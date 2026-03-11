Volkswagen kot največji evropski proizvajalec avtomobilov nima posebnih težav s prodajo, ima pa jih zato z dobičkonosnostjo – ta je lani padla na raven obdobja afere dieselgate pred desetimi leti.

Koncern Volkswagen se kljub stabilni prodaji sooča z občutnim padcem dobičkonosnosti. Skupina je v letu 2025 ustvarila 321,9 milijarde evrov prihodkov, kar je približno na ravni prejšnjega leta, vendar se je poslovni izid močno poslabšal. Operativni dobiček je padel na 8,9 milijarde evrov, kar je več kot polovico manj kot leto prej, operativna marža pa je zdrsnila na 2,8 odstotka – najnižjo raven po letu 2016, ko je podjetje pretresala afera dieselgate.

Za leto 2026 Volkswagen napoveduje zmerno rast prihodkov med nič in tremi odstotki ter operativno maržo med štirimi in 5,5 odstotka.

Foto: Volkswagen

Prodaja vozil ostaja stabilna, težave so v Severni Ameriki in predvsem na Kitajskem

Volkswagen je lani prodal približno devet milijonov avtomobilov, kar je primerljivo z letom prej. V Evropi se je povpraševanje celo okrepilo, saj se je število naročil povečalo za približno 13 odstotkov. Pomemben dejavnik rasti so bili električni avtomobili, katerih naročila so se povečala za okoli 55 odstotkov in predstavljajo približno 22 odstotkov vseh naročil v Evropi.

Regionalni rezultati pa niso bili povsod enaki. Prodaja se je povečala v Evropi in Južni Ameriki, medtem ko je Volkswagen v Severni Ameriki in predvsem na Kitajskem zabeležil padec prodaje zaradi zaostrenih tržnih razmer in vse močnejše konkurence. Prav kitajski trg, ki je za Volkswagen dolgo predstavljal ključni vir dobička, je postal eden večjih izzivov za skupino.

V Nemčiji naj bi na ravni koncerna število zaposlenih zmanjšali za 50 tisoč

Slabša dobičkonosnost je vodstvo spodbudila k obsežnemu programu zniževanja stroškov. Izvršni direktor Oliver Blume je napovedal temeljito prestrukturiranje celotne skupine, ki bo zajemalo razvoj, proizvodnjo, prodajo in nabavo. Program bo vključeval tudi obsežno zmanjševanje števila zaposlenih v Nemčiji, posamezni oddelki koncerna pa bodo bolj neposredno kot zdaj odgovarjali izvršnemu direktorju koncerna. Blume bo tako dobil boljši nadzor nad poslovanjem.

Po načrtih naj bi Volkswagen skupaj z znamkami Audi, Porsche in programsko enoto Cariad v Nemčiji ukinil približno 50 tisoč delovnih mest. Največji delež zmanjšanja bo pri osrednji znamki Volkswagen, kjer so se že konec leta 2024 s sindikati dogovorili o zmanjšanju približno 35 tisoč delovnih mest do leta 2030.

Skupina je konec leta 2024 v Nemčiji zaposlovala okoli 293 tisoč ljudi, po izvedbi načrtovanih ukrepov pa naj bi se to število zmanjšalo na približno 250 tisoč zaposlenih. Namen prestrukturiranja je izboljšati stroškovno učinkovitost in pripraviti podjetje na zahtevnejše razmere v avtomobilski industriji.