasprotno.

Težava je, da takšen način upravljanja zahteva stalno spremljanje trga in hkratno razumevanje lastne porabe ter zmogljivosti energetskega sistema. Prav tu postane jasno, da dinamična cena sama po sebi še ne pomeni prihranka, odločilno je, kako pametno jo znamo izkoristiti.

Zakaj večina uporabnikov teh razlik ne izkoristi?

Foto: Shutterstock

Čeprav so dinamične cene elektrike za naslednji dan javno objavljene, to še ne pomeni, da jih uporabniki tudi dejansko izkoristijo. V teoriji bi morali vsak večer preveriti 24 različnih cen, oceniti, kdaj bo poraba elektrike največja, preveriti vremensko napoved in predvideti proizvodnjo sončne elektrarne in lastno porabo. Nato bi morali vse to uskladiti z zmogljivostjo hranilnika in morebitnimi omejitvami omrežja.

V praksi je takšen način ročnega upravljanja skoraj nemogoč. Še posebej to velja za industrijske objekte s kompleksnimi proizvodnimi procesi, ki jih ni mogoče vsak dan ročno prilagajati dinamičnim cenam. Tudi če bi nekdo spremljal gibanje cen, je vprašanje, ali lahko dovolj hitro in dovolj natančno prilagodi delovanje sistema, da bi bila optimizacija res učinkovita.

Foto: Jan Lukanović

Poleg tega cena ni edini dejavnik. Če je elektrika trenutno poceni, to še ne pomeni, da jo je smiselno shraniti ali porabiti. Treba je upoštevati tudi napolnjenost baterije, pričakovano porabo, morebitne konice moči in dolgoročno obrabo hranilnika.

Prav zato dinamične cene same po sebi ne prinesejo prihrankov. Prinese jih šele sistem, ki zna vse te podatke hkrati analizirati in se nanje pravočasno odzvati.

Kako SG Brain v praksi analizira cene in sprejema odločitve?

Cena elektrike je torej pomemben signal, ni pa edini dejavnik, ki vpliva na končni prihranek.

Nadgradnja SG Brain v okviru sistema SG Connect, ki deluje na podlagi umetne inteligence, samodejno izdela napoved delovanja v naslednjih od 24 do 48 urah. Pri tem analizira dinamične cene elektrike za naslednji dan, vremensko napoved in pričakovano proizvodnjo sončne elektrarne, trenutno napolnjenost hranilnika ter zgodovinske vzorce porabe v objektu.

Pomemben del izračuna, ki ga prav tako upošteva SG Brain, so tudi tehnične omejitve sistema: zmogljivost hranilnika, največja dovoljena moč polnjenja in praznjenja ter omejitve omrežja. Sistem pri tem tako ne išče zgolj najnižje cene, temveč optimalno ravnovesje med trenutnim prihrankom in dolgoročno učinkovitostjo baterije.

Če je cena elektrike nizka, bo sistem preveril, ali je smiselno hranilnik napolniti glede na pričakovano porabo v naslednjih urah. Če je cena visoka, bo ocenil, ali je bolj smiselno energijo porabiti iz baterije ali jo oddati v omrežje. Vse to poteka samodejno, brez ročnega poseganja uporabnika.

Foto: Jan Lukanović

Ključno je, da SG Brain sproti preračuna scenarij in se prilagodi novim podatkom. Če se spremeni vremenska napoved ali se nenadno spremeni poraba, se prilagodi tudi strategija delovanja.

Na ta način cena elektrike postane le eden od vhodnih podatkov v širši model odločanja pametnega omrežja, ki temelji na celoviti analizi energetskega sistema.

SG Brain je trenutno v fazi razvoja in je namenjen industrijskim uporabnikom SG Brain je trenutno v fazi testiranja na industrijskih energetskih sistemih z dinamično ceno električne energije, kjer uporaba dinamičnih cen predstavlja realno priložnost za optimizacijo stroškov. Foto: Jan Lukanović Večina gospodinjstev in malih poslovnih odjemalcev do 43 kilovatov priključne moči še vedno uporablja fiksno ceno električne energije. Nadgradnja platforme SG Brain za širšo uporabo v stanovanjskih sistemih bo del nadaljnjega razvoja pametnega omrežja SG Connect podjetja NGEN.

So dinamične cene tveganje ali priložnost za uporabnika?

Dinamične cene elektrike same po sebi niso ne dobre ne slabe. So zgolj odraz dogajanja na trgu, torej spreminjajočega se razmerja med ponudbo in povpraševanjem, vremenskih vplivov in razpoložljivosti proizvodnih virov.

Za uporabnika pa postanejo tveganje takrat, ko jih ne zna ali ne more pravočasno upoštevati. Če se poraba ali delovanje sistema ne prilagajata cenovnim signalom, lahko nihanja hitro povečajo stroške.

Foto: Ana Kovač

Po drugi strani pa prav ta nihanja predstavljajo priložnost. Razlike med posameznimi časovnimi intervali omogočajo optimizacijo, seveda pod pogojem, da obstaja sistem, ki zna cene analizirati, jih povezati z realnimi podatki o porabi in proizvodnji ter se nanje odzvati brez zamika.

Tisti, ki imajo pametni sistem, kot je nadgradnja pametnega omrežja SG Connect, imenovana SG Brain, lahko cenovna nihanja obrnejo sebi v prid. Brez takšnega sistema pa dinamične cene ostanejo le nepredvidljiv dejavnik na mesečnem računu.

