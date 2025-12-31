Košarkarji Los Angeles Lakers so na zadnji tekmi leta 2025 na domačem parketu visoko, s 106:128, izgubili proti najboljšemu kolektivu vzhodne konference Detroit Pistons. Kalifornijska ekipa je do zadnje četrtine še nekako ohranjala stik z gosti, nato pa povsem popustila. Prvi strelec ob porazu je bil s 30 točkami Luka Dončić, ki je za dvojni dvojček dodal še 11 asistenc. Lakersi so ob četrtem porazu na zadnjih petih tekmah pogrešali še kakšnega razpoloženega košarkarja v napadu, slavljenec LeBron James je dosegel 17 točk. Pri Detroitu je bil s 27 točkami najboljši strelec Cade Cunningham, ki je vpisal še 11 asistenc. Los Angeles bo naslednjo tekmo igral v noči na soboto po slovenskem času, ko bo gostil Memphis Grizzlies.

Detroit Pistons je bila nekoč ena najboljših ekip v ligi NBA. Konec 80. let so dvakrat osvojili šampionske prstane. Takrat sta zanje igrala Joe Dumars in Isiah Thomas. Nazadnje so bili pomemben akter v ligi pred 20 leti. Chauncey Billups, Ben Wallace in soigralci so leta 2004 postali prvaki, sezono pozneje pa izgubili v velikem finalu. Zatem so se še trikrat prebili v konferenčni finale. Od sezone 2009/2010 pa so ena slabših ekip v ligi, končnico so videli samo trikrat. Lani pa se je njihova rezultatska krivulja začela znova dvigovati. Dobili so 44 tekem rednega dela, bili šesti v vzhodni konferenci in izgubili v prvem krogu končnice. Začetek te sezone je zanje še boljši: s 25 zmagami in le osmimi porazi so ta hip celo na prvem mestu svoje konference.

Detroit je v Kalifornijo prišel z nekoliko slabšo popotnico dveh porazov, a se za konec leta vrnil na zmagovite tirnice. Lakersom, ki jim igra v obrambi v zadnjem času ni v ponos, je bilo ob nekaj manjkajočih igralcih (Rui Hachimura, Gabe Vincent in Austin Reaves) proti vodilnim z vzhoda še težje.

Začelo se je z glasbeno navijaško čestitko LeBronu Jamesu za 41. rojstni dan, ki so mu prepevali znan napev You are my sunshine, o tem, kako jih razveseljuje, tudi ko je sivo nebo, končalo pa z visokim porazom veterana in kalifornijske zasedbe.

Dončić in soigralci so vodili le dvakrat, in to v zgodnjih trenutkih tekme, pri 6:5 in 9:8, sicer pa je tempo diktiral tekmec. Ta je ob koncu prve in v začetku druge četrtine z delnim izidom 15:1 prvič ušel na bolj otipljivo prednost +14 (30:44). Foto: Guliverimage

Domačim, pri katerih je bil v napadu še najbolj razpoložen Dončić, se je do polčasa uspelo približati na pet točk, v tretji četrtini pa so izenačili (79:79). Ko je že kazalo, da bi lahko obrnili potek srečanja, je sledil nov padec v igri, v zadnjo četrtino so krenili z osmimi točkami zaostanka, nato pa povsem razpadli. Pistons so ušli tudi na +26, tako da je Dončić zadnje minute dvoboja pospremil na klopi.

Detroit je za 25. zmago sezone slavil s 106:128 in se utrdil na vrhu vzhoda. Prvo ime ob zmagi je bil branilec Cade Cunningham, ki je tekmo končal s 27 točkami, 11 asistencami in petimi skoki. Marcus Sasser jih je s klopi dodal 19.

LeBron James ob 41. rojstnem dnevu ni imel veliko rezultatskih razlogov za veselje. Foto: Guliverimage

Prvi strelec obračuna je bil s 30 točkami Dončić, dodal je še 11 asistenc in pet skokov. James, ki danes praznuje 41. rojstni dan, je dosegel 17 točk, Jaxson Hayes 13, Deandre Ayton in Dalton Knecht pa deset.

Los Angeles Lakers, ki so peti na zahodu, bodo naslednjo tekmo igrali v noči na soboto po slovenskem času, ko bodo gostili Memphis Grizzlies.

Kawhi Leonard se je s Clippersi veselil zmage. Foto: Guliverimage

Uspešnejša je bila druga kalifornijska ekipa, LA Clippers so za peto zaporedno zmago s 131:90 odpravili Sacramento Kings. Kawhi Leonard je k zmagi prispeval 33 točk, James Harden 21.

Boston Celtics so zmagali pri Utahu, Philadelphia pa po hudem boju in podaljšku pri Memphisu (136:139). Joel Embiid je k zmagi prispeval 34 točk, deset skokov in osem asistenc, Tyrese Maxey pa 34 točkam dodal še 12 asistenc. Ja Morant se je ob porazu ustavil pri 40 točkah, Cedric Coward pa je 28 točkam dodal 16 skokov.

Liga NBA, 30. december:

