Avtor:
R. K.

Torek,
10. 3. 2026,
18.20

Osveženo pred

31 minut

flamingo raketa raketa Vojna v Ukrajini

Torek, 10. 3. 2026, 18.20

31 minut

Proizvajalec raket flamingo: Do konca poletja bodo naše rakete lahko dosegle Moskvo #video

Avtor:
R. K.

Najbolj znano ukrajinsko podjetje za obrambno tehnologijo Fire Point testira novo balistično orožje, za katerega trdi, da bo lahko do konca poletja doseglo Moskvo. Razvoj novih balističnih raket FP-7 in FP-9 so napovedali septembra lani, poroča The Kyiv Independent.

Glavni lastnik, soustanovitelj in inženir ukrajinskega podjetja Fire Point Denis Štilerman je v intervjuju za Army TV podrobno predstavil specifikacije balističnih raket FP-7 in FP-9. 

Fire Pont je proizvajalec verjetno najbolj priljubljenega brezpilotnega letalnika za globoke napade v ukrajinskem arzenalu, proizvajajo pa tudi križarske rakete FP-5 flamingo. 

Nove balistične rakete bi lahko prebile rusko zračno obrambo

Glavni izziv za ukrajinske sile je sistem zračne obrambe, s katerim je Rusija zaščitila Moskvo in Sankt Peterburg. Brezpilotni letalniki in celo križarske rakete ruske zračne obrambe skoraj nikoli ne prebijejo, kar je priznal tudi Štilerman.

"FP-9 bo z lahkoto zadela cilje v Moskvi, ker ima zelo veliko hitrost," je dejal Štilerman. "Raketa iskander ima na primer hitrost približno 800 metrov na sekundo. To je hitrost, s katero zadene. FP-9 bo zadel s hitrostjo več kot 1200 metrov na sekundo, zato bo veliko lažje premagati zračno obrambo. Nekatere bodo prestregli, a približno 25 odstotkov jih bo prešlo skozi in zadelo cilj," je pojasnil Štilerman. Nedavno je objavil posnetek izstrelitve rakete FP-7. Ko so ga v nedavnem intervjuju vprašali o trenutni fazi razvoja balističnih raket, je odgovoril: "Kmalu jih bomo preizkusili na naših sosedih."

Kar zadeva FP-9, raketo z daljšim dosegom in večjo močjo, je Štilerman že prej izrazil upanje, da bodo funkcionalni modeli pripravljeni do junija letos.

