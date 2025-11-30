Avstrijski nogometni klub Linz se je po nizu slabih rezultatov razšel s slovenskim trenerjem Mitjo Mörcem, sporočilo za javnost zadnjeuvrščenega kluba tamkajšnjega domačega prvenstva povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Linz je izgubil 11 od 15 tekem v dosedanjem poteku avstrijskega prvenstva, od tega šest zaporednih. V soboto je Linz v gosteh izgubil proti ekipi GAK iz Gradca z 1:3. Zadnjo zmago so modro-beli pred tem dosegli 4. oktobra proti dunajski Austrii (1:0)

Mörec, otrok Mure, za katero je odigral 18 tekem, je na klop avstrijskega prvoligaša sedel poleti in tam zdržal 18 tekem. V prvenstvu je dosegel tri zmage in remi, z desetimi točkami pa je Linz prikovan na dno, pet točk več ima predzadnji GAK. Je pa Mörec s svojimi varovanci po treh zmagah ekipo popeljal v četrtfinale pokalnega tekmovanja.

Dvainštiridesetletni nekdanji slovenski reprezentant je pred prihodom k Linzu kot trener članskega moštva deloval pri avstrijskem drugoligašu Floridsdorferju. Med letoma 2015 in 2017 je bil tudi športni direktor Mure, nato pa je igralsko pot še nekaj časa nadaljeval v Avstriji.

Mörec je za Slovenijo odigral 14 tekem med letoma 2007 in 2009, v klubski karieri pa je največ nastopov zbral za Sturm iz Gradca. Igral je še v Grčiji, Izraelu, Azerbajdžanu, Bolgariji ter na Danskem in Nizozemskem.