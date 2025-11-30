Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

nogomet avstrijsko prvenstvo Mitja Mörec

Mitja Mörec ni več trener Linza

Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Avstrijski nogometni klub Linz se je po nizu slabih rezultatov razšel s slovenskim trenerjem Mitjo Mörcem, sporočilo za javnost zadnjeuvrščenega kluba tamkajšnjega domačega prvenstva povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Linz je izgubil 11 od 15 tekem v dosedanjem poteku avstrijskega prvenstva, od tega šest zaporednih. V soboto je Linz v gosteh izgubil proti ekipi GAK iz Gradca z 1:3. Zadnjo zmago so modro-beli pred tem dosegli 4. oktobra proti dunajski Austrii (1:0)

Mörec, otrok Mure, za katero je odigral 18 tekem, je na klop avstrijskega prvoligaša sedel poleti in tam zdržal 18 tekem. V prvenstvu je dosegel tri zmage in remi, z desetimi točkami pa je Linz prikovan na dno, pet točk več ima predzadnji GAK. Je pa Mörec s svojimi varovanci po treh zmagah ekipo popeljal v četrtfinale pokalnega tekmovanja.

Dvainštiridesetletni nekdanji slovenski reprezentant je pred prihodom k Linzu kot trener članskega moštva deloval pri avstrijskem drugoligašu Floridsdorferju. Med letoma 2015 in 2017 je bil tudi športni direktor Mure, nato pa je igralsko pot še nekaj časa nadaljeval v Avstriji.

Mörec je za Slovenijo odigral 14 tekem med letoma 2007 in 2009, v klubski karieri pa je največ nastopov zbral za Sturm iz Gradca. Igral je še v Grčiji, Izraelu, Azerbajdžanu, Bolgariji ter na Danskem in Nizozemskem.

nogomet avstrijsko prvenstvo Mitja Mörec
