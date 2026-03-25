V podjetju Meta, lastniku Facebooka, Instagrama in WhatsAppa, se napoveduje nova obsežna kadrovska čistka. Zaposleni v oddelkih za nosljive naprave in oglaševanje so v torek zvečer prejeli interno elektronsko sporočilo kadrovske službe z nenavadnim navodilom, naj danes delajo od doma, vodstvo pa jim bo naknadno posredovalo dodatne informacije. Navodilo je zaznamovalo dramatično stopnjevanje napetosti v podjetju, ki se pripravlja na največji val odpuščanj v svoji zgodovini.

Po poročanju Business Insiderja, na katerega se sklicujejo drugi mediji, naj bi Meta odpustila približno 20 odstotkov vseh zaposlenih. To pomeni okoli 15.800 ljudi od skupno skoraj 79 tisoč zaposlenih. Če se napovedi uresničijo, bodo ti rezi presegli odpuščanja iz let 2022 in 2023, ko je podjetje odpustilo skupaj več kot 21 tisoč zaposlenih.

Razlogi za tako radikalno odločitev niso v padcu prihodkov, saj je Meta v letu 2025 ustvarila več kot 200 milijard dolarjev (173 milijard evrov) prihodkov, temveč v eksplozivni rasti stroškov razvoja umetne inteligence. Podjetje je napovedalo kar 600 milijard dolarjev (518 milijard evrov) investicij v infrastrukturne centre do leta 2028, kar od vodstva zahteva poenostavljanje organizacije in zmanjševanje stroškov dela, poroča Business Insider.

Umetna inteligenca kot izgovor ali dejanski razlog?

Vodstvo Mete zatrjuje, da je val optimizacije posledica dejstva, da lahko danes "posameznik z izjemnimi kompetencami opravi delo, za katero je bila prej potrebna velika ekipa", kar je posledica pospešenega razvoja umetne inteligence. V zadnjem letu je podjetje zgradilo popolnoma novo organizacijo za inženiring umetne inteligence, kjer razmerja med vodji in člani ekipe dosegajo tudi 1 : 50, razkriva Business Insider.

Toda številni analitiki opozarjajo, da bi lahko podjetja, kot je Meta, umetno inteligenco uporabljala kot priročen izgovor za množična odpuščanja, ki so posledica čezmernega zaposlovanja v letih pandemije. Takšen pojav so že poimenovali "AI-washing". Kritiki opozarjajo, da takšne poteze spodjedajo zaupanje zaposlenih in povzročajo nestabilnost v ključnih oddelkih, ki bi jih podjetja sicer želela obdržati.

Zaposleni ostajajo v negotovosti

Navodilo zaposlenim, naj ostanejo doma, tako dodatno poglablja negotovost. V prejšnjih primerih v Silicijevi dolini – pri Amazonu, Atlassianu, Blocku in drugih – je podobna komunikacija pomenila, da so podjetja še isti dan začela obveščati zaposlene o odpuščanjih.

Meta za zdaj uradno vztraja, da gre zgolj za špekulativna poročila, vendar številni viri iz podjetja navajajo, da je odločitev že sprejeta. V prihodnjih dneh ali tednih bo jasno, ali se bo zgodil največji kadrovski rez v zgodovini enega najvplivnejših tehnoloških podjetij na svetu, sklene Business Insider.