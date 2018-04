Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Guliver/Getty Images … leta 1916 se je rodil argentinski nogometaš in trener Helenio Herrera. Igralsko kariero je končal leta 1945, večinoma je igral v Franciji, dvakrat tudi za reprezentanco, saj je imel od leta 1920, ko se je s starši iz Argentine preselil v Casablanco, v Maroko, ki je bil tedaj francoska kolonija, tudi francosko državljanstvo.

V petdesetih letih je bil trener v Španiji, kjer je vodil Atletico Madrid, Deportivo in tudi Barcelono. Z Atleticom in Barcelono je po dvakrat osvojil špansko prvenstvo.

V šestdesetih letih je zaznamoval nogometno zgodovino v Italiji, ko je nogometaše Interja popeljal do štirih naslovov državnih prvakov in dveh naslovov evropskega prvaka.

Njegov sistem 5-3-2 je temeljil na odlični obrambi, ki je omogočala protinapade. Herrera velja za očeta ''catenaccia'', čvrste obrambne igre, ki danes velja za sinonim neprivlačnega nogometa.

Zgodilo se je še:

Leta 1937 si je ena večjih nogometnih množic (149.547) ogledala tekmo med Anglijo in Škotsko. Zmago so slavili domačini s 3:1.

Leta 1939 je ameriški boksar Joe Louis v prvi rundi nokavtiral rojaka Jacka Roperja in ubranil naslov svetovnega prvaka težke kategorije.

Leta 1966 sta nogometni reprezentanci Nizozemske in Belgije odigrali jubilejno stoto medsebojno tekmo. S 3:1 so zmagali Tulipani.

Leta 1987 je ameriški košarkar Julius Erving postal šele tretji NBA-jevec, ki je v karieri dosegel 30 tisoč točk.

Leta 1996 je Bojan Prašnikar postal trener nogometašev Maribora. Podpisal je pogodbo do konca prvenstva in še za naslednji dve leti. Z njegovim prihodom se je začel pravi razcvet vijoličastih. Leta 1997 so osvojili prvi naslov državnih prvakov, avgusta 1999 pa je Prašnikar izpolnil tudi velike sanje, Maribor se je namreč uvrstil v ligo prvakov.

Leta 1996 so nogometaši Ajaxa v povratnem srečanju polfinala lige prvakov v Atenah premagali Panathinaikos s 3:0 (1:0) in se s skupnim izidom 3:1 uvrstili v finale.

Leta 1999 so rokometaši Barcelone še četrtič zapored postali evropski prvaki. V povratni finalni tekmi so z 29:18 (14:7) premagali zagrebški Badel 1862.

Leta 2002 je nogometna reprezentanca Slovenije na pripravljalni tekmi za svetovno prvenstvo v Južni Koreji in na Japonskem v Ljubljani pred 5.500 navijači premagala Tunizijo z 1:0. Edini gol na tekmi je v 23. minuti zabil Miran Pavlin. Zadnjič je v izbrani vrsti nastopil Zoran Pavlovič (21 tekem).

Leta 2003 je Barcelona v 6. krogu drugega dela košarkarske evrolige premagala Union Olimpijo z 79:75. Katalonci so se uvrstili na final four.

Leta 2007 je Samir Handanovič blestel v drugi italijanski ligi in z Riminijem remiziral pri slovitem torinskem Juventusu v gosteh z 0:0.

Rodili so se:

1916 – pokojni argentinsko-francoski nogometaš in trener Helenio Herrera

1948 – nekdanji finski atlet Pekka Vasala

1951 – nekdanji nemški nogometaš Horst Hrubesch

1954 – nekdanji italijanski dirkač Riccardo Patrese

1971 – nekdanji ekvadorski nogometaš Jose Cevallos

1972 – nekdanji finski nogometaš Jarkko Wiss

1979 – nekdanja srbsko-slovenska atletinja Marija Šestak

1983 – ruski hokejist Stanislav Čistov

1985 – francoski teniški igralec Jo-Wilfried Tsonga

1986 – francoski dirkač Romain Grosjean

1989 – grška atletinja Paraskevi Papachristou

1990 – valižanski nogometaš Jonathan Brown