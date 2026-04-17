Izjemni prizori slavne ceste v Avstriji, ki letno privabi skoraj milijon ljudi #foto

Na znameniti avstrijski cesti čez prelaz Grossglockner so začeli odstranjevati sneg, uradno odprtje ceste bo v začetku maja.

Cesta Grossglockner Hochalpenstraße je zaradi snega neuporabna približno pol leta in njeno čiščenje je poseben izziv že vse od odprtja leta 1935. Nepogrešljiv del čiščenja ostajajo stroji s posebnimi rotacijskimi plugi. Stroji za čiščenje, ki jih je razvijal Franz Wallack, graditelj ceste, so namenjeni prav takim nalogam in ne poškodujejo asfalta.

Dve ločeni ekipi sta čiščenje začeli s strani Koroške in Salzburga, kjer z obeh strani vodi cesta proti vrhu prelaza. Tam se na višini 2.500 metrov obe ekipi srečata, to pa pomeni znova odprto cesto čez prelaz. Uradno odprtje ceste Avstrijci napovedujejo za začetek maja.

Foto: Grossglockner Hochalpenstrasse

Cesto so odprli avgusta leta 1935

Cesto so pod nadzorom Wallacka začeli graditi 30. avgusta 1930. Pri gradnji je sodelovalo več kot štiri tisoč ljudi. Končali so jo pet let pozneje in jo uradno odprli 3. avgusta 1935. Že en dan pozneje je na njej že potekala prva avtomobilska dirka. Podlaga je bila takrat še makadamska.

Cesta čez Grossglockner danes velja za eno od večjih turističnih atrakcij Avstrije in letno jo obišče več kot 900 tisoč ljudi.

Cena za vstop na cesto z osebnim avtomobilom bo letos 46,5 evra, z električnim pa 40 evrov. Motoristi bodo plačali 36,5 evra, pri bivalnikih pa bo cena odvisna od največje skupne dovoljene mase – do 3,5 tone bo cena enaka kot pri avtomobilih, od 3,5 do 7,5 tone pa bo znašala 56,5 evra.

