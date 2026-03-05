Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Četrtek,
5. 3. 2026,
15.57

Medvedjev: Nato je nor

Dmitrij Medvedjev | Putinov vojni hujskač Dmitrij Medvedjev meni, da so ameriški napadi na Iran razkrili "pravi obraz" ZDA. | Foto Guliverimage

Putinov vojni hujskač Dmitrij Medvedjev meni, da so ameriški napadi na Iran razkrili "pravi obraz" ZDA.

Foto: Guliverimage

Namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev je v času, ko napetosti zaradi ameriško-izraelskega napada na Iran stopnjujejo politična in varnostna tveganja na Bližnjem vzhodu, ostro napadel zvezo Nato in ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Dmitrij Medvedjev, nekdanji ruski predsednik, zdaj pa podpredsednik ruskega Sveta za nacionalno varnost in tesni zaveznik Vladimirja Putina, je v objavi na družbenem omrežju X kritiziral razprave o morebitni aktivaciji petega člena Severnoatlantske pogodbe. Ta predvideva skupno obrambo v primeru napada na katero od članic Nata. Pri tem je ostro napadel voditelje Nata in ZDA, pri čemer je šefa Nata Marka Rutteja označil za "Trumpovega poslušnega sina".

Zapisal je: "Nato je nor! Najprej ZDA ubijejo iranskega voditelja in začnejo vojno na Bližnjem vzhodu. Nato idioti iz Nata, ki jih vodi Trumpov servilni 'sinek' Rutte, razmišljajo o sklicevanju na peti člen. Kaj pa nominacija predsednika ZDA za Nobelovo nagrado za mir zaradi začetka velike vojne? Orwell je imel prav: vojna je mir!"

Medvedjev je že pred tem na Telegramu zapisal, da so ameriški napadi na Iran razkrili "pravi obraz" ZDA. "Vsa pogajanja z Iranom so bila le farsa. Nihče tega ni posumil. Nihče se ni hotel pogajati o ničemer," je zapisal. S tem je dodatno podkrepil rusko tezo, da ZDA s svojimi geopolitičnimi potezami destabilizirajo svetovni red in izkoriščajo konfliktne razmere za krepitev lastnega vpliva.

