… leta 2004 je Jolanda Čeplak na olimpijskih igrah v Atenah osvojila bronasto kolajno v teku na 800 metrov.

Zmage se je takrat veselila Britanka Kelly Holmes, srebrne medalje pa Maročanka Hasna Benhassi, medtem ko je slovenska atletinja s silovitim finišem bron izmaknila takratni večni tekmici Marii Mutoli iz Mozambika.

Jolanda Čeplak (rojena Steblovnik) je medaljo osvojila s časom 1:56,43, v boju za odličja pa so odločali milimetri.

Na igrah v Atenah so slovenski športniki sicer osvojili štiri medalje, poleg Čeplakove sta bronasti medalji okoli vratu dobila še judoistka Urška Žolnir in jadralec Vasilij Žbogar. Veslača Iztok Čop in Luka Špik sta bila srebrna.

... leta 2019 sta slovenski kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman na svetovnem prvenstvu v Szegedu na 200 metrov osvojili srebrno kolajno. Za dobre pol sekunde sta zaostali za beloruskim čolnom.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1926 je bil ustanovljen italijanski nogometni klub Napoli.

Leta 1930 je bil v Bruslju odprt štadion Heysel, ki sprejme 50.024 navijačev. Do zdaj je gostil štiri finale pokala državnih prvakov in štiri v pokalu pokalnih zmagovalcev. V zgodovino se je vpisal tudi z bolj žalostnim dogodkom. Na tem objektu se je leta 1985 zgodila velika tragedija, v kateri je na tekmi med Liverpoolom in Juventusom umrlo 39 ljudi.

Leta 1970 je ameriški plavalec Gary Hall v Los Angelesu 200 metrov mešano preplaval v času 2:09,5 in postavil svetovni rekord.

Leta 1985 je maroški atlet Said Aouita na mitingu v Berlinu postavil nov svetovni rekord na 1.500 metrov: 3:29,46.

Leta 1998 je slovenska atletinja Brigita Bukovec na evropskem atletskem prvenstvu v Budimpešti osvojila srebrno medaljo v teku na 100 metrov z ovirami.

Leta 2006 je Tanja Žakelj na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v Rotorui na Novi Zelandiji dosegla največji slovenski uspeh v tem športu. Še ne 18-letna kolesarka iz Ledin nad Idrijo je zmagala v olimpijski disciplini krosu v kategoriji mladink.

Leta 2009 je Švicar Roger Federer zmagal na teniškem mastersu ATP v Cincinnatiju. V finalu je po uri in pol igre s 6:1 in 7:5 premagal Srba Novaka Đokovića.

Leta 2010 je slovenska judoistka Urška Potočnik je na mladinskih olimpijskih igrah v Singapurju osvojila bronasto medaljo v kategoriji do 78 kilogramov.

Leta 2013 je slovenski nogometaš Valter Birsa sklenil dogovor s slovitim italijanskim klubom AC Milan.

Leta 2014 je Jernej Kruder na svetovnem prvenstvu v balvanskem plezanju v Münchnu osvojil drugo mesto. S prvo slovensko kolajno na svetovnih prvenstvih v tej zvrsti športnega plezanja je poskrbel za zgodovinski uspeh slovenskega plezanja.

Leta 2015 je jamajški superzvezdnik Usain Bolt, branilec naslova, olimpijski zmagovalec in svetovni rekorder, na 15. svetovnem prvenstvu v atletiki v Pekingu slavil v finalu na 100 metrov (9,79).

Leta 2017 se je Wayne Rooney odločil za konec svoje reprezentančne poti v dresu angleške nogometne izbrane vrste.

Leta 2019 je v 81. letu starosti v Lechu umrl nekdanji avstrijski alpski smučar Egon Zimmermann, ki se je v zgodovino vpisal kot olimpijski in svetovni prvak.

Leta 2019 je nemški kolesarski zvezdnik Marcel Kittel sporočil, da je pri 31 letih končal kariero profesionalnega tekmovalca. Razlog za to je pomanjkanje motivacije in dejstvo, da se je moral med kariero odrekati marsičemu, kar bi še rad počel.

Leta 2020 so nogometaši Bayerna šestič postali evropski klubski prvaki. V finalu lige prvakov v Lizboni so premagali Paris Saint Germain z 1:0 (0:0).

Leta 2020 je Luka Janežič na atletski diamantni ligi v Stockholmu zasedel drugo mesto na 400 m (45,85). Tina Šutej je v skoku s palico delila tretje mesto (4,52 m), Kristijan Čeh pa je bil četrti v metu diska (65,73 m).

Rodili so se …

1910 pokojni italijanski nogometaš Giuseppe Meazza

1911 pokojni norveški smučarski skakalec Birger Ruud

1951 nekdanji slovenski nogometaš in trener Marin Bloudek

1961 nekdanji angleški nogometaš Gary Mabbutt

1964 nekdanji belgijski kolesar Johan Bruynee

1971 nekdanji italijanski nogometaš Demetrio Albertini

1978 pokojni ameriški košarkar Kobe Bryant

1981 nogometaš Slonokoščene obale Stephan Loboue

1982 nekdanja ameriška plavalka Natalie Coughlin

1984 angleški nogometaš Glenn Johnson

1984 slovenska košarkarica Ajda Gabrovšek

1985 slovenski košarkar Jure Močnik

1985 slovenska tekmovalka v telemarku Melanja Šober

1986 nekdanji slovenski smučarski skakalec Luka Bardorfer

1990 makedonski nogometaš Stefan Spirovski

1990 ameriški košarkar Seth Curry

1991 paragvajski nogometaš Fabian Balbuena

1994 košarkar iz BiH Jusuf Nurkić

1998 ameriški košarkar P.J. Washington

2000 slovenski igralec futsala Marko Mohorič

2000 bolgarska ritmičarka Borjana Kalejn