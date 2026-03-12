Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
12. 3. 2026,
7.54

Četrtek, 12. 3. 2026, 7.54

Obisk Luke Dončića

Ganljivi prizori Luke Dončića #video

Avtor:
B. B.

Luka Dončić | Luka Dončić večkrat obišče otroke v bolnišnici. | Foto Reuters

Luka Dončić večkrat obišče otroke v bolnišnici.

Foto: Reuters

Luka Dončić, slovenski košarkarski zvezdnik, je večino svojega časa okupiran s košarko. Vedno pa si najde čas tudi za bolne otroke. In tudi tokrat ni bilo nič drugače.

Luka Dončić je obiskal otroke v UCLA Health, eno najbolj priznanih zdravstvenih ustanov v Los Angelesu. V okviru tega sistema deluje tudi otroška bolnišnica UCLA Mattel Children’s Hospital, kjer se zdravijo otroci z najzahtevnejšimi boleznimi. Tam je gost večkrat tudi Dončić, ki na ta način razveseljuje tamkajšnje otroke in jim polepša dan.

Simpatično srečanje

Luka si je vzel čas za pogovor, risanje in podpisovanje dresov, pri tem pa s svojo dostopnostjo nasmeje male bolnike. A včasih je tudi obratno. Simpatično srečanje je doživel z dečkom, ki je našem košarkarju podaril risbo, na kateri Luka igra nogomet. Dončić mu je podaril podpisan dres, mali navijač pa si ga je privoščil na svoj način.

Osebne težave in boj za skrbništvo svojih otrok

Ravno v sredo je v javnost prišla novica, da 27-letni Ljubljančan v osebnem življenju preživlja težke trenutke. Zvezdnik Los Angeles Lakers je namreč za ESPN potrdil, da se je razšel z zaročenko Anamario Goltes. Viri so tudi povedali, da je Dončić v sporu z nekdanjo izbranko glede skrbništva nad njunima dvema hčerkama.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Foto: Reuters Foto: Reuters

V noči na petek proti Chicagu

Luka Dončić pa prav veliko počitka nima, saj ga že v noči na petek čaka nova tekma. Los Angeles Lakers bodo gostili Chicago. Luka Dončić se je na zadnjem srečanju proti Minnesoti izkazal, ko je prispeval 31 točk, 11 skokov in 11 asistenc. S tem je že 54-krat v karieri dosegel trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami. Kako bo igral proti Bikom?

