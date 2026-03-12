Volkswagen pripravlja naslednika električnega kompaktnega modela ID.3, ki bo nosil novo ime ID.3 Neo. Svetovna premiera sledi aprila, model pa bo prinesel predvsem posodobitve na področju programske opreme, digitalnih funkcij in uporabniške izkušnje.

Nova generacija električnih modelov znamke Volkswagen bo temeljila na posodobljenem programskem okolju. To prinaša nadgrajen sistem pomoči pri vožnji Travel Assist z zaznavanjem semaforjev ter funkcijo “One Pedal Driving”, ki omogoča zaviranje z regeneracijo energije vse do popolne zaustavitve vozila.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

V prihodnje bodo vsi novi modeli iz družine ID opremljeni tudi z novim infotainment sistemom Innovision. Ta vključuje integrirano trgovino z aplikacijami, ki omogoča prenos dodatnih funkcij in storitev – podobno kot pri pametnih telefonih. Med drugim bodo na voljo aplikacije za glasbo, video, navigacijo, polnjenje ali parkiranje.

Pomembna novost je tudi digitalni ključ, ki omogoča odklepanje in zagon vozila s pametnim telefonom ali pametno uro, brez posebne aplikacije. Volkswagen je spremenil tudi upravljanje v vozilu, saj bodo prihodnji modeli ponovno dobili fizične gumbe na volanu za bolj intuitivno upravljanje.

Električni modeli bodo pridobili tudi funkcijo V2L (Vehicle-to-Load), ki omogoča napajanje zunanjih naprav neposredno iz avtomobilske baterije.

Volkswagen je predstavil tudi tehnične izboljšave pogonskih sklopov. Osnovni različici modelov ID.4 in ID.5 bosta dobili nov elektromotor APP 350 z močjo 140 kW, ki ponuja več navora in boljšo učinkovitost kot prejšnja generacija. V kombinaciji z novo litij-železo-fosfatno baterijo s kapaciteto 58 kWh se lahko doseg teh modelov poveča za približno 40 kilometrov po merilnem ciklu WLTP.