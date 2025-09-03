Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
3. 9. 2025,
19.01

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nogomet 1. SNL NK Celje Franko Kovačević

Sreda, 3. 9. 2025, 19.01

38 minut

Franko Kovačević je igralec meseca avgusta

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
NK Celje : NK Domžale | Franko Kovačević je pričakovano najboljši igralec avgusta v slovenskem prvenstvu. | Foto Aleš Fevžer

Franko Kovačević je pričakovano najboljši igralec avgusta v slovenskem prvenstvu.

Foto: Aleš Fevžer

Hrvaški napadalec Franko Kovačević je bil pričakovano izbran za najboljšega nogometaša avgusta v slovenski nogometni ligi. Šestindvajsetletni član Celjanov je na petih odigranih tekmah dosegel kar sedem golov.

Nogometaši Celja so pred reprezentančnim premorom v nedeljo vknjižili novo visoko zmago, s 4:1 so premagali Domžale, pod kar tri zadetke pa se je že v prvem polčasu podpisal Franko Kovačević.

V tej sezoni slovenskega prvenstva je odigral pet tekem in dosegel sedem zadetkov, kar ga uvršča na sam vrh lestvice strelcev. Šestindvajsetletnik je bil tako izbran za najboljšega igralca avgusta v prvi ligi.

Na zadnji tekmi je Domžalam zabil kar tri gole. | Foto: Aleš Fevžer Na zadnji tekmi je Domžalam zabil kar tri gole. Foto: Aleš Fevžer

Hrvat je skupaj s soigralci Celja tudi na vrhu prvenstvene lestvice. Varovanci Alberta Riere so po sedmih tekmah še brez praske in imajo osem točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci. 

Kovačević je sicer v tej sezoni odigral 12 tekem in vknjižil 14 zadetkov. Polovico v slovenskem prvenstvu, polovico pa v kvalifikacijah za ligo Evropa in konferenčno ligo. V tej bodo igrali tudi jeseni.

Albert Riera
Sportal Celjanom se smeji, koliko so zaslužili Olimpija, Koper in Maribor?
NK Olimpija
Sportal Olimpija s prvencem Urbančiča po skoraj dveh letih premagala Maribor
nogomet 1. SNL NK Celje Franko Kovačević
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.