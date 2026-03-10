Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Torek,
10. 3. 2026,
9.41

Volkswagen ob velikem padcu dobička napovedal ukinitev 50 tisoč delovnih mest

Autoeuropa tovarna Volkswagen Portugalska | Foto Gregor Pavšič

Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen je lani vknjižil 6,9 milijarde evrov čistega dobička, kar je 44 odstotkov manj kot leto prej in najmanj po letu 2016. Iz skupine so obenem sporočili, da bodo do leta 2030 v Nemčiji ukinili 50 tisoč delovnih mest, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prihodki skupine, pod okrilje katere sodijo znamke, kot so Audi, Škoda in Porsche, so se v medletni primerjavi zmanjšali za 0,8 odstotka na okoli 322 milijarde evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Lanski dobiček je bil tako najnižji po letu 2016, ko je skupina zaradi odpoklica in pravnih težav v zvezi z goljufanjem na testiranjih emisij utrpela milijardne enkratne stroške, navaja AFP.

Padec dobička je predvsem posledica ameriških carin, konkurence s Kitajske ter prestrukturiranja in stroškov prehoda nazaj na bencinske avtomobile pri Porscheju.

Dobičkonosnost skupine je nezadostna

Finančni direktor skupine Arno Antlitz je ob objavi poslovnih rezultatov opozoril, da je dobičkonosnost skupine "na dolgi rok nezadostna". Za povečanje konkurenčnosti skupine so po Antlitzovem prepričanju potrebni nadaljnji ukrepi za zmanjšanje stroškov. "Na to se bomo osredotočili v prihodnjih mesecih," je dejal.

Glavni izvršni direktor skupine Oliver Blume je v pismu delničarjem ob tem napovedal, da bodo v matični Nemčiji do leta 2030 ukinili 50 tisoč delovnih mest.

Vodstvo Volkswagna se je konec leta 2024 s sindikati dogovorilo o ukinitvi 35 tisoč delovnih mest do leta 2030. Te ukinitve bodo večinoma prizadele zaposlene v sami družbi Volkswagen.

Dodatne ukinitve delovnih mest pa bodo prizadele znamki Audi in Porsche ter Volkswagnovo hčerinsko podjetje za programsko opremo Cariad, je po poročanju AFP še dejal Blume.

