Medvedjev: Nato je nor

Namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev je v času, ko napetosti zaradi ameriško-izraelskega napada na Iran stopnjujejo politična in varnostna tveganja na Bližnjem vzhodu, ostro napadel zvezo Nato in ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Dmitrij Medvedjev, nekdanji ruski predsednik, zdaj pa podpredsednik ruskega Sveta za nacionalno varnost in tesni zaveznik Vladimirja Putina, je v objavi na družbenem omrežju X kritiziral razprave o morebitni aktivaciji petega člena Severnoatlantske pogodbe. Ta predvideva skupno obrambo v primeru napada na katero od članic Nata. Pri tem je ostro napadel voditelje Nata in ZDA, pri čemer je šefa Nata Marka Rutteja označil za "Trumpovega poslušnega sina".

Zapisal je: "Nato je nor! Najprej ZDA ubijejo iranskega voditelja in začnejo vojno na Bližnjem vzhodu. Nato idioti iz Nata, ki jih vodi Trumpov servilni 'sinek' Rutte, razmišljajo o sklicevanju na peti člen. Kaj pa nominacija predsednika ZDA za Nobelovo nagrado za mir zaradi začetka velike vojne? Orwell je imel prav: vojna je mir!"

NATO’s nuts! First, the US kills Iran’s leader and starts a war in the Middle East. Next, NATO idiots led by Trump’s servile “sonny” Rutte mull invoking Article 5. How about nominating POTUS for the Nobel Peace Prize for starting a major war, eh? Orwell was right: war is peace! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 5, 2026

Medvedjev je že pred tem na Telegramu zapisal, da so ameriški napadi na Iran razkrili "pravi obraz" ZDA. "Vsa pogajanja z Iranom so bila le farsa. Nihče tega ni posumil. Nihče se ni hotel pogajati o ničemer," je zapisal. S tem je dodatno podkrepil rusko tezo, da ZDA s svojimi geopolitičnimi potezami destabilizirajo svetovni red in izkoriščajo konfliktne razmere za krepitev lastnega vpliva.