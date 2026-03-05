Zmagovalka tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v Lahtiju je naša Nika Prevc, druga je bila Norvežanka Anna Odine Stroem, tretja pa Japonka Nozomi Marujama. S to zmago si je naša tekmovalka že zagotovila kristalni globus in zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Za superiorno Niko je to tretji zaporedni globus, s tem pa je postala prva slovenska športnica s tremi velikimi globusi.

Nika Prevc je dosegla že 15. zmago v letošnji sezoni, skupno pa je to že njena 37. zmaga v svetovnem pokalu. S tem je izenačila svoj lanski rekord po številu zmag v eni sezoni, ki si ga deli s Takanashi (2013/14). Prevc lahko že v petek (ali nato na eni od preostalih petih tekem) postane rekorderka.

Njeno današnje veselje pa je še toliko večje, saj si je naša športnica šest tekem pred koncem letošnje sezone, že zgotovila veliki kristalni globus. Ta je njen treti zaporedni. Pred njo je to uspelo le legendarnemu Poljaku Adamu Malyszu (2000 - 2003) in Norvežanki Maren Lundby (2017 - 2020). Rekorderka med ženskami je sicer Japonka Sara Takanashi s skupno štirimi velikimi kristalnimi globusi.

"Dan res ne bi mogel biti lepši." Foto: Reuters

"Danes sem super srečna! Na Lahti sem imela zelo lepe spomine iz preteklosti, tako da sem danes že zjutraj na skakalnico prišla zelo dobre volje. Že na treningih sem dobro skakala, predvsem na drugem. Dan res ne bi mogel biti lepši," je v prvi izjavi za mednarodno zvezo dejala slovenska šampionka, ki še ne ve, ali bo skupno zmago proslavila že danes ali ne.

Prevc je vodila že po prvi seriji, ki je s skokom 128,5 metra zbrala 147,2 točke. Na drugem mestu je bila Norvežanka Anna Odine Stroem s 123,0 m (139.5 točke), tretja pa Japonka Nozomi Marujama, ki je pristala pri 123,5 m (135.4 točke). Šele 20-letna slovenska športnica je znala obdržati to prednost in se veselila novega velikega uspeha v karieri.

V finalu so tekmovale še tri naše predstavnice. Nika Vodan je tekmo končala na 13. mestu, Katra Komar je bila 24., Ema Klinec pa je na koncu končala na 26. mestu. Taja Bodlaj je bila 32., Jerica Jesenko pa 36. in obe sta tekmovanje končali že po prvi seriji. V petek sledi še druga posamična tekma za skakalke v Lahtiju.

V kvalifikacijah je bila najboljša Norvežanka, Prevc druga

V kvalifikacijah se je najbolje odrezala Norvežanka Anna Odine Strom, druga je bila naša Nika Prevc, tretje pa je bila Norvežanka Eirin Maria Kvandal. Od ostalih slovenskih tekmovalk je Ema Klinec končala na 11. mestu, Nika Vodan na 14. mestu, Katja Komar na 21. mestu, Taja Bodlaj na 32. mestu, Jerica Jesenko pa na 37. mestu.

Na drugem treningu je dosegla daljavo dneva

Še pred kvalifikacijami so imele skakalke opravka s treningom na skakalnici (HS130). V prvem treningu je izstopala Japonka Yuki Ito (130,5 metrov). Najbolj se ji je približala Nika Prevc (121 metrov), ki je za Azijko zaostala le pol točke, saj je skočila z dveh mest nižjega zaletišča. Na drugem treningu, na katerem je Ito ostala brez nastopa, pa je Prevc pokazala izjemno mojstrstvo. "Poletela" je kar 136 metrov.

Lahti, tekma

