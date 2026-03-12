Druga generacija Volkswagen T‑Roc je za Volkswagen ena ključnih letošnjih novosti, hkrati pa tudi eden najpomembnejših modelov na slovenskem trgu. Po prvem srečanju na mednarodni predstavitvi smo ga tokrat preizkusili še na slovenskih cestah – in to v precej bolj zadržani različici z osnovno opremo Life ter 1,5-litrskim blagim hibridnim motorjem. Kaj ponuja T-Roc za dobrih 30 tisoč evrov in ali je lahko takšen križanec še vedno racionalna izbira?

Konec lanskega leta smo na Portugalskem obiskali Volkswagnovo tovarno, kjer izdelujejo model T-roc in avtomobil tudi že prvič vozili. Tam smo imeli v rokah najbolje opremljene različice, prvi test T-roca na slovenskih cestah pa smo opravili z eno najcenejših razpoložljivih različic tega avtomobila. Kaj dobimo pri T-rocu za dobrih 30 tisočakov, kar se mimogrede zdi še racionalna cena za ta 4,3 metra dolgi križanec? Prav gotovo vsestransko usklajen, kakovosten in uporaben avtomobil, kjer zelo dobre prodajne številke - letos naj bi ga kupilo okrog 1.200 Slovencev – niso presenetljive.

Palec gor: prepoznavna oblika, več prostora (posebej v prtljažniku), kakovostna izdelava.

prepoznavna oblika, več prostora (posebej v prtljažniku), kakovostna izdelava. Palec dol: osnovni motor sodi med šibkejše, z več opreme hitro naraste tudi cena.

Foto: Gregor Pavšič

O drugi generaciji volkswagen T-roca smo podrobneje pisali že v poročilu z mednarodne predstavitve avtomobila, ki za Volkswagen sodi med najpomembnejše letošnje novosti. Naj povzamem – avtomobil je zdaj daljši za 12 centimetrov, medosna razdalja je daljša za tri centimetre, T-roc ima za 30 litrov večji prtljažnik. Oblikovno skladno z Volkswagnovo tradicijo ne prinaša drznejših sprememb, temveč evolucijo predhodnika in uskladitev s preostalimi modeli iz Wolfsburga. Pri pogonih se je poslovil najcenejši klasični bencinski motor in za zdaj je v ponudbi le mehki hibrid na osnovi 1,5-litrskega motorja v dveh zmogljivostnih različicah. Poslovil se je tudi ročni menjalnik. Dizelskega motorja ne bo, zato pa bo ponudbo T-roca obogatil prvi Volkswagnov "pravi" hibrid.

S tokratnim testnim avtomobilom nismo T-roca le prvič resneje preizkusili na slovenskih cestah, temveč smo ga spoznali tudi v precej bolj zadržano opremljeni različici kot na mednarodni predstavitvi. Tak je T-roc za skoraj osnovno ceno dobrih trideset tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

To pač ni ravno nizka cena za izhodišče križanca, ki je dolg 4,37 metra in sodi med kompaktne avtomobile. Dodatna obvezna oprema, samodejni menjalnik DSG in delna elektrifikacija motorja so skupaj s splošno inflacijo podražili avtomobil, ki ga je v zadnjih osmih letih kupilo že skoraj deset tisoč Slovencev. Tudi trenutno jih želijo prodati več kot tisoč vsako leto – in mimogrede, skladno s trenutno prodajo bodo ti cilji očitno uresničljivi.

Toda če bi T-roca s ceno med 35 in 40 tisočakov že težje povsem racionalno upravičili, je za tak avtomobil cena dobrih 30 tisočakov prav gotovo še sprejemljiva. Navsezadnje je z dimenzijskimi prirastki tak T-roc za marsikoga več kot dovolj za vlogo edinega domačega avtomobila.

Foto: Gregor Pavšič

Seveda so na trgu tudi nekaj večji in cenejši (predvsem kitajski) športni terenci in križanci, toda pri T-rocu gre vseeno za celovito prepričljiv avtomobil stare šole. To pomeni zelo dobro ergonomijo, spet nekaj več gumbov v notranjosti (še posebej na volanu), zgledno prečiščeno notranjost in kakovostno izdelavo.

Čeprav smo vozili precej osnovni avtomobil, so materiali dobri in nekaj plastike tu in tam vendarle ni preveč moteče. Na zunaj je nekaj manj vpadljiv od bolje opremljenih različic (še posebej paketa R z začetno ceno skoraj 36 tisoč evrov) – drugačna je ureditev pri sprednjem odbijaču, ima tudi "le" 17-palčna kolesa. Razlike so opazne tudi zadaj – pri takem T-rocu logotip ni osvetljen, prav tako ni svetlobne letvice med zadnjima lučema.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Pri Volkswagnu nameravajo letos v Sloveniji prodati okrog 1.250 T-rocov. Pri načrtovanju so zanimivi prodajni podatki prve generacije, ki jasno kažejo na trende prodaje avtomobilov v Sloveniji:

le vsak deseti kupec (11 odstotkov) T-roca je izbral štirikolesni pogon,

le sedem odstotkov kupcev je izbralo kombinacijo samodejnega menjalnika in štirikolesnega pogona,

vsak peti kupec T-roca je izbral dizelski motor. Tega zdaj ni več v ponudbi, kar še zmanjšuje potencial štirikolesno gnane različice. Do zdaj so kupci tak pogon vzeli največkrat prav skupaj z dizelskim motorjem,

najprej je bila večina kupcev moških, ob koncu prejšnje generacije pa so že prevladovale ženske (53 odstotkov).

povprečna starost kupca T-roca je znašala 55 let,

od skoraj deset tisoč prodanih T-rocov v Sloveniji jih je bilo le 105 v izvedbi s pomično streho (cabrio).

Foto: Gregor Pavšič

Čeprav ni bogateje opremljen, še vedno tudi v najosnovnejšem paketu nudi praktično vse, kar povprečni voznik potrebuje. To so varnostni sistemi, pa vmesnik Car Play oziroma Android Auto, serijski so žarometi LED s samodejnim preklopom med kratkim in dolgim snopom, ogledala so električno poklopna in ta na tla ponoči projicirajo Volkswagnov vzorec.

V notranjosti ima voznik na voljo tudi odlagališče za brezžično polnjenje mobilnega telefona – prostora je le za en telefon, enako tudi pri višjih paketih opreme. Tu ima T-roc še prostor za napredek. Toda najpomembnejši je celovito dober občutek za volanom in seveda tudi zanesljive vozne lastnosti, kjer je T-roc zanesljivo blizu tudi klasičnemu bratu golfu.

Foto: Gregor Pavšič

Osnovni 1,5-litrski štirivaljni motor (litrski trivaljnik iz prejšnje generacije se je skupaj z ročnim menjalnikom poslovil) z močjo 85 kilovatov ni ravno presežek za tiste, ki bi od T-roca želeli več živahnosti. Ta osnovni motor bo bolj po meri umirjenim voznikom.

Do sto kilometrov na uro pospeši tak T-roc v slabih enajstih sekundah (10,6 sekunde), najvišja hitrost pa presega 190 kilometrov na uro (196 kilometrov na uro). Za zmogljivejšo 110-kilovatno različico bo treba doplačati nekaj več kot 1.100 evrov.

To je blagi hibrid – poleg klasičnega motorja ima še elektromotor, ki deluje kot generator in polni 48-voltno baterijo. Ta motor dodaja nekaj prožnosti pri pospeševanju, na avtocesti pa omogoča jadranje takrat, ko spustimo pedalo za plin in razbremenimo 1,5-litrski motor. Pri zelo zmerni vožnji na podeželskih cestah je bila poraba tudi lepo pod šestimi litri, a v povprečju se je nato z več avtocestnimi kilometri vseeno gibala okrog 6,5 litra na sto prevoženih kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Naročila za T-roca so za zdaj dokaj enakovredno razdeljena tako med osnovno kot dražje različice, kar dokazuje potencial avtomobila za širok krog kupcev. Kdor bo od avtomobila želel še več, bo moral počakati na katero od zmogljivejših različic na osnovi dvolitrskega bencinskega motorja TSI, kljub majhnemu povpraševanju bo zanimiv tudi štirikolesni pogon.

Vse to seveda potiska ceno T-roca najbrž že prek 40 tisočakov. Zanimiva novost pa bo še prvi Volkswagnov samopolnilni hibrid, ki ga že letos dobi prav T-roc. Ključno vprašanje bo, za koliko bo temu pogonu uspelo znižati porabo v realnem prometu in koliko bo tak hibrid seveda stal. In še to – dizelskih motorjev v T-rocu ne bo.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič