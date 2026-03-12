Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
12. 3. 2026,
9.49

Četrtek, 12. 3. 2026, 9.49

Prva čebela 2026: Znani so zmagovalci razpisa in prvega izbora za Naj učni čebelnjak

Naj učni čebelnjak | Med obstoječimi prejemniki učnih čebelnjakov je zmagal učni čebelnjak Čebelarskega društva Kamnica Bresternica na OŠ Kamnica v Mariboru, ki je z izjemno podporo šole, učencev, staršev in celotne lokalne skupnosti prejel največ glasov. | Foto Prva zavarovalnica

Med obstoječimi prejemniki učnih čebelnjakov je zmagal učni čebelnjak Čebelarskega društva Kamnica Bresternica na OŠ Kamnica v Mariboru, ki je z izjemno podporo šole, učencev, staršev in celotne lokalne skupnosti prejel največ glasov.

Foto: Prva zavarovalnica

PRVA in Čebelarska zveza Slovenije zaključujeta letošnji vseslovenski razpis PRVA čebela, s katerim se mreži učnih čebelnjakov pridružujejo trije novi. Do 20. maja bo po vsej Sloveniji delovalo že 26 učnih čebelnjakov, prvič pa smo izbrali tudi Naj učni čebelnjak PRVA čebela 2026. Veliki zmagovalci prihajajo z OŠ Kamnica v Mariboru.

PRVA in Čebelarska zveza Slovenije z velikim zadovoljstvom zaključujeta najnovejši razpis PRVA čebela, ki sta ga tradicionalno odprli v decembru. Tudi letos bo projekt obogatil tri nove šole po Sloveniji – nove učne čebelnjake bomo v sodelovanju s tamkajšnjimi čebelarskimi društvi postavili učencem čebelarskih krožkov v občini Celje, občini Krško ter občini Vojnik do 20. maja, ko obeležujemo svetovni dan čebel. S tem se bo mreža učnih čebelnjakov razširila na že 26 lokacij, kjer mladi pridobivajo dragocene izkušnje o čebelarstvu, naravi in trajnostnem ravnanju.

Kdo so zmagovalci Naj učnega čebelnjaka?

Leto 2026 prinaša posebno novost: prvi izbor za Naj učni čebelnjak PRVA čebela. Med obstoječimi prejemniki učnih čebelnjakov je zmagal učni čebelnjak Čebelarskega društva Kamnica Bresternica na OŠ Kamnica v Mariboru, ki je z izjemno podporo šole, učencev, staršev in celotne lokalne skupnosti prejel največ glasov.

Predsednik društva Tomaž Robič je ob razglasitvi izpostavil: "Pri OŠ Kamnica stoji urbani učni čebelnjak, zgrajen z delom, srcem in vero v znanje. Tu učenci pridobivajo prve praktične izkušnje s čebelami ter se učijo odgovornosti, potrpežljivosti in spoštovanja narave. To je zgodba, ki jo želimo skupaj razvijati in nadgrajevati tudi v prihodnje. Hvala PRVI in Čebelarski zvezi Slovenije!"

Lanska otvoritev učnega čebelnjaka s predstavniki ČZS, PRVE, MOM, OŠ Kamnica in ČD Kamnica Bresternica. | Foto: Prva zavarovalnica Lanska otvoritev učnega čebelnjaka s predstavniki ČZS, PRVE, MOM, OŠ Kamnica in ČD Kamnica Bresternica. Foto: Prva zavarovalnica Zmagovalci bodo prejeli finančno nagrado v višini dva tisoč evrov in častno priznanje za Naj učni čebelnjak PRVA čebela 2026, ki jim jih bomo slovesno podelili na čebelarskem prazniku maja v Krškem. PRVA čebela tako uspešno povezuje skupnosti, krepi znanje in navdušuje nove generacije skrbnikov čebel ter tudi v sedmi sezoni ostaja pomemben projekt, s katerim PRVA Osebna zavarovalnica spodbuja k aktivnemu ravnanju danes za lepši jutri.

Naročnik oglasne vsebine je PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, D.D.

