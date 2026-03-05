Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., B. B., Pe. M.

Četrtek,
5. 3. 2026,
16.43

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,74

Natisni članek

Natisni članek
Lahti Taja Bodlaj Jerica Jesenko Nika Vodan Ema Klinec Ema Klinec Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Četrtek, 5. 3. 2026, 16.43

7 minut

Smučarski skoki, Lahti, kvalifikacije in posamična tekma (ž)

Nika Prevc do nove zmage in tretjega kristalnega globusa

Avtorji:
R. P., B. B., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,74
Nika Prevc | Nika Prevc je tik pred potrditvijo kristalnega globusa - tretjega zaporednega. | Foto Reuters

Nika Prevc je tik pred potrditvijo kristalnega globusa - tretjega zaporednega.

Foto: Reuters

Zmagovalka tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v Lahtiju je naša Nika Prevc, druga je bila Norvežanka Anna Odine Stroem, tretja pa Japonka Nozomi Marujama. S to zmago si je naša tekmovalka že zagotovila kristalni globus in zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Za superiorno Niko je to tretji zaporedni globus, s tem pa je postala prva slovenska športnica s tremi velikimi globusi.

Nika Prevc je dosegla že 15. zmago v letošnji sezoni, skupno pa je to že njena 37. zmaga v svetovnem pokalu. S tem je izenačila svoj lanski rekord po številu zmag v eni sezoni, ki si ga deli s Takanashi (2013/14). Prevc lahko že v petek (ali nato na eni od preostalih petih tekem) postane rekorderka.

Njeno današnje veselje pa je še toliko večje, saj si je naša športnica šest tekem pred koncem letošnje sezone, že zgotovila veliki kristalni globus. Ta je njen treti zaporedni.  Pred njo je to uspelo le legendarnemu Poljaku Adamu Malyszu (2000 - 2003) in Norvežanki Maren Lundby (2017 - 2020). Rekorderka med ženskami je sicer Japonka Sara Takanashi s skupno štirimi velikimi kristalnimi globusi.

"Dan res ne bi mogel biti lepši." | Foto: Reuters "Dan res ne bi mogel biti lepši." Foto: Reuters Ne ve še, ali bo proslavila nov uspeh

"Danes sem super srečna! Na Lahti sem imela zelo lepe spomine iz preteklosti, tako da sem danes že zjutraj na skakalnico prišla zelo dobre volje. Že na treningih sem dobro skakala, predvsem na drugem. Dan res ne bi mogel biti lepši," je v prvi izjavi za mednarodno zvezo dejala slovenska šampionka, ki še ne ve, ali bo skupno zmago proslavila že danes ali ne.

Prevc je vodila že po prvi seriji, ki je s skokom 128,5 metra zbrala 147,2 točke. Na drugem mestu je bila Norvežanka Anna Odine Stroem s 123,0 m (139.5 točke), tretja pa Japonka Nozomi Marujama, ki je pristala pri 123,5 m (135.4 točke). Šele 20-letna slovenska športnica je znala obdržati to prednost in se veselila novega velikega uspeha v karieri.

V finalu so tekmovale še tri naše predstavnice. Nika Vodan je tekmo končala na 13. mestu, Katra Komar je bila 24., Ema Klinec pa je na koncu končala na 26. mestu. Taja Bodlaj je bila 32., Jerica Jesenko pa 36. in obe sta tekmovanje končali že po prvi seriji. V petek sledi še druga posamična tekma za skakalke v Lahtiju. Nika Prevc, ljubno | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

V kvalifikacijah je bila najboljša Norvežanka, Prevc druga

V kvalifikacijah se je najbolje odrezala Norvežanka Anna Odine Strom, druga je bila naša Nika Prevc, tretje pa je bila Norvežanka Eirin Maria Kvandal. Od ostalih slovenskih tekmovalk je Ema Klinec končala na 11. mestu, Nika Vodan na 14. mestu, Katja Komar na 21. mestu, Taja Bodlaj na 32. mestu, Jerica Jesenko pa na 37. mestu.

Na drugem treningu je dosegla daljavo dneva

Še pred kvalifikacijami so imele skakalke opravka s treningom na skakalnici (HS130). V prvem treningu je izstopala Japonka Yuki Ito (130,5 metrov). Najbolj se ji je približala Nika Prevc (121 metrov), ki je za Azijko zaostala le pol točke, saj je skočila z dveh mest nižjega zaletišča. Na drugem treningu, na katerem je Ito ostala brez nastopa, pa je Prevc pokazala izjemno mojstrstvo. "Poletela" je kar 136 metrov.

Lahti, tekma

Preberite še:

Planica
Sportal Kako do brezplačnih vstopnic za Planico 2026?
Domen Prevc
Sportal Poljaki po rekordu Domna Prevca omenjajo diskvalifikacijo – kontrolor odgovarja
Ema Klinec, Lahti
Sportal Ema Klinec se po zahtevnem obdobju vrača v svetovni pokal
Maja Kovačič, ZOI
Sportal Slovenska najstnica tik pod stopničkami
Lahti Taja Bodlaj Jerica Jesenko Nika Vodan Ema Klinec Ema Klinec Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.