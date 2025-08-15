Domače prvenstvo se ta konec tedna nadaljuje s tekmami petega kroga. Kot prva se bosta na praznični petek udarila Radomlje in Primorje. Mlinarji lahko z zmago skočijo celo na drugo mesto. Sobota se bo začela z derbijem začelja v Murski Soboti, večer prinaša spopad med Mariborom in Bravom. Vodilni dvojec 1. SNL Celje in Olimpija še vztraja v Evropi, tako da ga v četrtek že čakata uvodni preizkušnji v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Pred tem se bosta za nove točke v 1. SNL potegovala v nedeljo. V Stožice prihaja ranjeni Koper, tako da se v Ljubljani obeta derbi kroga, Rierova četa pa odhaja k prijetnemu presenečenju sezone v Kidričevo.

1. SNL, 5. krog:

Petek, 15. avgust:

Peto dejanje 1. SNL se bo začelo danes zvečer v Domžalah. Mlinarji so v prejšnjem krogu presenetili Koper na Bonifiki (2:1), s tem pa tudi postali prvi, ki so ugnali Slavišo Stojanovića kot trenerja kanarčkov v 1. SNL.

Mladi krilni napadalec mlinarjev Matej Malenšek je v tej sezoni dosegel že tri zadetke. Foto: Jure Banfi Dvajsetletni krilni napadalec Radomljanov Matej Malenšek je v izvrstni strelski formi, tokrat pa bo imel opravka z obrambo Ajdovcev, ki v zadnjih krogih ni najprepričljivejša. Primorje je nanizalo tri poraze, njegova mreža pa se je zatresla sedemkrat. Bo donedavni vratar Olimpije Denis Pintol s soigralci uspešnejši v Športnem parku ob Kamniški Bistrici?

Derbi začelja v Prekmurju

Sobota prinaša najprej derbi začelja med Muro in Domžalami, ki predstavljata največji razočaranji sezone. Črno-beli so na štirih tekmah zbrali le eno točko, ob tem v 360 minutah dosegli le en zadetek, še manj uspešne pa so Domžale. Na štirih tekmah so resda dosegli štiri gole, a jih prejeli kar deset, na lestvici pa brez ene same točke zasedajo zadnje mesto.

Mura v tej sezoni še čaka na prvo zmago. Foto: Jure Banfi

Tako se obeta spopad klubov, ki sta vstopila v sezono najslabše, saj nista niti enkrat okusila slasti zmage in se zaradi tega že soočata s pritiskom. Vseeno pa v svojih vrstah premoreta nič koliko mladih nogometašev, ki jih poskušata lansirati med elito, z igro, ki je bila pogosto boljša od rezultata, pa so se v dozdajšnjem poteku sezone s pomočjo izkušenega Harisa Vučkića bolj izkazale Domžale.

Bravo že večkrat pokvaril načrte Mariboru

V Ljudskem vrtu pričakujejo navijači Maribora nadaljevanje zmagovitega niza v 1. SNL, s katerim bi lažje pozabili na zgodnji izpad iz Evrope. Vijolice bi se z uspehom nad mladim ljubljanskim klubom, ki v zadnjem obdobju trenira na igriščih viške Svobode, na lestvici vsaj do nedelje povzpele na drugo mesto, a se je Bravo že večkrat izkazal za zelo neugodnega tekmeca. Na zadnjih petih medsebojnih srečanjih ga je Maribor premagal le enkrat.

Niko Grlić bo sezono nadaljeval kot posojen nogometaš Maribora v dresu Brava. Foto: Jure Banfi

Pomerila se bosta kluba, ki sta nedavno dosegla sporazum, po katerem se je komaj 18-letni Niko Grlić, eden redkih mladih Slovencev, ki je v prejšnji sezoni redno nosil dres vijolic, preselil v Ljubljano. Trener Tugberk Tanrivermis je ocenil, da v tem trenutku ne predstavlja večje dodane vrednosti za ekipo, v kateri v napadu blestita Afričana Benjamin Tettey in Hilal Soudani. Pri gostih, ki so v prejšnjem krogu nepričakovano izgubili proti Aluminiju, bo manjkal kaznovani Gašper Jovan.

Celjani želijo ostati stoodstotni

V Evropi sta izmed slovenskih klubov najdlje razvajala navijače že v prejšnji sezoni, podobno pa velja tudi za aktualno. Celje in Olimpija vztrajata pri zgoščenem ritmu srečanj, zato bo še kako pomembno, da bosta znala pravilno uporabiti dovolj dolgo klop. Albertu Rieri gre to v 1. SNL, kjer ni izgubil še niti ene točke, imenitno. Na zadnjem evropskem nastopu, na katerem je doma proti Luganu že vodil z 2:1, a so nato Celjani popustili (2:4), vseeno pa napredovanje zaradi izjemne prednosti s prve tekme v Švici (5:0) ni nikoli postalo vprašljivo, trener resda ni bil zadovoljen z odzivom rezervnih igralcev, ki so vstopili v igro. Bo tokrat drugače?

Celjani želijo zadržati stoodstotni niz uspešnosti tudi na gostovanju pri Aluminiju. Foto: Aleš Fevžer

Celjane čaka gostovanje v Kidričevem pri drugoligaškem prvaku Aluminiju, ki je v sezono 2025/26 vstopil nad rezultatskimi pričakovanji in se prebil v zgornjo polovico razpredelnice. Tokrat ga čaka izpit resnice, prihaja najbolj vroči slovenski klub z izjemnim strelcem Frankom Kovačevićem, ki zna pod taktirko španskega stratega tekmece, to velja tako za 1. SNL kot tudi Evropo, spravljati v hude težave. To bo zelo čustvena tekma zlasti za vratarja Aluminija Matjaža Rozmana, dolgoletnega čuvaja mreže Celjanov, ki jim je pomagal do kar treh lovorik. Celjane čaka v četrtek že prva tekma play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo z Branikom.

Ognjeni krst Nizozemca v 1. SNL

Podobno naporen teden se obeta tudi Olimpiji. Šok terapija z menjavo trenerja je obrodila sadove. Erwin van de Looi je, če odštejemo kaotični začetek srečanja v Albaniji, poskrbel za določen napredek. Zmaji so začeli pogosteje polniti mrežo tekmecev. Strelci so se prebudili, samozavest je okrepljena, igralci pa so dokazali, da niso čez noč pozabili igrati nogometa, tako da se rezultatska krivulja začenja nagibati v želeno smer. To je imeniten znak pred nedeljskim derbijem, ko prihaja v Stožice nepredvidljivi Koper. V prejšnjem krogu je zapravil lepo priložnost, da bi se vsaj za en dan povzpel na vrh lestvice. Po skromni predstavi na Bonifiki proti Radomljam (1:2) je ostal brez točk.

Erwin van de Looi je začel trenersko pot pri Olimpiji z dragoceno zmago zmajev na gostovanju pri albanskem prvaku Egnatii (4:2). Foto: Aleš Fevžer

To je bil prvi neuspeh Slaviše Stojanovića na klopi Koprčanov v domačem prvenstvu, zdaj pa ga čaka še neprimerno težji test. Obeta se derbi kroga v Stožicah, zmaje pa kmalu čaka nov izziv, saj bodo v četrtek v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo gostili armenskega prvaka Noah, ki prihaja v Ljubljano poln znanih imen. Zanj igrata tudi nekdanja zmaja Eric Boakye in David Sualehe kot tudi nekdanji kralj strelcev 1. SNL Nardin Mulahusejnović.

1. SNL, peti krog:

Petek, 15. avgust:

Sobota, 16. avgust:

Nedelja, 17. avgust:

Lestvica: