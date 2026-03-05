Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Volkswagen golf

Deveta generacija volkswagen golfa

Presenečenje: to je prva uradna napoved novega VW golfa: bosta celo dva?

Volkswagen golf | Prva skica novega volkswagen golfa | Foto Volkswagen

Prva skica novega volkswagen golfa

Foto: Volkswagen

Volkswagen je prvič pokazal silhueto devete generacije modela volkswagen golf, ki naj bi na trg prišla okoli leta 2028.

Novi golf bo tako spet na voljo tako z električnim kot tudi klasičnim pogonom z motorjem z notranjim zgorevanjem, toda tehnično bo klasični golf le nadgradnja obstoječega.

Električna različica bo namreč temeljila na novi platformi SSP, ki omogoča daljšo medosno razdaljo, več prostora v kabini in sodobno 800-voltno električno arhitekturo. Ta naj bi prinesla večji doseg in hitrejše polnjenje. Najverjetneje bo električni model nosil ime ID golf, s čimer ga bo Volkswagen jasno ločil od različice z motorjem z notranjim zgorevanjem.

Električni bo tehnično deveta, klasični pa le izboljšana osma generacija

Tudi različica z bencinskimi ali hibridnimi pogoni bo ostala v ponudbi, vendar bo temeljila na močno posodobljeni zdajšnji generaciji. Oblikovno naj bi bila usklajena z električnim modelom in opremljena z novimi hibridnimi pogonskimi sklopi.

Oblikovno naj bi novi golf sledil smernicam prihajajoče družine dostopnejših električnih modelov znamke Volkswagen, kot so prihodnji ID.polo, ID.cross in serijska različica modela ID.1.

Pri električnem nova programska zasnova

Pomembna novost pri električnem golfu bo tudi nova programska arhitektura, razvita v sodelovanju z ameriškim proizvajalcem električnih vozil Rivian. Ta naj bi omogočila večjo programsko nadgradljivost vozila in posodobitve funkcij na daljavo (OTA), kar bo Volkswagnu omogočilo prilagajanje lastnosti vozila tudi po prodaji.

