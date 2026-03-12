Porsche je lani prodal deset odstotkov manj avtomobilov kot predlani, povsem pa se je zdesetkal dobiček. Uprava v Stuttgartu je vseeno prepričana, da je prihodnost nemške znamke športnih vozil stabilna in svetla.

Porsche je leta 2025 prodal 279.449 vozil, kar predstavlja približno desetodstotni padec v primerjavi z letom prej, ko je podjetje prodalo več kot 310 tisoč avtomobilov. Kljub zahtevnim razmeram na svetovnem avtomobilskem trgu podjetje poudarja, da ostaja finančno stabilno, saj ima visoko raven likvidnosti in zdravo bilanco stanja.

Foto: Gregor Pavšič

Poslovni rezultati so bili v letu 2025 občutno slabši kot leto prej. Prihodki skupine so se znižali z 40,08 milijarde evrov na 36,27 milijarde evrov, še večji padec pa je doživel operativni dobiček, ki je zdrsnil s 5,64 milijarde evrov na 413 milijonov evrov. Operativna marža se je tako zmanjšala na zgolj 1,1 odstotka, kar je precej manj od 14,1 odstotka v letu 2024.

Na slabši rezultat so vplivali predvsem izredni stroški v skupni višini približno 3,9 milijarde evrov. Ti vključujejo predvsem stroške prilagoditve strategije in reorganizacije podjetja, ki so znašali približno 2,4 milijarde evrov. Dodatne obremenitve so prinesle tudi naložbe v baterijsko tehnologijo ter carine na ameriškem trgu, ki so vsaka prispevale približno 700 milijonov evrov dodatnih stroškov.

Najpomembnejši prodajni trg za Porsche ostaja Severna Amerika, kjer je proizvajalec leta 2025 kupcem dobavil 86.229 avtomobilov. Ta regija tako že drugo leto zapored predstavlja največji posamezni trg znamke. V Evropi so bili rezultati nekoliko slabši. Na evropskih trgih zunaj Nemčije je Porsche prodal 66.340 avtomobilov, kar pomeni 13-odstotni padec. Na domačem nemškem trgu je bilo prodanih 29.968 vozil, kar predstavlja 16-odstotno zmanjšanje. Največji padec prodaje je Porsche zabeležil na Kitajskem, kjer je prodal 41.938 vozil oziroma 26 odstotkov manj kot leto prej. Najuspešnejši model znamke ostaja macan, ki je lani dosegel 84.328 dobav, kar predstavlja rahlo dvoodstotno rast. Več kot polovico prodaje so že predstavljale električne različice.

Najuspešnejši model Porscheja ostaja macan, ki je lani dosegel 84.328 dobav. Foto: Porsche

Enkratni stroški bodo tudi letos obremenili dobiček

Po besedah člana uprave za finance in IT Jochena Brecknerja se je Porsche leta 2025 soočil z izjemno zahtevnimi globalnimi razmerami, poleg tega pa je podjetje začelo tudi proces strateške preusmeritve. Ti ukrepi bodo vplivali na poslovne rezultate tudi v letu 2026, saj bodo enkratni stroški še naprej obremenjevali dobiček.

Kljub padcu dobičkonosnosti Porsche nadaljuje razvoj novih modelov. Leta 2025 je predstavil dve pomembni novosti: novo generacijo modela Porsche 911 Turbo S, ki z novo hibridno tehnologijo predstavlja najzmogljivejši serijski model 911 do zdaj, ter popolnoma električni cayenne electric, ki postavlja nove standarde v segmentu električnih SUV.

Nekdanji porsche 918 spyder.

Kljub zahtevnim razmeram v avtomobilski industriji Porsche ostaja optimističen glede prihodnjega razvoja modelne palete. Podjetje že pripravlja več novih projektov, ki bodo združevali klasične motorje z notranjim zgorevanjem in električne pogone.

Eden pomembnejših načrtov je razvoj nove generacije modela porsche macan z motorji z notranjim zgorevanjem. Ta bo nasledil prvotnega macana, ki je bil globalno ukinjen konec lanskega leta. Poleg tega Porsche razvija tudi nov večji SUV s tremi vrstami sedežev, ki bo v ponudbi umeščen nad model cayenne in bo prav tako uporabljal klasične motorje. Pomembno mesto v prihodnji strategiji ima tudi športna družina 718, ki se bo vrnila na trg. Porsche načrtuje kombinacijo različic z bencinskim motorjem in povsem električnih izvedb, s čimer želi ohraniti privlačnost modela za različne skupine kupcev.

Poleg tega podjetje preučuje možnost razvoja novega superšportnika, ki bi lahko postal naslednik legendarnega porsche 918 spyder. Tak projekt bi ponovno postavil Porsche v vrh segmenta najzmogljivejših športnih avtomobilov ter poudaril tehnološke zmogljivosti znamke.