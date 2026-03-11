Druženje z Meghan Markle za 1.665 evrov, za dodatnih 300 še fotografija

Meghan Markle bo prihodnji mesec z možem obiskala Avstralijo, v tem času pa bo častna gostja dekliškega izleta ob koncu tedna, za katerega bo treba odšteti vrtoglavo visoko vstopnino.

Princ Harry in Meghan Markle se sredi aprila odpravljata na turnejo po Avstraliji, v okviru katere bo Meghan častna gostja dogodka v Sydneyju, ki ga oglašujejo kot dekliški konec tedna, kakršnega še ni bilo, poroča BBC. Na dogodku, rezerviranem za ženske, bo vojvodinja susseška med drugim imela govor na gala večerji, imetnice VIP-vstopnic se bodo lahko z njo tudi fotografirale, veliko pozornosti in razburjenja pa so požele cene za udeleženke.

Cene vstopnic za tridnevni dogodek se začnejo pri 2.699 avstralskih dolarjih (1.665 evrih), v to ceno sta vključena namestitev v hotelu in dostop do dogodkov, kot so gala večerja, tečaj joge in meditacije ter večerni disko. VIP-vstopnice, ki stanejo 310 evrov več, udeleženkam zagotavljajo, da bodo na gala večerji sedele v prvi ali drugi vrsti ter posnele skupinsko fotografijo z Meghan Markle.

Foto: Guliverimage

Dogodek, ki ga organizirata avstralska voditeljica Jackie O Henderson in podjetnica Gemma O'Neill, obljublja "nepozaben konec tedna za ženske, ki so pripravljene, da se znova povežejo, si napolnijo baterije in se dobro zabavajo". Tam naj bi se na "intimnem in luksuznem prizorišču ob oceanu ženske zbrale ob navdihujočih pogovorih, sproščanju, smehu in nepozabnem doživetju".

Harry in Meghan sta pred kratkim napovedala, da bosta med aprilskim obiskom Avstralije "sodelovala na vrsti zasebnih, poslovnih in dobrodelnih srečanj". To bo njun prvi obisk Avstralije po več kot sedmih letih, nazadnje sta bila tam leta 2018, nekaj mesecev po poroki, ko sta bila še uradna predstavnika britanske kraljeve družine in sta ob Avstraliji obiskala še Fidži, Tongo in Novo Zelandijo.

Konec sodelovanja z Netflixom

Obisk Avstralije sta zakonca napovedala le nekaj dni po tem, ko je pretočni gigant Netflix sporočil, da se umika iz partnerstva z Meghan Markle in njeno blagovno znamko As Ever.

