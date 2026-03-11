Slovenski škandal v Ukrajini. Kdo laže o zastavi?

Ukrajino pretresa bančni škandal, v osrčju katerega se je znašla slovenska zastava. Stranka ukrajinske neobanke Monobank trdi, da je bila neupravičeno žrtev javnega linča, ker je soustanovitelj banke javno objavil njeno fotografijo, na kateri je mogoče videti domnevno rusko zastavo. A zastava naj bi bila v resnici slovenska.

Soustanovitelj banke je javno objavil posnetek stranke, sledil je javni linč

Oleg Gorohovski, soustanovitelj ukrajinske neobanke Monobank, je v torek na družbenem omrežju Threads objavil fotografijo ene od strank banke, Karine Kolb, s katero je potrdila svojo identiteto. Pripisal je: "Stranka je zahtevala videopreverjanje in vprašala, zakaj je bil njen račun blokiran. Rekli so ji, da zato, ker si ni umila las."

V komentarjih pod objavo se je vsul plaz obtožb na račun Kolb, ker naj bi, sodeč po domnevni ruski zastavi v ozadju, simpatizirala z agresorsko državo.

Objava soustanovitelja neobanke Monobank Olega Gorohovskega. Zaradi kritik nekaterih uporabnikov platforme Threads jo je že izbrisal. Foto: Posnetek zaslona

Kolb se je na družbenem omrežju Threads nato oglasila tudi sama in pojasnila, da je videoklic z banko Monobank opravljala zato, ker je imela blokirano bančno kartico. Na zastavo v ozadju ni bila pozorna, ker v času videoklica ni bila doma.

Kaj je slovenska zastava počela na steni v Ukrajini?

Zavrnila je tudi obtožbe, da je bila na steni izobešena ruska zastava – po njenih besedah je šlo v resnici za zastavo Slovenije. Fotografijo zastave je objavila na družbenem omrežju Threads, ni pa pojasnila, zakaj je na steni v prostoru v Ukrajini, kjer je opravljala klic z banko, pravzaprav visela slovenska zastava:

Objava Karine Kolb na družbenem omrežju Threads, v kateri med drugim pojasnjuje, da je bila zaradi objave soustanovitelja banke Monobank žrtev sovražnega govora in žaljivk. Foto: Posnetek zaslona

Kolb je obenem dodala, da se njen oče bori za Ukrajino, da se je rodila v Ukrajini in da obožuje svojo domovino.

Kot razkrivajo podatki na spletnem portalu Army Inform (vir), Karinin oče Andrij Kolb v operacijah za obrambo Ukrajine sodeluje že od leta 2015, po ruski invaziji Ukrajine leta 2022 pa se je tudi sam takoj prostovoljno pridružil ukrajinskim obrambnim silam. "Andrij 24. februarja 2022 ni čakal na klic vojaške centrale, temveč je tja odšel sam," so zapisali.

Nekateri podpirajo gonjo proti Karini Kolb, drugi kritizirajo soustanovitelja neobanke

Mnenja ukrajinskih in drugih uporabnikov družbenega omrežja Threads glede zadeve so deljena.

Nekateri Karini Kolb ne verjamejo, da je bila na steni v prostoru, kjer je opravljala videoklic, res slovenska zastava, saj naj bi bilo "precej bolj verjetno", da je šlo v resnici za rusko zastavo.

Drugi so kritični do soustanovitelja Monobank Olega Gorohovskega, ki se je očitno požvižgal na vsa pravila o varovanju zasebnosti in javno objavil sicer zaseben posnetek ene od strank banke in jo ob tem še izpostavil javnemu linču. Gorohovski se je sicer morda začel zavedati, da je storil napako, saj je z družbenega omrežja Threads že izbrisal vse objave, povezane z domnevno rusko-slovensko zastavo Karine Kolb.