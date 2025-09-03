Franko Kovačević je igralec meseca avgusta

Hrvaški napadalec Franko Kovačević je bil pričakovano izbran za najboljšega nogometaša avgusta v slovenski nogometni ligi. Šestindvajsetletni član Celjanov je na petih odigranih tekmah dosegel kar sedem golov.

Nogometaši Celja so pred reprezentančnim premorom v nedeljo vknjižili novo visoko zmago, s 4:1 so premagali Domžale, pod kar tri zadetke pa se je že v prvem polčasu podpisal Franko Kovačević.

V tej sezoni slovenskega prvenstva je odigral pet tekem in dosegel sedem zadetkov, kar ga uvršča na sam vrh lestvice strelcev. Šestindvajsetletnik je bil tako izbran za najboljšega igralca avgusta v prvi ligi.

Na zadnji tekmi je Domžalam zabil kar tri gole. Foto: Aleš Fevžer

Hrvat je skupaj s soigralci Celja tudi na vrhu prvenstvene lestvice. Varovanci Alberta Riere so po sedmih tekmah še brez praske in imajo osem točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci.

Kovačević je sicer v tej sezoni odigral 12 tekem in vknjižil 14 zadetkov. Polovico v slovenskem prvenstvu, polovico pa v kvalifikacijah za ligo Evropa in konferenčno ligo. V tej bodo igrali tudi jeseni.